Trabajadoras sanitarias piden que se extienda el cobro de festivos previsto solo para profesionales de guardia

Un grupo de trabajadoras sanitarias a turnos ha pedido este miércoles que se extienda a todo los profesionales el cobro de los festivos especiales que actualmente están percibiendo los profesionales que están de guardia presencial o localizada.

son considerados festivos especiales, desde 2019, los días 24, 25 y 31 de diciembre y los días 1, 5 y 6 de enero, tal y como aprobó el En concreto,, tal y como aprobó el Parlamento de Navarra tras una huelga médica.

Según ha explicado Susana Calvo, representante de este colectivo de profesionales que trabaja a turnos, esos días "son considerados como especiales a efectos de retribución, y aquí es donde se comete la injusticia, porque este acuerdo solo se va a aplicar al personal que durante esos días festivos especiales trabaja de guardia de presencia física o de guardia localizada, mientras que no se va a aplicar al personal sanitario que trabajamos esos festivos especiales a turnos".

Calvo ha afirmado que "no solo no los cobramos sino que tampoco podemos solicitar días libres porque cada profesional sanitario que trabaja a turnos tiene que trabajar uno de esos festivos de forma prácticamente obligatoria". "No podemos disfrutar de vacaciones pero tampoco los cobramos de forma especial", ha señalado.

Por ello, ha pedido al Parlamento de Navarra que subsane "esta situación de agravio comparativo lo más pronto posible y con carácter retroactivo" desde 2019.