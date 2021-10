“Tuve la suerte de que mi marido leyó el folleto sobre el ictus y lo asimiló”

Yolanda Mutilva Llorente, empleada bancaria de 46 años, “de la forma más repentina” sufrió un ictus. Meses antes había asistido a una charla organizada por la Asociación de Daño Cerebral de Navarra (Adacen) en La Caixa que la impresionó tanto que llevó los folletos a casa y habló sobre la enfermedad con su esposo y sus dos hijos. “Tuve la suerte de que mi marido lo leyó y lo asimiló”, admitió este viernes. Poco antes la llegada de la pandemia, en febrero de 2020,, empleada bancaria de 46 años, “de la forma más repentina” sufrió un ictus. Meses antes había asistido a una charla organizada por la Asociación de Daño Cerebral de Navarra () enque la impresionó tanto que llevó los folletos a casa y habló sobre la enfermedad con su esposo y sus dos hijos. “Tuve la suerte de que mi marido lo leyó y lo asimiló”, admitió este viernes.

Aquella lectura le permitió detectar enseguida los síntomas del ictus que presentaba su mujer, como la paralización de la mitad del cuerpo, la “caída” de la comisura de la boca y problemas al hablar, y llamar al 112. En menos de 10 minutos, relató Mutilva Llorente, la ambulancia se presentó en su casa; en 20, ella ya se encontraba tumbada en la camilla del hospital.

Yolanda Mutilva pasó tres meses ingresada y empezó poco a poco a recuperarse de la alteración que produjo en su cuerpo la obstrucción de una arteria. Todavía le quedan secuelas, explicó: “Neuronales, como en el tema de impulsividad, atención o ansiedad, pero sobre todo físicas. He tenido que contratar a una persona para que me ayude en casa; he pasado a ser dependiente, no puedo hacer las labores y ya no puedo conducir”. Cuenta con hemiplejia, parálisis, en la mitad del cuerpo y le han reconocido la incapacidad.

“Para mí es importante que la gente sepa detectar para que, si a alguien le da un ictus, la gente que esté alrededor tenga la rapidez de llamar a emergencias y dar el ‘código ictus’ para que se le traslade al hospital, a la Unidad de Ictus”, expuso. Cuanto antes se atiende al paciente, añadió, “las secuelas son menores”.

El ictus, primera causa de muerte entre mujeres y segunda entre hombres

El ictus es la primera causa de muerte entre las mujeres y la segunda entre los hombres. Tan solo Entre enero y octubre, 758 pacientes ingresaron en el servicio de neurología del Hospital Universitario de Navarra. La cifra que se mantiene similar a la de otros años -al centro llegan en torno a mil pacientes anuales-, con una tendencia hacia el aumento por el “envejecimiento” de la población y un incremento de los factores de riesgo, explicó ayer María Herrera Isasi, neuróloga del Hospital, en el Día del Ictus. La edad media de las mujeres ingresadas se sitúa en 74 años, frente a los 71 de los hombres.

“Es una enfermedad muy frecuente. Y prevenible; se estima que hasta un 90 % de los ictus lo son”, aseguró Herrera. La facultativa presentó ayer la campaña ‘#CuidaLoQueMásTeImporta’ de prevención, detección y superación de esta enfermedad. Cinco entidades de España y Portugal, entre ellas la Asociación de Daño Cerebral de Navarra, impulsan la iniciativa. Junto a Herrera acudieron la consejera de Salud, Santos Induráin, y el directo de Adacen, Andrés Ilundáin Esquíroz.

Como parte de las acciones se han diseñado cuatro juegos interactivos, entre ellos un test que ayuda a aprender cómo identificar un posible ictus, que están disponibles en la página web cuidaloquemasteimporta.org. Además, las organizaciones gozan del patrocinio de cinco empresas farmacéuticas y prevén que, a partir de marzo de 2022, se programen actividades en la calle, como controles médicos de pulso y presión. La hipertensión arterial y la fibrilación auricular, la arritmia, son factores de riesgo.

“La atención primaria es muy importante en esta prevención, en esta detección precoz, en trabajar el autocuidado y trabajar estilos de vida saludables, y también en el seguimiento de pacientes que han sufrido un ictus y la detección de secuelas que son más tardías”, aseguró Santos Induráin.

El conocimiento de los factores de riesgo y los síntomas pueden facilitar que se identifique un ictus a tiempo y la persona afectada para ser atendido lo antes posible, algo fundamental para evitar los daños cerebrales más graves. La discapacidad que genera el ictus, aclaró María Herrera, “puede mejorar” con los tratamientos adecuados: “Las personas tienen derecho y es obligación de todos que retomen una vida personal, laboral y social digna”.

Según un estudio de la European Stroke Organisation y la Stroke alliance For Europe, añadió la neuróloga, para 2030 los casos de ictus habrán aumentado un 34% en los países europeos. Y las condiciones biológicas no modificables (edad, género, herencia genética o antecedentes de enfermedad cardio-vascular- son solo el 20% de los factores desencadenantes.

LOS FACTORES DE RIESGO

Entre estas condiciones de riesgo se encuentran hipertensión, el sedentarismo, el colesterol alto, la obesidad, el tabaquismo, el consumo elevado de alcohol o la arritmia. También la falta de sueño o el estrés. Por este motivo, Herrera insistió en la necesidad de aprender a gestionar los niveles de estrés, adquirir hábitos de descanso saludables y una dieta sana y equilibrada.

“Y es especialmente necesario insistir en estas recomendaciones en las personas más jóvenes porque es la edad en la que vemos que no está descendiendo el ictus y muchas ocasiones están expuestas a estos factores de riesgo sin saber el riesgo de ictus que conllevan”, señaló la neuróloga del Hospital Universitario de Navarra.