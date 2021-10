444 víctimas de violencia machista, bajo vigilancia policial en Navarra

El Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGen ) contempla actualmente como activos 444 perfiles en Navarra. Se corresponden con personas que han presentado una denuncia por violencia contra la mujer y, en función de su situación y de las características que lo rodean , se estima conveniente un seguimiento policial de mayor o menor intensidad. De esas 444 mujeres, el sistema no encuadra a ninguna en riesgo extremo actualmente en la Comunidad foral, hay 4 en alto, 15 en medio, 181 en bajo y 244 están calificadas en la categoría de riesgo no apreciado. Hace un año, eran 561 las mujeres que en Navarra precisaban de protección policial. De esos casos activos, 2 eran de riesgo extremo; 6 de riesgo alto; 114 de riesgo medio y 439 de riesgo bajo.

Sobre esta realidad tan complejo han trabajado a lo largo de esta semana en las dependencias de la Policía Nacional distintos profesionales relacionados con la materia, desde miembros de otros cuerpos policiales a juristas o peritos. Una de las ponencias la impartió Laura López Carballo, inspectora de Policía Nacional y jefa de servicio del Sistema Viogen en el entramado de la Secretaria de Estado de Seguridad, en el Ministerio del Interior. López Carballo (Madrid, 1984) avaló el éxito de Viogen como sistema de seguimiento a víctimas y fichero que comparten las distintas policías. “Las cifras muestran que este programa funciona. Desde su puesta en marcha se han reducido casi a la mitad las víctimas mortales en casos de violencia machista”, indicó, subrayando la importancia de establecer una atención personalizada que valore en cada caso el nivel de riesgo y las circunstancias de cada mujer. A futuro, el reto que expresó esta policía es el de proteger a aquellas mujeres que sufren violencia pero no han dado el paso de denunciarla. “Hay proyectos como el Protocolo 0 que buscan actuar en este tipo de casos, con víctimas que requieren una intervención policial pero no dan el paso de denunciar. Creemos que la autoridad judicial tiene que tener conocimiento de este tipo de situaciones, que no permanezcan ajenas al sistema”.

De su sesión se quedó con el intercambio de experiencias entre diversos perfiles y “las bondades” de la coordinación y cooperación policial, así como la resolución de dudas en relación a las novedades normativas que se van aprobando.

Preguntada por algún caso de violencia que recuerde con especial relevancia, López Carballo optó por no significarse. “Todas me llegan. Cada mujer tiene que poder disfrutar de su vida y de su libertad. Todas las vidas son igual de importantes”.