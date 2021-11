Sindicatos y entidades, en contra de obligar a los niños a dar euskera

El II plan estratégico del euskera que impulsa Relaciones Ciudadanas, el departamento de la consejera Ana Ollo, de Geroa Bai, plantea estudiar la posibilidad de que todos los escolares navarros reciban clases de euskera al menos como asignatura (el actual modelo A) para tener “un conocimiento mínimo”. Ha sido uno de los puntos más criticados en el proceso de participación pública al que ha estado abierto el borrador hasta el 11 de noviembre. El plan ha recibido en torno a medio centenar de propuestas. Buena parte rechaza que se contemple dar ese mínimo de euskera a todos los niños y argumentan que eso vulneraría la zonificación lingüística de Navarra e iría contra la libertad de las familias al elegir la educación de sus hijos.

Cuestionan este punto desde la CONCAPA, la Asociación FamiliaE, la Asociación Hablamos Español, Sociedad Civil Navarra hasta el sindicato AFAPNA y el sector de enseñanza de UGT, que cree que ese artículo podría ser ilegal por ir contra el principio de voluntariedad que recoge específicamente la Ley del Euskera.

Esta ley regula la zonificación lingüística en la que se divide la Comunidad foral fijada en función del uso del vascuence, es decir de su realidad sociolingüística. Atendiendo a esta, el euskera sólo es cooficial con el castellano en la zona vascófona, la situada en el norte. Luego están la zona mixta y la no vascófona.

En las alegaciones, CONCAPA o el sindicato UGT recuerdan que en la zona vascófona están autorizados los modelos de enseñanza A (en castellano con asignatura en euskera), B (enseñanza en euskera con el castellano como asignatura y lengua de uso en una o varias materias) y D (en euskera salvo la asignatura de lengua castellana). En la mixta se puede optar entre los modelos A, B, D y G (solo en castellano) y en la no vascófona, los A, D y G.

Por ese motivo, varias de las aportaciones coinciden en que el modelo A en castellano con asignatura de euskera se oferta en toda Navarra y son las familias las que deciden si lo eligen o no.

CHIVITE TIENE LA ÚLTIMA PALABRA

El II plan del euskera tiene entre sus fines que más niños se escolaricen en esta lengua. Señala su intención de promover esa escolarización con una estrategia comunicativa a lo largo de todo el año. Por otro lado, propone desarrollar estrategias “permanentes” para impulsar el aprendizaje en euskera “y especialmente al sur de Navarra, del euskera en Educación Infantil”, recoge el, por ahora, borrador del plan.

Frente a la postura de Ollo y de su grupo Geroa Bai, en el Parlamento, tanto la presidenta María Chivite como el consejero de Educación, el también socialista Carlos Gimeno, han destacado que la última palabra sobre este plan la tendrá el Gobierno, que espera aprobarlo antes de fin de año. Chivite ya recalcó que seguirán estudiando euskera o en esta lengua quienes así lo elijan. Gimeno incidió en que su departamento no va a promover la matriculación en ningún modelo educativo concreto y que eso no va a cambiar “más allá de lo que pueda decir el plan de fomento del euskera”, subrayó.

LAS EMPRESAS Y LAS PLAZAS

La CEN, Confederación Empresarial Navarra, por su parte, considera que las medidas del plan en apoyo a empresas que usen el euskera o lo promuevan frente a las que no lo hagan “pueden generar desigualdad en el trato con la administración”. Además ha criticado que no se les llamara a participar en la mesa en la que se ha abordado el euskera como agente económico.

Varias entidades como la CEN cuestionan que se pueda ampliar la oferta de títulos de FP en euskera y piden que en ese aspecto se atienda la demanda.

CONCAPA NAVARRA: “Hay una vulneración del principio de voluntariedad”

CONCAPA Navarra, federación de apymas de centros educativos públicos y concertados, considera que el plan “vulnera” el principio de “voluntariedad” que recoge la ley del euskera, cuando plantea universalizar el conocimiento mínimo de euskera en la escolarización. “Elimina la elección de los otros modelos posibles”.

