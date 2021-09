Propuestas de solución ante la falta de médicos en el ámbito rural

“Mirar diferente a las zonas rurales” (Colegio de Médicos de Navarra)

¿Cuáles pueden ser las soluciones a la falta de médicos?

Debemos comenzar por mirar de manera diferente a las zonas rurales y a las urbanas, y mostrar mayor consideración a las peculiaridades del trabajo en la zona rural.

Las soluciones pasan por facilitar una mayor flexibilidad, dentro de lo posible, en el cumplimiento de la normativa que regula la provisión de personal en zonas rurales; valorar una mayor autonomía de gestión en cada zona; apoyar el trabajo y dedicación de los equipos directivos; incentivar plazas de difícil cobertura, y facilitar la permanencia de los profesionales que decidan desempeñar su trabajo en estas zonas.

En el intento de favorecer que cada vez más profesionales médicos decidan trabajar en las zonas rurales, se debe fomentar el conocimiento del ejercicio de la medicina en el medio rural desde los estudios universitarios y la formación especializada, y facilitarlo todo lo posible.

Medidas ya adoptadas: erróneas y acertadas

Hace ya varios meses que se presentó un Plan de Acción para superar los problemas detectados en Atención Primaria y reforzar la misma, realizado a partir de un análisis de la situación y de los problemas existentes. En el análisis de la situación participamos colegios, sindicatos, sociedades científicas, diferentes colectivos profesionales y sociales. El diagnóstico está hecho y el plan incluye la reforma de la atención continuada y urgente rural, entre otras medidas que también influyen en medio rural. Ahora es ya momento de ejecutar las medidas propuestas de manera planificada.

Da la impresión de que se van tomando decisiones conforme surgen situaciones que ya se anunciaban y ello no nos lleva por buen camino.

Propuestas a futuro para solventar la situación

Hay que partir de la premisa de que la ruralidad de Navarra es muy diferente entre zonas y es posible que las necesidades, tanto profesionales como de la ciudadanía, no sean iguales en la Ribera que en el Pirineo, por poner un ejemplo.

Es fundamental conocer las necesidades de la población que atendemos en las diferentes zonas, adecuar los recursos a dichas necesidades e implantarlos, siempre garantizando la seguridad de los pacientes, de los profesionales y del acto médico.

La pandemia nos está impulsando a poner en marcha otras formas de atención a la población (atención no presencial, telemedicina...) que pueden jugar un gran papel en un futuro cercano.

Las decisiones que se tomen, para ser efectivas, deberían hacerse con el mejor entendimiento previo entre todos los entes implicados.

“Mejorar las condiciones laborales” (Sindicato Médico de Navarra)

¿Cuáles pueden ser las soluciones a la falta de médicos?

Hay que ofertar buenas condiciones de trabajo, competitivas con las mejores disponibles en España y en el extranjero. Eso incluye: mejorar las cargas de trabajo, definir las funciones de cada estamento de modo que el médico solo tenga que trabajar de médico, aportar una dotación de material para poder hacer una atención sanitaria completa y resolutiva en el mismo consultorio, incentivar por resultados, y afrontar retribuciones competitivas y acordes con la preparación y responsabilidad del médico, y adaptadas a la carestía de la vida y la presión fiscal de Navarra. Y desde luego no es aceptable que ningún concepto retributivo (fijos, guardias, variables, carrera profesional, antigüedad, grado...) sea inferior al de cualquier otra comunidad. Si queremos médicos habrá que competir para atraerlos.

Medidas ya adoptadas: erróneas y acertadas

Este Gobierno solo ha presentado planes de mejora etéreos, sin concreción ni plazos. La esperada OPE (oferta pública de empleo), con 4 años de retraso, es una buena medida, pero será insuficiente para cubrir todas las plazas. Algunas medidas organizativas impuestas como los circuitos de pacientes, la atención telefónica prioritaria o los triajes por personal no sanitario, además de ser atolondradas y no compartidas ni consensuadas, no han hecho más que empeorar la calidad asistencial y las condiciones de trabajo.

Propuestas a futuro para solventar la situación

Satisfacer las reivindicaciones presentadas por el Sindicato Médico hace 3 años. Si se hubiesen cumplido los acuerdos de diciembre de 2019 probablemente no tendríamos ahora una situación tan desesperada. Las condiciones laborales deben mejorar para ser competitivos con otras comunidades y otros países, y favorecer la llegada de nuevos facultativos.

“Crear zonas de difícil cobertura” (Semergen)

¿Cuáles pueden ser las soluciones a la falta de médicos?

Las soluciones pasan por volver a orientar la Atención Primaria a la prevención, promoción de la salud y atención a las personas con patologías crónicas. Dotar a los centro de salud de capacidad de gestión, de medios técnicos y profesionales. Potenciar aquello que aporta valor en salud a la población y dejar aquello que no lo aporta. La investigación y la formación deben estar en el día a día de Primaria.

Medidas ya adoptadas: erróneas y acertadas

El mayor error es no hacer nada.

Propuestas a futuro para solventar la situación

En primer lugar, mejorar las condiciones de los contratos estructurales, en sus aspectos laborales, económicos y profesionales. Como ejemplo, un residente de cuarto año tiene sueldo más alto que el contrato estructural que se les oferta al terminar el MIR, y lógicamente no aceptan estos contratos. El médico estructural debe ser un médico de apoyo en el Equipo de Primaria que además de hacer sustituciones participe como uno más dentro del equipo, y para eso debe tener un contenido fuera de los clásicos periodos vacacionales, un calendario anual definido y una participación más atractiva en el día a día del centro de salud.

También se deberían crear zonas de difícil cobertura en aquellas que lleven más de tres meses sin cubrir una plaza. El tiempo trabajado en estas zonas debería tener una mayor puntuación en futuras OPE, además de añadirse un suplemento de kilometraje para desplazarse a las zonas más alejadas de los núcleos urbanos, permitir las ayudas de los ayuntamientos para vivienda, y aportar vehículos a los profesionales que se desplacen a esa zona.

Otras acciones serían la supresión de micro-guardias y sustituirlas por guardias en las condiciones previas a 2014, así como crear una bolsa de trabajo para cubrir guardias en puntos de difícil cobertura, con compromiso anual, voluntario.

También sería clave dar capacidad de gestión de presupuesto a las direcciones de los centros de salud para adquirir material como ecógrafos, cirugía menor, crioterapia, doppler, monitorización de presión arterial... que mejoren la capacidad resolutiva de la Atención Primaria.