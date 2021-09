Luis Chiva de Agustín: "La sexualidad se ha banalizado y convertido en oferta de ocio"

Sobre el sexo y el afecto. El amor humano, el hedonismo y la entrega. Y la visión ginecológica, antropológica y educativa de la sexualidad. Sobre estos aspectos se debatirá en el congreso internacional que se celebra en Pamplona desde ayer y hasta mañana. Organizado por la Universidad de Navarra, la Universidad de los Andes (Santiago de Chile) y Veritas Amoris (un proyecto religioso que surge en el marco de la pandemia) pretende reflexionar sobre el ‘Reconocimiento Natural de la Fertilidad’ (RNF) y todo lo que conlleva en la vida y la familia. Uno de sus directores es Luis Chiva de Agustín, director del Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Clínica Universidad de Navarra (CUN). “Estamos muy contentos con la relevancia de este simposio multidisciplinar”, confiesa. Y recuerda que son más de 2.200 las personas inscritas (de 62 países), que participarán de manera presencial (en el auditorio del edificio de Ciencias) y vía on line. La asistencia es gratis y se puede colaborar haciendo ‘bizum’.

¿Por qué este congreso? ¿Cuál es la visión general que se tiene en la sociedad de la sexualidad?

Porque es necesario reflexionar sobre el sentido más profundo de la sexualidad, que tiene que ver con el concepto de persona. La sociedad, en general, ha banalizado la sexualidad hasta convertirla en una oferta de ocio. Pero, desde una perspectiva cristiana, tiene un carácter de donación, en el que me entrego como persona perdurando en el tiempo. Es la sexualidad centrada en la persona.

¿En qué consiste exactamente?

En considerar todos los ámbitos de la persona. No solo la parte física, como un intercambio de placer; sino también, la espiritual, la parte más profunda del concepto humano de sexualidad. La idea más profunda de la ‘teología del cuerpo’ es que nuestro cuerpo tiene una relevancia y dignidad increíble. La unión sexual de un hombre y una mujer es una llama que refleja a Dios que ama al hombre. No lo podemos banalizar.

En este contexto, surge el ‘Reconocimiento natural de la fertilidad’ (RNF). ¿Estos métodos son los anticonceptivos católicos?

En absoluto. La Iglesia nos da una lectura mucho más bonita y ecológica que consiste en que la mujer puede conocer cuáles son sus días fértiles. Este autoconocimiento de la fertilidad permite a la pareja tomar decisiones respecto de tener o no relaciones sexuales. Yo no te uso y tú tienes que tomar un anticonceptivo, sino que me adapto a tu ecología. No se trata de un método anticonceptivo sino de un estilo de vida.

El más conocido es el ‘Método Ogino’. ¿Pero existen otros?

Este método tiene más de cien años de antigüedad y utiliza la cuenta de la vieja. ¡Nada más lejos de la realidad! Es una aproximación nada matemática y alejada de una realidad biológica. El RNF es una metodología científica basada en síntomas (secreción vaginal, temperatura) que permite predecir las ventanas de la fertilidad y ofrece libertad para buscar un embarazo o distanciarlo. Estos métodos (como el ‘Creighton’, desarrollado en Nebraska, EE UU) presentan unos porcentajes de eficacia muy alta.

Al margen de buscar o no un embarazo, la atracción sexual y el deseo no son siempre los mismos...

¡Claro! Tanto en el hombre como en la mujer, se pueden modificar por infinitas causas (físicas, psicológicas, de salud, por la edad...) Pero lo más relevante no son las dificultades sino la capacidad de superarlas. Si una mujer está cansada o siente dolor en las relaciones o un hombre tiene dificultades de erección, son problemas que hay que resolver. Pero el mejor afrodisiaco es nuestro propio cerebro. Porque la capacidad de amar va mucho más allá de nuestras limitaciones físicas. Podemos amar con el cuerpo, a pesar de todo. El ‘apetecer’ puede ser superado por el ‘deseo de amar’. A diferencia de los animales.

Si una relación no siempre busca la concepción, ¿cómo se explica que el amor sea fecundo?

El concepto cristiano de sexualidad es un amor que se hace fecundo y no puede cerrar las puertas a la vida. Pero existen muchas circunstancias en las que una relación no tendrá concepción (por la edad, infertilidad...) Aunque siempre hay entrega y donación.

DNI

Padre de familia numerosa Luis Chiva de Agustín (Madrid, 59 años) dirige el departamento de Ginecología y Obstetricia de la CUN en Pamplona y Madrid desde 2016. En 2011, fue diagnosticado de leucemia aguda, que superó. Casado con María San Román, son padres de ocho hijos: el pequeño, adoptado con tres meses y Síndrome de Down.

Ginecólogos, psiquiatras y educadores

Este simposio internacional sobre el ‘Reconocimiento Natural de la Fertilidad’ (RNF) no tiene solo un enfoque sanitario sino que aborda, también, “la dimensión antropológica y afectiva del amor humano”. Por eso, además de ginecólogos, matronas y enfermeras, intervienen psicólogos, psiquiatras (como Enrique Rojas y su hijas Marián, que acaba de publicar el best seller ‘Encuentra tu persona vitamina’), María Calvo, profesora de Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid (autora de ‘La masculinidad robada’) o Micaela Menárguez, doctora en Farmacia y profesora universitaria).