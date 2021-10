Mucho más que una camiseta rosa

María Cemboráin e Izaskun Echechipia, de 73 y 53 años, tras el mostrador de venta de camisetas de la "Yo también soy”. Este es el susurro en forma de mensaje que llevan escuchando estos días, de 73 y 53 años, tras el mostrador de venta de camisetas de la Asociación Navarra de Cáncer de Mama (Saray) en la quinta planta del Corte Inglés. La primera vez que lo escucharon no comprendieron bien. Pero volvieron a oírlo. “Y lo que querían decir es que también son afectadas de cáncer”, asiente Izaskun, con gesto de sorpresa. “ De sorpresa, porque nos estamos encontrando con muchísimas mujeres jóvenes. Vienen a comprar camisetas, algunas con sus hijos, y cuando llegan al mostrador les explican lo que hacemos. Y les dicen que vendemos camisetas porque con el dinero curarán a las mamás que tienen las tetitas mal”. María e Izaskun hacen un alto para atender. “Tres camisetas, por favor. ¿Este año no hay carrera?”, interpelan. A lo que Izaskun aclara que no habrá una salida oficial pero que la marea rosa durará dos días y que podrán salir como siempre desde la Plaza del Castillo... y que cada uno la podrá hacer como quiera”. Acto seguido, siguen mostrando su preocupación al periodista. “Que haya mujeres tan jóvenes con cáncer de mama quizá signifique que hacer la prueba de la mamografía con 45 años se esté quedando obsoleta. Por eso es tan importante vender todas las camisetas. Con el dinero se podrán adelantar servicios precoces”.

¿Cómo va la venta?

María Cemboráin: Empezamos el 11 de octubre y llevamos dos tercios. Todavía nos quedan 2.500 camisetas. Este año hemos hecho 7.500 y pensábamos que las íbamos a vender muy rápido, porque hace dos años se vendieron 15.000.

Se les ve preocupadas.

Izaskun Echechipia: Un poco sí. No sabemos qué está pasando pero echo de menos a los runners, que este año no han venido a por el dorsal porque no hay salida oficial.

¿Qué simboliza esta camiseta?

I.E.: Son nuestros pechos. Representa una cicatriz y un pecho entero.

A usted, María, le han extirpado los dos pechos...

No hay muchos casos que sea doble mastectomía como en mi caso. La camiseta nos ampara a todas. Además, hay unos procesos muy complicados de mujeres con metástasis, que han sido las grandes olvidadas. Por eso, todo el dinero, íntegramente, se destina para la investigación.

En mayo de 2017 mostraban en este periódico las cicatrices de las operaciones.

M.C.: Tengo la foto en mi habitación (sonríe). En ese momento no era consciente de que llevaba un segundo cáncer y que me faltaba el segundo pecho. Me lo tomé bastante bien, pero resultó duro el proceso. El día que nos hicimos esta fotografía hacía tres meses que me habían operado y la cicatriz estaba muy fresca y muy fea. Por eso me tapé el lado recién operado.

I.E.: La fotografía la tengo guardada en el móvil y está colgada en Saray. Me acababan de extirpar el pecho, estaba sin reconstruir y terminada la quimio. Tenía el pelo corto. Desde entonces he pasado por unas cuantas operaciones de reconstrucción.

¿Y cómo están de ánimo?

I.E.: ¡Me siento feliz! Me siento muy agradecida de estar viva. Siempre he tenido claro que quería ser una viva con dos tetas. Así que me encuentro bien de ánimo. Vas dando pasos. Pero estoy más triste porque no estamos vendiendo todas las camisetas.

M.C.: Muy bien, y eso que he pasado otro cáncer, esta vez en el paladar. Así que sobreviviendo, tratando de vivir cada momento. He comprendido que el pasado no tiene remedio y el futuro es incierto para todos.

Momentos como este tras el mostrador rosa de Saray en la quinta planta del Corte Inglés.

M.C.: Sí, la venta de las camisetas nos revuelve mucho porque nos recuerda los procesos vividos, el apoyo y cariño recibidos, los consejos y abrazos de las compañeras... Pero, sobre todo, las directrices de las psicólogas y la trabajadora social de Saray. Tenemos un equipo de lujo que nos ayuda a ver la vida de otra manera.

Este año se puede disfrutar de la prueba el sábado y el domingo.

M.C.: Las facilidades son totales. Se puede salir el 30 y el 31, en grupos, sin horarios, con niños, con amigos, patinetes, bicicletas... La yincana solo consiste en encontrar 25 lazos de más de metro y medio. Hemos intentado evitar la masificación de la salida. En cualquier caso, Saray estará el domingo de 11.00 a 13.00 horas en la Plaza del Castillo vendiendo camisetas si sobran y otros productos.

¿Qué mensaje se puede enviar?

I.E.: Que por favor nos compren las camisetas. Este dinero ayudará a las personas que están sufriendo el cáncer de mama y a quienes lo van a sufrir. Un diagnostico precoz es fundamental. Y cada vez estamos viendo a gente más joven que nos dicen: “Yo también soy”.