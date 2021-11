El Parlamento foral rechaza la supresión radical de los conciertos a centros de educación diferenciada

mantengan la educación diferenciada, la que separa a los niños y las niñas en las aulas. El Pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado la toma en consideración de la proposición de Ley Foral para modificar la regulación de la financiación pública de los centros educativos y suprimir para el próximo curso y de forma radical y no progresiva como actualmente el concierto con los quela que separa a los niños y las niñas en las aulas.

La iniciativa ha sido rechazada por los votos en contra de Navarra Suma, PSN y Geroa Bai, 30 escaños frente a los 10 de apoyo de EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E.

Tramitada en lectura única, la Ley impulsada por Izquierda-Ezkerra (I-E) pretendía hacer efectivo el artículo 84 de la Ley Orgánica 3/2020, relativo a la "adopción de las medidas necesarias para evitar la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos o de otra naturaleza".

Para ello se propugnaba la supresión del punto 3 de la disposición adicional, donde se prevé la prórroga de los conciertos, "a los solos efectos de garantizar la continuidad del alumnado matriculado hasta la finalización de las etapas educativas obligatorias que estén cursando". Dicha dispensa exige Acuerdo motivado del Gobierno de Navarra.

En la exposición de motivos, la proponente señalaba que la dispensa en cuestión "contraviene la norma y el compromiso adquirido con el Departamento de Educación, al permitir que determinados centros mantengan al alumnado y al profesorado de Primaria y Secundaria segregado en sus aulas por razón de sexo".

La proponente, Marisa De Simón (I-E) ha recordado que su formación ha impulsado iniciativas similares sin éxito en los últimos años, pero "lo hacemos por estar convencidos de que nos ampara la nueva Ley Orgánica de Educación, la Lomloe", por lo que se ha anticipado con decepción al resultado y a la actitud del Gobierno.

Al respecto, ha considerado que este rechazo evidencia que "las puertas siguen abiertas, a discriminar por religión, capacidad intelectual y cualquier otro tipo de condición", ha advertido, para rechazar que con la propuesta "nadie está atentando contra el derecho de los padres, sino que afecta a las características del sistema público de Navarra, que debe extenderse a los centros que se conciertan".

En su apoyo, Bakartxo Ruiz (EH Bildu) ha sido muy crítica con el "chantaje" que dice apreciar en la actual situación, y contundente en defender que "la segregación por sexo de ningún modo debe ser aceptada porque va en contra del sistema de coeducación, y una sociedad justa e igualitaria debe evitar este modelo. Y si existe, no debe ser nunca financiada por un dinero público".

La portavoz de Podemos, Ainhoa Aznárez , ha apoyado la iniciativa "por coherencia con nuestros posicionamientos políticos", que a su juicio también lo recoge el acuerdo programático entre 4 grupos políticos, al tiempo que ha subrayado que los dos centros del Opus Dei que segregan por sexo han recibido para este curso 12,5 millones de euros "con el claro compromiso de dejar de separar a niños y niñas en las aulas. Pero esto no se ha cumplido totalmente".

En contra, por NA+ Pedro González ha negado que la educación diferenciada segregue, por entender que segregar es separarlos para posicionar a un sexo sobre otro, ha defendido que la enseñanza diferenciada "está avalada y reconocida en las sociedades más avanzadas" y ha apelado a la libertad de las familias a elegir este tipo de educación.

El socialista Jorge Aguirre ha negado que su partido tenga "complejos" en este asunto, ha defendido su "compromiso" con los conciertos con estos centros que no cumplen y por ello es con el PSOE cuando se ha tomado la iniciativa de eliminar definitivamente estos conciertos, pero "no puede ser que a las familias se les cambien las reglas a mitad del partido" y por ello ha defendido la actual situación de eliminar la segregación conforme avancen los cursos.

María Solana ha defendido que para Geroa Bai "el objetivo no es que no se financie la segregación sino que no se segregue, y por ello es un hito lo sucedido este curso", ha dicho sobre la retirada paulatina de la segregación, al tiempo que ha abogado por un cambio "de forma pactada, ordenada y acordada" por ser "la forma más justa y jurídicamente más segura".