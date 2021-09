Navarra regresa a la normalidad

Este viernes, año y medio después del inicio de la pandemia, Navarra ha puesto fin a las restricciones vigentes para contener y reducir los contagios por la covid-19 en aforos y horarios de hostelería, comercio, cultura y el resto de actividades. Se eliminan también otras medidas puestas en marcha, como las que han impedido estos meses el consumo en barra en bares, cafeterías y restaurantes o bailar en una discoteca o tras el banquete de una boda.

La orden foral que entra en vigor este viernes, 1 de octubre, destaca que las restricciones dan paso a una estrategia de impacto “mínimo imprescindible”, por el constante descenso de la incidencia acumulada del virus y la reducción de ingresos hospitalarios y defunciones, algo que se ha conseguido fundamentalmente gracias a la vacunación, que alcanza ya casi al 90% de la población mayor de 12 años. Ahora, destaca la orden foral, el objetivo es recuperar “en todo lo posible y lo antes posible la vida social, económica y emocional” de los ciudadanos.

A PARTIR DE HOY

Comercio. Se elimina el aforo y el resto de restricciones.



Lugares de culto, 100% de aforo. Ya no se limita a un máximo de 400 personas.



Cultura. Los teatros pueden tener todas sus sillas ocupadas, así como cines y auditorios, bibliotecas y academias.



Hoteles y albergues. Vuelven a la situación precovid y no deberán limitar su aforo.



Prohibido el botellón. No está permitido en la vía pública, parques o plazas.



Locales de hostelería. Recuperan el consumo en la barra y no estarán obligados a limitar el número de personas que se sienten en una misma mesa.



Ocio nocturno. Puede regresar a su horario precovid y recupera las pistas de baile



Limitaciones a fumar. No se puede fumar en el exterior si no se respeta una distancia mínima con otras personas de 2 m.