Destaca que en toda Navarra se ofrece el modelo A a quien voluntariamente quiera. “No se entiende este objetivo de universalizar lo que ya es universal y voluntario”, a no ser que lo que “verdaderamente se pretenda sea, como parece, que se quiera establecer la obligación” de aprender euskera. Además, señala que supondría cargar a los escolares con una asignatura más “y no precisamente sencilla”.

Opina que el problema de partida es que el plan se centra en la “supuesta recuperación de una lengua” como objetivo y no “en el derecho” de los navarros a expresarse en ella si lo desean. Señala que reconocer que la única relación de muchos escolares con el euskera es en el colegio es un indicador de hasta qué punto “el foco no está puesto en el bienestar de los navarros”.

ASOCIACIÓN FAMILIAE: “Se debe respetar la libertad de elección de las familias”

La Asociación FamiliaE, familias por la libertad de educación, sostiene que intentar hacer obligatorio en toda Navarra el modelo A “choca con la realidad sociolingüística, el marco jurídico y la voluntad de la mayoría de los navarros y su libertad de elección de lengua”.

Critica que por un lado se habla de “prestigiar la lengua vasca” y “por otro se pretende imponer, en contra de la voluntad de la mayoría, un idioma que no se desea conocer” como es el caso de las familias que han optado por un modelo que no lo incluye.

Cuestiona además el incremento de la oferta de estudios en euskera en FP y en las universidades que recoge el plan. Sostiene que debe ir conforme a la “demanda real que exista”, ya que “ello implica crear plazas de docente con requisito lingüístico”, lo que “discrimina” a la mayoría de navarros “que no conocen la lengua vasca”. Señala que lo mismo ocurre con las extraescolares, “cuya oferta tiene que basarse en la voluntariedad y su financiación debe ser acorde a la demanda real existente”.

Cen EMPRESA NAVARRA: “Puede generar desigualdad en el trato a las empresas”

La Confederación Empresarial Navarra (CEN) alerta sobre “la posible discriminación positiva que se generará entre las empresas que usen el euskera respecto a las que no lo hagan”. El plan recoge medidas como aumentar la visibilidad de servicios e identificar a empresas que usen esta lengua. La CEN recalca que hoy es una lengua “minoritaria en Navarra” que “gran parte” de las empresas de la Comunidad foral no la utilizan ni se plantean hacerlo, por lo que “puede generar desigualdad en el trato con la administración”.

Respecto a promover en euskera titulaciones de FP alineadas con ejes fundamentales de desarrollo económico, indica que la prioridad es cubrir la demanda existente dada la carencia de profesionales con estas titulaciones, y no desviar fondos a aspectos “menos urgentes” .

La CEN además lamenta que no haya participado en la mesa que ha abordado el euskera como agente económico, al ser interlocutora y representante de todo el tejido empresarial navarro.

UGT fed. servicios públicos: “Sobre puestos bilingües deben actuar de forma proporcionada”

La Federación de Servicios Públicos de UGT Navarra pide que en el número de puestos de trabajo bilingües en la Administración se actúe “de forma proporcionada y con sentido común”. Destaca que ya hay personal que puede atender en ambas lenguas que está en puestos no bilingües. Indica que la mayoría de navarros no son vascoparlantes “por lo que no se puede implantar perfiles lingüísticos” que luego les perjudique en el acceso a plazas. Recuerda los pronunciamientos judiciales en este sentido. Pide que se respete la zonificación en impresos, documentos e imagen de la Administración.

El sector de enseñanza de UGT cuestiona el “universalizar” el modelo A en la enseñanza porque “eliminaría el principio de voluntariedad” de la Ley del euskera y podría ser “ilegal”. Destaca que se ofrece en toda Navarra para quien lo quiere. Sobre aumentar la oferta de FP en euskera pide que se estudie su demanda, ya que ya hay una falta de plazas en castellano que deja fuera a un buen número de estudiantes.

