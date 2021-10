Un jóven de Olite cumple su sueño en Oxford y el de su padre fallecido

el sueño de Danny se ha cumplido. El suyo y el de su padre, Peter, un inglés de Liverpool afincado en la Universidad de Oxford. Danny Doyle Vidaurre tiene ahora 18 años y no es la primera vez que protagoniza una noticia en este periódico. Lo hizo hace cinco años, cuando, con 13, consiguió el primer puesto para estudiar en Eton College, un colegio privado británico en el que se han formado reyes y primeros ministros. Y también lo fue a los 10 años, cuando obtuvo una Matrícula de Honor en un examen de Matemáticas, del que los alumnos ingleses se examinan con 16. “Desde entonces, he crecido bastante. Sobre todo, emocionalmente. Tengo muchas ganas de este curso y de esta nueva etapa en la vida. Mi padre estaría muy contento”, confiesa este joven, hijo también de la olitense Blanca Vidaurre Barrón. Ella y su difunto marido impulsaron una academia de inglés en San Sebastián, aunque la familia vive en la localidad de Zona Media. Y por fin,. El suyo y el de su padre, Peter, un inglés de Liverpool afincado en Olite y que falleció el pasado junio. Aunque, antes de morir ya supo que su único hijo, del que había sido su mentor académico, estudiaría en uno de los campus más prestigiosos, no solo de su país, sino del mundo:. Danny Doyle Vidaurre tiene ahora 18 años y no es la primera vez que protagoniza una noticia en este periódico. Lo hizo hace cinco años, cuando, con 13, consiguió el primer puesto para estudiar en, un colegio privado británico en el que se han formado reyes y primeros ministros. Y también lo fue a los 10 años, cuando obtuvo unaen un examen de Matemáticas, del que los alumnos ingleses se examinan con 16. “Desde entonces, he crecido bastante. Sobre todo, emocionalmente. Tengo muchas ganas de este curso y de esta nueva etapa en la vida. Mi padre estaría muy contento”, confiesa este joven, hijo también de la olitense. Ella y su difunto marido impulsaron una academia de inglés en San Sebastián, aunque la familia vive en la localidad de Zona Media.

Danny tuvo claro que se iba a matricular en Clásicas (Latín y Griego), a las que se refiere como “las Matemáticas de las Humanidades”. “En Inglaterra no importa tanto qué estudies sino dónde”, cuenta. Y él no dudó en elegir esta universidad (aunque también había contemplado las de Harvard o Stanford, en Estados Unidos). “Porque es una de las más exigentes y más prestigiosas en el mundo en el terreno de las Clásicas”. De momento, Danny está leyendo ‘La Ilíada’ de Homero, en griego clásico, para estar preparado. Pero no es el único idioma que habla. Al margen del inglés y el español (sus lenguas maternas), domina el francés, italiano, alemán, ruso, japonés, portugués y griego moderno (además del clásico y el latín).

En estos años fuera de casa (llegó con 13 a Eton College), este joven, confiesa que ha crecido y madurado. En ese tiempo, fue capitán en ‘Manor House’, responsable de la casa en la que vivía, un cargo que también ostentó en su día el Príncipe Guillermo de Inglaterra. Y compartió otra casualidad con el otro príncipe, Enrique, ya que ocupó la misma habitación que él. “Eton fue duro al principio pero ha sido una gran experiencia, académica y humana. Teníamos mucha autonomía.

Y así se sucederán ahora sus días. Residente en el ‘New College’ de la Universidad de Oxford, en el que también vivió el actor Hugh Grant, asistirá a clases muy minoritarias, casi particulares. De los 150 matriculados en Clásicas, muchas materias las dará con los seis compañeros de su ‘college’.

Doyle Vidaurre, que recibió el premio ‘Newcastle’ en Eton College, reconoce que es muy difícil ingresar en una universidad británica para cursar un grado (no tanto máster o doctorado) sino se procede de ese sistema de estudios, en el que se tiene en cuenta “el mérito y el esfuerzo”. Como el que él ha ejercitado gracias al empeño de su padre. Y le ha llevado a cumplir su sueño.

Teatro con el mismo grupo de Hugh Grant

Teatro, banda de jazz y periódico universitario. Son algunas de las actividades en las que participará Danny Doyle, además de en las estrictamente académicas. El joven de Olite se confiesa un entusiasta del teatro, en especial de la comedia clásica, y de autores como Sófocles. “Me encantaría ingresar en el grupo de ‘New College’. Precisamente, allí participó el famoso actor británico Hugh Grant (’Cuatro bodas y un funeral’, ‘Love actually’ o ‘El diario de Bridget Jones’). Alumno de saxofón en la escuela de música de Olite, ya ha sido admitido en la ‘Big Band’, un grupo de jazz, de su ‘college’. El periódico de la universidad o el ‘Club Latinitas’, en el que se habla en latín, son otras de sus opciones para esta nueva etapa.