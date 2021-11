Cigudosa aplaude la coordinación de su departamento para mitigar la brecha digital en Navarra

Aunque el plan está destinado a toda la ciudadanía navarra, ha recordado que se ha puesto especial foco en personas mayores de 65 años, niños, niñas, jóvenes y personas con diversidad funcional, entre otros grupos.

Cigudosa ha explicado que el citado plan surge con el objetivo de abordar el eje “PERSONAS” contemplado en la Estrategia Digital Navarra 2030 y permitir que toda la ciudadanía “pueda, desde el ejercicio responsable, acceder y participar en contenidos digitales a través de Internet y además desarrollar competencias digitales, adquiriendo habilidades para la comprensión y uso de las herramientas digitales”.

Entre las 28 medidas que contempla el plan, ha destacado como ejemplos las iniciativas que tienen impacto en la lucha contra la despoblación, la formación digital dirigida a los profesionales de la educación obligatoria y superior o los cursos y actividades para mejorar las capacidades digitales en trabajadores y PYMES.

El plan, realizado en colaboración con Derechos Sociales; Políticas Migratorias y Justicia; Cohesión Territorial; Educación; y Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra, contempla una inversión de 30 millones de euros para desplegar esas 28 iniciativas en materia de Inclusión y Capacitación Digital, que abarcan desde cursos presenciales y acciones formativas hasta subvenciones para la adquisición de material informático, pasando por acciones de sensibilización.

En este sentido, se aborda la reducción de la brecha digital en tres ejes de actuación: vida cotidiana digital, "asegurando que nadie se quede atrás en la inclusión social de toda la ciudadanía en la sociedad digital"; formación digital, "adecuando la formación al nuevo paradigma de la sociedad", afrontando retos y necesidades, en los actuales modelos de enseñanza digital; y empleabilidad y calidad del trabajo.

El portavoz del PSN, Javier Lecumberri, ha considerado que las explicaciones de Cigudosa eran "necesarias" e indicado que "la digitalización es una oportunidad de igualdad si ponemos los medios para asegurarnos de que no es la capacidad económica la que establece si puedes acceder a estos medios o no".

Desde Navarra Suma ha felicitado a su grupo "porque fuimos nosotros quienes trajimos al Parlamento la necesidad de estas acciones" y ha afirmado que entiende que "reconocer que eso fue una propuesta de Navarra Suma les tira por los suelos" porque "vuelve a desmontar el discurso del Gobierno de que no hacemos oposición mas que destructiva".

En cuanto al plan presentado por el consejero, Ansa ha compartido objetivos y ejes aunque "nos preocupa la falta de desarrollo de varias iniciativas", ha explicado, y agregado que por muchas iniciativas que se pongan en marcha "siempre va a haber gente que no se enganche y necesitamos que se mantenga la posibilidad de hacer las cosas de forma presencial".

Por parte de Geroa Bai, ha echado en falta que "no estén Desarrollo Rural o Desarrollo Económico, cuando sostienen gran parte del tercer eje. También relaciones ciudadanas o el INAI", unas "ausencias que no cuesta nada incluir" y que "cuesta comprender", aunque el consejero la ha justificado porque se ha presentado la parte correspondiente a las personas y no a las empresas.