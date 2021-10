La pandemia incrementa los hogares con todos sus miembros en paro: 11.649

Además de la tragedia sanitaria que acarreó y que aún acarrea, la covid ha pasado también una importante factura económica y social. Así, el número total de hogares en los que no trabaja ninguno de sus miembros se situó en 11.649 en 2020. Desde 2008, cuando se identificaron 23.663 hogares en esta situación, este baremo descendía año a año hasta 2019, fecha en la que se marcó su mínimo más reciente con 8.870 casos. El incremento de 2020, pues, se sitúa en 2.779 hogares con todos sus miembros en paro, un repunte del 23,85%. Las familias en esta situación son el 6,2% del total de hogares navarros.

‘V Informe sobre la pobreza y la desigualdad social en Navarra’ realizado por el Observatorio de la Realidad, presentado ayer por la consejera de Derechos Sociales Éste es uno de los datos más destacados que se desprende delrealizado por el Observatorio de la Realidad, presentado ayer por la consejera de Derechos Sociales , Mari Carmen Maeztu.

Aunque el estudio no asevera taxativamente que el covid, el confinamiento y la recesión económica sean las causas directas de este repunte, sí señala la existencia de “claros indicios de que la covid ha intensificado las desigualdades existentes y afecta a las personas más pobres y vulnerables” y apunta que “sus efectos estadísticos se comprobarán en 2022, pero ya son palpables sus efectos sociales”.

También ha habido un repunte el último año en los hogares con una única persona de referencia en paro, que en 2020 sumó 12.325 unidades familiares mientras que en 2019 alcanzaban los 11.470 hogares, un incremento de casi el 7,5%.

RENTA GARANTIZADA

El número de unidades familiares que percibieron en Navarra la Renta Garantizada (RG) en 2020 se situó en 16.637, 925 más que los registrados en 2019, año en el que se alcanzaron los 15.712 receptores. Estos supone que en la totalidad de la Comunidad fueron perceptores de la Renta Garantizada en 2020 el 6% de los hogares, 0,3 puntos más que el año precedente. Por áreas, la de Tudela presentó un porcentaje de cobertura del 8,1%, seguida de Estella (7,2%), Tafalla (6,2%), Pamplona y Comarca (5,8%) Noreste (3,2%) y Noroeste (2,8%).

Desde 2008, el aumento de beneficiarios de esta renta ha sido continuo. Sin embargo, estos ingresos no consiguen que la gran mayoría de los hogares que los perciben puedan superar el umbral de pobreza severa y salir de ella. Por ello, los autores del informe abogan por el aumento de las inversiones en gastos sociales.

DN

NO SOLICITANTES

El informe también concluye, aunque no cuantifica, que existen personas que se encuentran en situación de pobreza severa pero no solicitan la Renta Garantizada. Los motivos a los que achacan esta no presentación de solicitudes responderían a múltiples causas como el desconocimiento o la creencia de que esta renta está dirigida a ‘personas más pobres’.