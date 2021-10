Navarra destina 88.000 euros a formación y movilidad de 20 doctorandos

Veinte doctorandos (13 mujeres y 7 hombres) recibirán un total de 88.000 euros para formación y movilidad internacional, de forma que completarán su formación en centros internacionales de referencia, según ha resuelto el Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital.

Estas ayudas, con una media de 4.400 euros, son complementarias a la cantidad mensual que ya están percibiendo esas 20 personas por sus contratos predoctorales y una bolsa de viaje.

La finalidad de esta convocatoria es conceder de ayudas complementarias para promover la movilidad internacional de estudiantes de doctorado actualmente beneficiarios de una ayuda predoctoral, con el propósito de reforzar su programa formativo e impulsar el desarrollo de su tesis, así como favorecer la internacionalización del sistema universitario navarro.

Para este segundo objetivo, en esta convocatoria 2021 se han valorado preferentemente las estancias a realizar en el marco de proyectos colaborativos, programas de doctorado conjuntos o tesis desarrolladas en régimen de cotutela entre universidades navarras y universidades y centros de investigación de reconocido prestigio internacional.

Este aspecto, por su propia naturaleza, resultó muy afectado por la pandemia en la convocatoria del año 2020, se ha recuperado muy satisfactoriamente en esta convocatoria 2021 en la que hay que destacar no sólo el número de solicitudes presentadas (37), sino su alto nivel. Las estancias ser realizarán en centros de referencia mundial en sus ámbitos, como el MD Anderson Cancer Center, o la ICAHN School of Medicine At Mount Sinai en Estados Unidos en el ámbito de la Biomedicina, o la Aaalborg University de Dinamarca en el campo de las Energías Renovables, entre otros.