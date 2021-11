Na+ y Bildu critican los datos del Ejecutivo foral sobre la recuperación económica en Navarra

consejera de Derechos Sociales del recuperación de Navarra en el ámbito del empleo "está siendo superior a la media española" y se ha mostrado "optimista" con las previsiones, una visión que no han compartido ni Ladel Gobierno foral Mari Carmen Maeztu , ha defendido este viernes 12 de noviembre que laen el ámbito del"está siendo" y se ha mostrado "" con las previsiones, una visión queni Navarra Suma ni EH Bildu, considerando que no hay motivos para el optimismo.

Mari Carmen Maeztu, en una comisión parlamentaria solicitada por Navarra Suma para analizar los datos del desempleo, ha afirmado que "estamos en un momento con un nivel de crecimiento económico importante, duplicando la media española, con unas buenas previsiones, si bien estas previsiones se están viendo moderadas por los problemas existentes en cuanto al coste de la energía y la falta de determinados suministros".

En cualquier caso, Maeztu ha asegurado que "somos optimistas con las previsiones y desde luego nos preocupa cada una de las personas que están en estos registros del desempleo o en la encuesta de la EPA".

En ese sentido, la consejera ha destacado que el Plan de Empleo y las políticas activas de empleo tendrán "importantes recursos extra con medidas que refuercen nuestro mercado de trabajo".

Así, ha ejemplificado que se va a incrementar un 52% el presupuesto para incentivos a la contratación de jóvenes por empresas, se aumentarán un 4% las ayudas a los centros especiales de empleo para ajustarlas al gasto real como consecuencia del incremento del SMI, y se mantendrán mantendrá la ayuda destinada a la viabilidad a los centros especiales de empleo.

Mari Carmen Maeztu ha señalado que, según los datos del paro registrado y de afiliación a la Seguridad Social correspondientes a octubre, el desempleo descendió por octavo mes consecutivo, situándose en cifras anteriores a la pandemia.

En comparación con febrero de 2020, antes del confinamiento por la pandemia, el paro ha descendido en Navarra un 5,4%, mientras que en la media española ha bajado un 0,3%.

afiliación a la En cuanto a laa la Seguridad Social , ha explicado que ha incrementado un 2,7% en comparación con el momento previo al inicio de la crisis, mientras que en el conjunto nacional ha crecido un 2,3%. "Con los datos en la mano, la recuperación de Navarra está siendo superior a la media española", ha asegurado.

Sin embargo, Maeztu ha reconocido que la EPA del tercer trimestre de 2021 apunta "datos muy contradictorios con los del paro registrado y la afiliación a la Seguridad Social". "En el tercer trimestre, pese a que la ocupación se incrementa en 1.500 personas, el desempleo crece en 1.600 personas, siendo la tasa de paro del 10,7%. En términos los datos tampoco son positivos. Crece la población ocupada en 5.800 personas, dato parcialmente positivo, pero incrementa el desempleo en 3.300 personas", ha indicado.

Por contra, ha señalado que en este periodo de tres meses, según los registros de paro, el desempleo baja en 5.000 personas y la afiliación crece en 2.200 personas. Maeztu ha señalado que los datos son "llamativos".

La portavoz de Navarra Suma, Maribel García Malo, ha afirmado que con los datos que presenta la Comunidad foral "hay lugar para todo menos para el optimismo". "Me preocupa su optimismo con estos datos, no hay lugar para él, yo no lo veo en ninguno de los parámetros que he analizado", ha dicho a la consejera. Así, García Malo ha dicho que, según la EPA, "Navarra es la comunidad en la que más crece la tasa de paro desde el inicio de la legislatura y es la comunidad con peor comportamiento de la ocupación". Además, ha señalado que "cuando terminó el Gobierno de UPN después de un crisis brutal Navarra salio con la tasa de paro más baja y con un diferencia sobre la tasa de paro de España de 9,82 puntos, mientras que actualmente la diferencia con España es de 3,87 puntos". Así ha afirmado que Maeztu "se refugia en los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social".

La portavoz del PSN, Nuria Medina, ha asegurado que, "como nos tiene acostumbrados Navarra Suma, vemos un ejercicio de la política a base de titular y a base de tuit". "Sale la EPA, los resultando según ellos son catastróficos, y llaman a la consejera a comparecer, no lo hacen con los datos del paro registrado, prefieren quedarse con la parte de la realidad que les ayuda a construir el relato de que la realidad en nuestra comunidad es terrorífica, pero es un relato que no es verdad por mucho que se empeñen. Ni con UPN Navarra era maravillosa en todo ni ahora estamos a punto de la hecatombe", ha añadido.

Por parte de Geroa Bai, Isabel Aranburu ha señalado que los datos del paro registrado en las oficinas de empleo, en comparación con los de la EPA, "hablan de constataciones, de hechos, de datos reales, no es una encuesta, que por supuesto también hay que tener en cuenta". "Dentro de estas constataciones, esta fuente -el paro registrado- dice que Navarra viene generando empleo en los últimos nueve meses. Según estos datos, que son reales, no parece excesivo decir que en este terreno las cosas bien y creo que no es cierto lo que se dice desde Navarra Suma de que todo en el terreno del empleo vaya mal", ha indicado.

La portavoz de EH Bildu, Arantza Izurdiaga, ha afirmado que, "analizando las diferentes fuentes, lo cierto es que los datos que vamos conociendo no son realmente muy optimistas y nos siguen llamando a la prudencia". "Todavía no hemos superado la crisis sanitaria, estamos viendo otras crisis, como la de los componentes, y los datos nos llaman a tener una cierta preocupación", ha asegurado. Izurdiaga ha señalado que "hay un incremento de los hogares que no tienen ningún miembro en situación activa y vemos también cómo se va incrementado el número de personas desempleadas mayores de 55 años".