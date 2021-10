Irujo señala que los "enormes" retos obligan a "adaptar" la Estrategia de Especialización Inteligente

obligarán a la Comunidad Foral a "adaptar" su Estrategia de Especialización Inteligente (S3). El consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Mikel Irujo , ha apuntado este viernes en el Parlamento que los "enormes" retos a los que se enfrenta no solo Navarra(S3).

Según Irujo Navarra y su sector empresarial y productivo se enfrentan a "enormes" retos para llevar a cabo la transformación que demanda Europa basada en la digitalización y lo ecológico y para cumplir el objetivo será necesario también "absorber el máximo de fondos europeos".

Además se deberá apoyar al turismo para hacerlo sostenible, digital y elemento cohesionador del territorio e impulsar las energías renovables para la transición energética.

Y al respecto ha afirmado que la sostenibilidad y la descarbonización deben estar presentes en todas las políticas públicas, al tiempo que ha puesto en valor la estrategia Navarra Green para la transición ecológica con alternativas al modelo productivo actual para lo que ya se trabaja en distintos proyectos de movilidad o economía circular.

El consejero ha hecho también un balance de lo realizado por su departamento en los dos años de legislatura, "una acción condicionada de manera muy importante por la pandemia", que ha "obligado a concentrar esfuerzos y recursos en un contexto además de gran incertidumbre, en el que Europa "ha dado una respuesta a la altura de la situación".

"Una oportunidad" para una industria que debe tener "criterios y prioridades" y para un desarrollo "siempre con el paraguas" de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para diseñar un nuevo modelo que "será clave para la competitividad, ha dicho.

Y ha recordado las distintas medidas adoptadas para salvar el empleo , ERTEs y ayudas a autónomos y pymes, préstamos a empresas, o planes como los de Empleo, Economía Social e Internacionalización.

Se ha referido también a la creación de la unidad de Innovación Social, las nuevas herramientas para la digitalización, la puesta en marcha de programas y aceleradoras, la mejora de las ayudas a la competitividad, el mantenimiento de la inversión en polígonos industriales o nueva ayudas para la agroindustria o pymes.

Ha valorado además el crecimiento de los cluster, que han pasado de 166 empresas en 2016 a 325 en 2020, los programas para la internacionalización y los esfuerzos para innovar en áreas estratégicas de la S3, desde la alimentación a la medicina personalizada, pasando por proyectos de investigación industrial.

Ha subrayado asimismo la creación de empresas y grupos de trabajo para el vehículo eléctrico, sistemas propulsión alternativos, eficiencia energética y movilidad segura; la conversión del Polo de Innovación Digital en una ventanilla única en pro del desarrollo ecológico; programas para la transición energética como el MOVES para coches eléctricos y puntos de recarga; o los 35 parques eólicos y 35 fotovoltaicos planteados.

Irujo ha destacado igualmente en turismo la reconducción de líneas de trabajo y de ayudas o las directas aprobadas para hostelería y ocio nocturno, además del plan integral del Camino de Santiago, el laboratorio digital para las pymes, la mejora de infraestructuras ciclables y de espacios turísticos que tendrán una nueva unidad para el otoño.

Y en comercio ha subrayado la campaña para reactivar la actividad comercial y otra en breve para sensibilizar sobre el valor de este oficio, el acompañamiento al sector en su digitalización y la puesta en marcha un plan formativo para el ámbito rural.

Terminada su intervención, Carlos Pérez Nievas, de Navarra Suma, le ha criticado que no haya mencionado por qué llegó al departamento, un presunto caso de corrupción de su predecesor, ni los "vicios inaceptables" que "no ha limpiado", como ayudas y subvenciones que no cumplen las bases, ni a Volkswgan, cuando "la sociedad necesita tranquilidad", y le ha pedido cambios en las ayudas a la I+D+i "sobrepresupuestadas" y el fin de la "demora" en energías renovables.

Por el PSN Ainhoa Unzu ha reprochado la actitud de Navarra Sumna, "un procedimiento judicial"; ha destacado la recuperación que apuntan los distintos datos aunque hay problemas como la falta de suministros en algunas empresas y la escasez de productos como químicos o plásticos, factores que ha alertado "puedan lastrar la economía"; y ha reclamado medidas contra la siniestralidad

Mikel Asiain, de Geroa Bai, ha puesto el énfasis en las distintas ayudas articuladas para frenar los efectos de la pandemia, apostado por consolidar y aumentar las ayuda a la digitalización y al Polo de Innovación Digital, y defendido la necesidad de mejorar la formación en el sector turístico y avanzar en la conexión con las grandes vías europeas ciclables.

Por último Laura Aznal, de EH Bildu, ha indicado que ha visto "mucha autocomplacencia y muy poca autocrítica" pese al crecimiento de la precariedad laboral, cuestionado que tampoco se dé a su juicio importancia al aumento del precio de la energía cuando afectará a la competitividad, y calificado de "auténtico despropósito" la "falta de transparencia" del departamento de Desarrollo Económico y Empresarial con su grupo.