Afapna comisión personal ispln: “Preocupa el aumento de plazas bilingües que deja entrever”

Los miembros del sindicato AFAPNA en la comisión de personal del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra se muestran “preocupados” por el aumento de puestos de trabajo bilingües “que deja entrever el plan estratégico en su aplicación en la Administración”, ya que creen que se debe ajustar a la demanda que surja “libremente” y “a la realidad existente”. Recuerda que “mayoritariamente” la población que vive en Navarra no conoce el euskera, por lo que aumentar las plazas en las que se exija “cerrará el acceso a la mayoría de los navarros, tanto para realizar oposiciones como para contrataciones”. “Todos los ciudadanos tenemos el mismo derecho a optar a una plaza en igualdad de condiciones y que el número de plazas de euskera supere a las necesidades, merma ese derecho”. Además, defiende que sea proporcional a la demanda el presupuesto de Euskarabidea y la oferta de cursos al personal. Cree que los fondos destinados a formación exceden a las necesidades reales, en detrimento de otros cursos. Y critica que se plantee que todos los escolares tengan un conocimiento mínimo de euskera.

Sociedad civil navarra: “Es innecesario y no tiene que ver con la realidad social navarra”

Sociedad Civil Navarra propone que se reelabore el plan “desde un punto de vista más plural y respetuoso con la legalidad vigente y con la realidad”. Cree que es “innecesario” y está basado “en una realidad que nada tiene que ver con la realidad social de Navarra”. Se pregunta por qué el plan no cita la zonificación lingüística que aparece como “algo a superar”. El plan propone garantizar una presencia “suficiente” de la lengua vasca en las actividades subvencionadas del ocio, cultura o el deporte infantil y juvenil y esta entidad se pregunta si se tendrá en cuenta esa zonificación. Cuestiona cómo se concilia con la libre competencia el querer garantizar la viabilidad económica de los medios de comunicación en euskera y pregunta por la función de los técnicos del euskera que “pretenden desplegar” para “vigilar el uso adecuado” del euskera en los servicios públicos. Así mismo critica que se proponga que todos los niños de Navarra deban aprender la lengua vasca y pregunta si se va a modificar el actual sistema.

Doble 12 asociación cultural: “Muestra el empeño obsesivo en priorizar el euskera en todo”

La asociación cultural Doble 12 sostiene que el borrador del plan “muestra una realidad social más que discutible” y “parte en todo momento de una filosofía intervencionista, al querer cambiar la realidad que no les gusta por no ser suficientemente euskaldun”. “Todo el documento rezuma el empeño obsesivo en priorizar el euskera en todos los ámbitos, enseñanza, medios, administración, letreros... Para ello, consecuentemente, plantea otra de las obsesiones del nacionalismo: aumentar el número de puestos de trabajo bilingües en la Administración”. Reclama que se respete la zonificación lingüística. Pide a la Administración “racionalizar los recursos y emplearlos con eficacia y eficiencia”. “No es de recibo que se dupliquen los servicios administrativos para atender de manera obsesiva a una pequeña demanda en euskera”. Entre otros puntos critica que se salten “todas las barreras” y “límites jurídicos” cuando el plan propone estudiar la posibilidad de que todos los niños estudien euskera al menos como asignatura.

Pompaelo asociación cultural: “El plan debe asumir la realidad social y lingüística”

La asociación Pompaelo opina que las medidas del plan se resumen en la asignación de fondos públicos a todas las actividades que faciliten o promuevan el uso de la lengua vasca: “Esto se llama manipulación del mercado, creando una demanda subvencionada o directamente pública de servicios, distinta de la que genera la realidad sociolingüística”, una “industria del euskera artificial, una burbuja subvencionada” y pone como ejemplo que el plan propone financiar medios de comunicación “sin mercado real” o contenidos “sin demanda real”. Indica que quien gana unas elecciones tiene derecho a promover lo que quiere y destaca el interés de la lengua vasca para la cultura de Navarra, pero agrega que hay dos límites: la proporcionalidad entre los recursos dedicados y la importancia del objetivo y los derechos de los navarros. Pide que se revise el plan y sus medidas “asumiendo” la realidad “social y lingüística”, “mejorando el componente de voluntariedad” e incorporando otras perspectivas para “asegurar todos los derechos legales de los ciudadanos”.