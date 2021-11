UPN critica que Remírez miente sobre el gobierno que posibilitó la captación de ETB 1 y 2

UPN ha criticado que el vicepresidente Javier Remírez “miente a sabiendas” cuando afirma que fue el expresidente Sanz quien hizo posible la captación en toda Navarra de los canales 1 y 2 de la Televisión Pública Vasca ETB.

“Remírez pretende manipular deliberadamente para desviar la atención sobre los pactos de su partido con Bildu y las cesiones a Otegi”, han aseverado los regionalistas.

Así, han aclarado que “el convenio firmado por Sanz nunca se llevó a efecto, primero por no ponerse de acuerdo en el despliegue y después porque el PNV incumplió de forma unilateral la cláusula que obligaba a respetar la realidad institucional de Navarra”.

Por el contrario, han destacado que “la ETB se ve porque Barkos firmó un convenio con Urkullu, que luego ha sido prorrogado por el propio Remírez a principios de la actual legislatura”.

A este respecto, han recordado que el vicepresidente, en una respuesta a una petición de información en el Parlamento, ya reconoció que el compromiso para propiciar que los servicios de ETB pudieran ser difundidos en la Comunidad Foral “se plasmó en un convenio de colaboración, firmado el 15 de julio de 2016” y que “el documento regula la adopción de medidas para habilitar la emisión de los servicios de EiTB en Navarra”.

“El PSN no solo no tiene ningún problema ético o moral para pactar con una formación que no condena el terrorismo, sino que tampoco lo tiene para faltar a la verdad reiteradamente y calumniar a UPN”, han concluido.