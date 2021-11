El Gobierno foral dice que tiene que actuar con "apaños" para no cobrar asistencia a migrantes

apaños y parcheos" para garantizar la asistencia sanitaria sin cobrar a las personas migrantes en situación irregular, un escenario que ha achacado a las "barreras" legales provenientes del anterior Gobierno de España, presidido por Mariano Rajoy (PP). El Gobierno de Navarra ha afirmado este martes que tiene que actuar con "" para garantizar la asistencia sanitaria sin cobrar a las personas migrantes en situación irregular, un escenario que ha achacado a las "barreras" legales provenientes del anterior Gobierno de España, presidido por Mariano Rajoy (PP).

Así, el director general de Salud, Carlos Artundo, ha asegurado en una comisión parlamentaria que la asistencia sanitaria es "universal de facto en Navarra, pero no legalmente hablando". "Navarra hizo una ley de universalización de asistencia sanitaria que fue recurrida por el Gobierno de Rajoy y nos la tumbaron en el Constitucional", ha indicado.

Artundo, que ha comparecido junto con la directora general de Políticas Migratorias, Patricia Ruiz de Irizar, ha afirmado que "hacemos apaños y parcheos" para "minimizar los impactos negativos que para las personas migrantes tiene el hecho de que no esté reconocida por ley la universalización de la asistencia sanitaria e intentar paliar esos efectos no cobrando la asistencia sanitaria".

El director general de Salud ha explicado que se emiten facturas a las personas en situación irregular porque "es el procedimiento administrativo", pero ha señalado que la voluntad del Gobierno foral es, "si es posible, que no se emitan facturas y, si se emiten, que sea papel mojado, como se está haciendo con el procedimiento establecido".

Por su parte, Patricia Ruiz de Irizar ha afirmado que si no se avanza más rápido en las tareas para garantizar la tarjeta sanitaria y la no facturación en urgencias a las personas migrantes en situación irregular se debe a "barreras provocadas por el PP con el apoyo de UPN" a raíz de un Real Decreto del año 2012 y también con el recurso a la legislación foral.

Ruiz de Irizar ha asegurado que "el Gobierno de Navarra en pleno tiene la voluntad de evitar barreras en el acceso a la sanidad y evitar cualquier desprotección de las personas migrantes en situación irregular". "Si no se puede avanzar más rápido es por una legislación que ya conocemos, unos recursos a leyes forales que ya conocemos, y por las que no tiene que preguntarme a mí", ha dicho a Navarra Suma, que era el grupo solicitante de su comparecencia.

La directora general ha asegurado que en el Departamento de Salud "nos hemos encontrado plena receptividad a nuestras propuestas y sensibilidad absoluta respecto a este tema". "Ojalá pudiéramos hacer más y más rápido porque no existieran leyes que, lejos de proteger la salud de todas las personas, les ponen obstáculos", ha afirmado.

El portavoz de Navarra Suma, Jorge Esparza, ha indicado que hace unos años, antes de llegar al Gobierno, Patricia Ruiz de Irizar "decía que la facturación en urgencias es una práctica habitual pero ilegal". "En nuestro grupo no estamos preocupados porque sabemos que la asistencia sanitaria de facto se ha hecho siempre, pero esta comisión no es para eso, es para preguntar -a la director general-, que ha dicho esta serie de cuestiones, qué es lo que opina hoy", ha afirmado, para señalar que Ruiz de Irizar debería haber dicho que "se equivocó o que pretendía engañar". Además, ha señalado que la directora general "ha venido con refuerzos", en referencia a Artundo. "Entiendo que su papel viene a ser como el primo de Zumosol de la directora general, aunque no tengo claro si le ha traído para ayuda o como escudo", ha asegurado.

La portavoz del PSN, Virginia Magdaleno, ha destacado el trabajo que está realizando el Gobierno foral en este ámbito y ha añadido que "si algo ha quedado claro a lo largo de los años es la voluntad férrea del PSOE de garantizar las prestaciones sanitarias a las personas inmigrantes, como actualmente se está haciendo". "Hay partidos que intentan garantizar prestaciones a los inmigrante y hay otros que las eliminan", ha afirmado.

Por parte de Geroa Bai, Ana Ansa ha asegurado que "el problema no es solo de gestión, ni de procedimientos en la facturación, realmente esto es consecuencia de un marco legislativo que tenemos ahí", y frente a ello ha defendido que "la accesibilidad de los centros sanitarios, el hacerlo fácil y sin penalizaciones, es garantizar la salud". "Tenemos que ver dónde podemos ir para evitar tener que poner parches. La legislación castiga a los departamentos a tener que buscarse la vida", ha señalado.

El portavoz de EH Bildu, Txomin González, ha afirmado que el Real Decreto aprobado por el Gobierno de España en el año 2012 "buscaba un ahorro económico en la inversión en sanidad y decidió un colectivo al que le iba a restringir el acceso a la sanidad, el colectivo migrante irregular, probablemente el más vulnerable e indefenso". "Se hizo la ley foral, que venía a garantizar la asistencia sanitaria, y el Partido Popular decidió recurrir", ha lamentado, para señalar que "la solución" es la modificación del Real Decreto,

La portavoz de Podemos, Ainhoa Aznárez, ha valorado que "el Gobierno de Navarra tiene la clara voluntad de asegurar la atención sanitaria a todo el mundo con independencia de su situación administrativa" y ha afirmado que Ruiz de Irizar "ha sido una de las mujeres que más ha peleado para que todas las personas tengan los mismos derechos".