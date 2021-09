Saiz: "Navarra está haciendo los deberes con el convenio económico en tiempo y forma"

haciendo sus deberes en relación con el "en tiempo y forma" y ha anunciado que su propuesta en relación con la transferencia de Tráfico ha sido enviada "hace unas horas" al Estado. La consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz , ha asegurado que Navarra estáen relación con el convenio económico y ha anunciado que su propuesta en relación con la transferencia de Tráfico ha sido enviada "hace unas horas" al Estado.

De esta forma se ha pronunciado en la sesión de control al Gobierno al ser preguntada al respecto por el parlamentario de Geroa Bai Mikel Asiain, quien ha subrayado la necesidad de reforzar el convenio económico, "herramienta fundamental que posibilita desarrollar las políticas públicas", y ha sostenido que su "fortalecimiento y defensa" son un objetivo esencial.

Saiz ha comenzado su intervención instado a "sacar de la arena política" el convenio económico lo que, ha precisado, "no significa falta de valentía y que no se vaya a abordar como se merece y cuando sea necesario". En esa línea ha sostenido que es un "reto mayúsculo ser capaces de hacer pedagogía dentro y fuera" y explicar que Navarra es "solidaria con el Estado".

La consejera ha dicho no entender lo planteado por Asiain al hablar de una "nueva mirada" y "relectura del convenio", puesto que es "difícil hacerla de algo tan minucioso y pormenorizado como la ley que enmarca el convenio económico".

"No se trata de resituar nada, sino de convenir y armonizar nuevos impuestos", ha señalado la consejera, quien ha indicado que septiembre está siendo un mes de intenso trabajo, de intercambio de propuestas y diálogo con el Ministerio y la ministra Montero, con quien esta semana ha comentado la propuesta que "ha de cristalizar en las próximas semanas" porque este segundo semestre es fundamental antes de encarar el próximo ejercicio presupuestario.

A Asiain le ha respondido que Navarra tiene capacidad normativa para crear impuestos pero respetando la presión fiscal equivalente que reza en el convenio y sin pasar por alto la utilidad de los impuestos. "No podemos atiborrar a los contribuyentes de nuevos impuestos", ha aseverado Saiz, quien ha insistido en que se busca un sistema "justo y redistributivo".

La consejera, quien ha indicado que se está avanzando en las propuestas de tráfico y de ingreso mínimo vital, se ha referido también a la deuda y en ese sentido ha instado a no confundir a la población. "Nos endeudamos y pagamos un interés y las comunidades del régimen común también", ha indicado, a lo que ha añadido que ese interés se destina entre otras cuestiones a las pensiones.

"Navarra está haciendo deberes en tiempo y forma", ha remarcado para añadir que no negocian con un altavoz lo que no significa que el trabajo no se esté haciendo de "manera rigurosa, intensa y continua".

"Nuestro convenio tiene a sus espaldas años de historia en los que ha vivido circunstancias de todo tipo" y de todo esto queda "la seguridad de que sigue muy vivo" y este Gobierno lo seguirá defendiendo de forma "rigurosa, firme, contundente desde la lealtad constitucional en el convencimiento de que es lo que Navarra necesita para seguir desarrollándose en las próximas décadas".

En su réplica, Asiain ha respondido que no se trata de atiborrar a la ciudadanía de nuevos impuestos sino de "adecuarlos a una sociedad cambiante" y en cuanto a la deuda ha indicado que habrá que pagar pero "solo en la parte que corresponde".

María Jesús Valdemoro, Navarra Suma, ha reconocido que le "inquieta" que los socios del Gobierno se interpelen en esta materia, y tras subrayar que no comparten la aproximación al régimen foral y al convenio de Geroa Bai, ha sostenido que "el Fuero es derecho, pacto, respeto y lealtad" y ha asegurado que van a estar "muy atentos" para ver si el Gobierno alcanza un "acuerdo justo".

"El PSN no quiere pagar ni euro de más de lo que corresponde ni de menos, queremos pagar lo justo, que es el resultado de la negociación y el acuerdo realizado desde la lealtad entre las Administraciones teniendo presente la solidaridad entre comunidades", ha subrayado la socialista Ainhoa Unzu.

Adolfo Araiz (EH Bildu) ha tomado prestadas las palabras de un historiador que decía que casi siempre cuando se hacen referencias al convenio se habla de acuerdo, pacto y negociación pero otros con la boca pequeña no reconocen voluntad pactista sino leyes y normas emitidas por el estado para mantener el estatus quo. En ese contexto, reclama un "nuevo modelo de relación con este Estado que siempre que ha podido ha cercenado las libertades y derechos de Navarra".

Al "desconocimiento generalizado de la población del convenio", ha aludido Mikel Buil (Podemos), quien ha respecto a nuevos impuestos ha apuntado que hay figuras interesantes que "ven paralizadas", por lo que debería profundizarse en ellas.

Marisa de Simón (I-E) se ha mostrado "totalmente de acuerdo en actualizar los derechos históricos con más competencias" y respecto al convenio económico ha indicado que de lo que se trata es de llegar a un acuerdo "justo desde la lealtad y la solidaridad".