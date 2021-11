El Gobierno de Navarra no descarta medidas como el pasaporte COVID ante el aumento de casos

Gobierno de Navarra no descarta “ningún escenario” o nuevas medidas para controlar la propagación excesiva del virus si los casos de COVID-19 siguen subiendo. Tampoco la posibilidad de implantar el pasaporte COVID en función de la evolución. Así lo ha indicado el vicepresidente, Elno descarta “ningún escenario” o nuevas medidas para controlar la propagación excesiva del virus si los casos de COVID-19 siguen subiendo. Tampoco la posibilidad de implantar el pasaporte COVID en función de la evolución. Así lo ha indicado el vicepresidente, Javier Remírez , quien reconoció que ven con preocupación el incremento de casos. En la última jornada se diagnosticaron 129 nuevos contagios frente a 79 la anterior

Remírez llamó a las personas que no han acudido voluntariamente a vacunarse para que lo hagan ya que los ingresos hospitalarios se están centrando en personas que no se han vacunado y en aquellas que aunque sí lo han hecho sufren otras patologías. Por el momento, apuntó que los ingresos siguen contenidos y que el impacto del aumento de casos no está siendo “excesivo”.

En este marco hizo un llamamiento a la ciudadanía para que mantenga las medidas preventivas que siguen en vigor, como el uso de la mascarilla, sobre todo en interiores, donde la propagación del virus es mayor debido a que hay menos ventilación y al relajamiento de su uso.

El portavoz del Gobierno foral, Javier Remírez, ha afirmado que "ahora mismo es un llamamiento a la responsabilidad ciudadana y ya veremos en función de la evolución de la situación qué otras medidas se toman".

"A día de hoy el Gobierno de Navarra no contempla otro escenario que hacer un llamamiento expreso a la responsabilidad ciudadana especialmente en los espacios cerrados, tanto a nivel público como a nivel privado, donde realmente se constata que hay mayores situaciones de riesgo de contagio", ha explicado, por lo que ha incidido en el uso de la mascarilla y el respeto a la distancia de seguridad.

Javier Remírez ha precisado que "no cerramos ningún escenario" sobre la adopción de posibles medidas, en el corto o medio plazo y con vistas a Navidades.

"No es una cuestión únicamente de voluntad política, sino de ver cómo evoluciona la situación, la clave es todo lo que significa la presión asistencial. Eso en estos momentos es una presión contenida, baja, si comparamos con otros escenarios. Siempre el Gobierno de Navarra ha querido trabajar con el máximo grado de anticipación posible, pero el máximo grado de anticipación posible a la hora de tomar unas medidas que estén motivadas y objetivadas y que necesitan el suficiente aval de los tribunales de Justicia, que exigen proporcionalidad, necesidad y ajustadas a la situación", ha señalado.

Remírez ha indicado que el incremento de casos lleva al Gobierno a trasladar unas reflexiones a la ciudadanía. "En primer lugar, poner en valor el proceso de vacunación, que continúa abierto, y por tanto instar a los colectivos de población que no han asistido de manera voluntaria a este proceso a que acudan, porque están claros los beneficios para sí mismos y para el conjunto de la ciudadanía como una acción solidaria", ha dicho.

En ese sentido, ha comentado que los ingresos hospitalarios se están produciendo, "se están centrando sobre todo en personas que no han sido vacunadas o bien que siendo vacunadas tienen otro tipo de patologías". "Es importante por la salud de uno mismo y de quienes nos rodean que aquellos que, pudiendo hacerlo no lo han hecho, acudan al proceso de vacunación", ha afirmado.

Además, ha valorado el trabajo que se está haciendo por parte del Gobierno foral para la vacunación de las personas mayores de 70 años con la dosis de refuerzo, que "se está implementando ya de manera satisfactoria, y ahí vamos a continuar".