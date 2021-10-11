Seísmos
Desde Sangüesa hasta Irurtzun: estas son las localidades en las que se han sentido los terremotos
Este lunes, entre las 22:45 y las 23:02 horas, se han producido dos seísmos con epicentro en Lizoain
- Diario de Navarra. Pamplona
Este lunes, entre las 22:45 y las 23:02 horas, se han producido dos seísmos con epicentro en Lizoain que se han dejado sentir en buena parte de Navarra.
En el siguiente listado aparecen las localidades en las que se han percibido el primero de las terremotos con una intensidad de grado 2 a 4.
IV ALZUZA,VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR.NA
IV AOS.NA
IV ARANGUREN,ARANGUREN.NA
IV ARTICA/ARTIKA,BERRIOPLANO/BERRIOBEITI.NA
IV EGÜÉS,VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR.NA
IV LIZARRAGA DE IZAGAONDOA,IZAGAONDOA.NA
III-IV ELCANO,VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR.NA
III-IV HUARTE/UHARTE.NA
III ANSOÁIN/ANTSOAIN.NA
III AOIZ/AGOITZ.NA
III ARCE/ARTZI,ARCE/ARTZI.NA
III ARDANAZ.NA
III ARDANAZ,VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR.NA
III ARRE,EZCABARTE.NA
III BADOSTÁIN,VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR.NA
III BERIÁIN.NA
III BERRIOSUSO/BERRIOGOITI,BERRIOPLANO/BERRIOBEITI.NA
III BERRIOZAR.NA
III BURLADA/BURLATA.NA
III BURUTAIN,ANUE.NA
III CASCO ANTIGUO,ANSOÁIN/ANTSOAIN.NA
III EKAI DE LÓNGUIDA/EKAI-LONGIDA,LÓNGUIDA/LONGIDA.NA
III GORRÁIZ,VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR.NA
III IRACHETA,LEOZ/LEOTZ.NA
III IRURTZUN.NA
III LABIANO,ARANGUREN.NA
III LAQUIDAIN/LAKIDAIN,ARANGUREN.NA
III LARRASOAÑA,ESTERIBAR.NA
III MEOZ/MEOTZ,LÓNGUIDA/LONGIDA.NA
III MUTILVA ALTA/MUTILOAGOITI,ARANGUREN.NA
III MUTILVA BAJA/MUTILOABEITI,ARANGUREN.NA
III MUTILVA/MUTILOA.NA
III NOÁIN/NOAIN.NA
III OLAZ,VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR.NA
III OLLOKI,ESTERIBAR.NA
III ORKOIEN.NA
III PAMPLONA/IRUÑA.NA
III SALINAS DE IBARGOITI/GETZE IBARGOITI,IBARGOITI.NA
III SANGÜESA/ZANGOZA.NA
III SARRIGUREN.NA
III TORRES,NOÁIN (VALLE DE ELORZ)/NOAIN (ELORTZIBAR).N
III URROZ-VILLA.NA
III VILLAVA/ATARRABIA.NA
III ZABALEGUI,NOÁIN (VALLE DE ELORZ)/NOAIN (ELORTZIBAR
III ZANDIO, OLAIBAR.NA
III ZIZUR MAYOR/ZIZUR NAGUSIA.NA
III ZURIAIN, ESTERIBAR.NA
II-III AGORRETA, ESTERIBAR.NA
II-III CASCO NUEVO, BERIÁIN.NA
II-III CIZUR MENOR, CIZUR.NA
II AURITZ/BURGUETE.NA
II BARAÑÁIN/BARAÑAIN.NA
II ERRO, ERRO.NA
II UNZUÉ/UNTZUE.NA
En el siguiente listado aparecen las localidades en las que se han percibido el segundo de las terremotos con una intensidad de grado 2 a 3.
III AOIZ/AGOITZ.NA
III ARANGUREN,ARANGUREN.NA
III ARDANAZ.NA
III BARAÑÁIN/BARAÑAIN.NA
III EGÜÉS,VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR.NA
III ELCANO,VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR.NA
III GORRÁIZ,VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR.NA
III HUARTE/UHARTE.NA
III ILARRATZ,ESTERIBAR.NA
III LAQUIDAIN/LAKIDAIN,ARANGUREN.NA
III PAMPLONA/IRUÑA.NA
III URROZ-VILLA.NA
III ZULUETA,NOÁIN (VALLE DE ELORZ)/NOAIN (ELORTZIBAR).
II-III OLAZ,VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR.NA
II-III TAFALLA.NA
II ANSOÁIN/ANTSOAIN.NA
II ARRE,EZCABARTE.NA
II BADOSTÁIN,VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR.NA
II BERRIOZAR.NA
II BURLADA/BURLATA.NA
II ETULAIN,ANUE.NA
II LABIANO,ARANGUREN.NA
II MEOZ/MEOTZ,LÓNGUIDA/LONGIDA.NA
II NOÁIN/NOAIN.NA
II OLLOKI,ESTERIBAR.NA
II SARRIGUREN.NA
II UNZUÉ/UNTZUE.NA
II VILLAVA/ATARRABIA.NA
II VILLAVETA/BILLABETA,LÓNGUIDA/LONGIDA.NA
II ZIZUR MAYOR/ZIZUR NAGUSIA.NA