Pagazaurtundúa advierte en Pamplona de que los homenajes a presos de ETA pueden "reproducir" la "espiral de violencia"

Maite Pagazaurtundúa ha criticado los recibimientos y homenajes a presos de ETA, que suponen una "humillación o revictimización", y ha advertido de que en estos homenajes "hay críos que piensan que esa gente son héroes y la espiral de la violencia se puede reproducir". La eurodiputada de Ciudadanos ha criticado los, que suponen una, y ha advertido de que en estos homenajes "hay críos que piensan que esa gente son héroes y lase puede reproducir".

Pagazaurtundúa, que ha participado este miércoles en un desayuno con la prensa sobre el Futuro de Europa, ha presentado sendas preguntas sobre esta cuestión que ha remitido a la Comisión y el Consejo europeos. Así, por un lado, ha preguntado al Consejo Europeo qué iniciativas va a adoptar para "proporcionar las salvaguardas necesarias para evitar que se produzca una victimización posterior derivada de humillaciones a las víctimas". Y, en segundo lugar, a la Comisión si va a desarrollar legislativamente la recomendación del Parlamento Europeo de 2018 para "evitar homenajes y otras situaciones que agravan la injusticia hacia las víctimas y su sufrimiento".

En este sentido, la eurodiputada ha lamentado que, desde 2018, "la anormalidad del fenómeno del post-terrorismo en lo nacionalista sigue produciéndose, es una anormalidad de la que no deberíamos cansarnos nunca de señalar el daño que eso produce al tejido social y que revictimiza a muchas personas".

Pagazaurtundúa ha destacado que "hemos naturalizado tanto una parte del sufrimiento de las víctimas del terrorismo que nos somos capaces de ver lo que, comparado con otra forma de humillación o revictimización, lo veríamos claro". "¿Se imaginan un homenaje a las personas de algo que generó tanta convulsión en la sociedad navarra como una manada de violadores múltiples o relacionado con un delito grave de homofobia o maltrato animal?", se ha preguntado la eurodiputada, que ha subrayado que "no lo digo por demagogia, lo digo por humanizar la mirada".

En su opinión, "parece que hay una sensibilidad asimétrica porque los entornos de esos acosadores, que nunca han condenado, tienen enorme fuerza social y normalizan ciertas palabras y ciertos discurso".

La eurodiputada de Ciudadanos ha señalado que "el terrorismo tiene unos elementos singulares porque es posiblemente el único delito grave en el que los autores se jactan de haberlo cometido cuando lo cometen e incluso tanto tiempo después, porque quieren blanquear su imagen con respeto a los delitos que han cometido". Además, ha indicado que "su singularidad es que a través de las víctimas quieren dominar la sociedad, influir en la sociedad y salir de gratis y conseguir una influencia política si no pueden conseguir todo lo demás".

Ha advertido de que en los homenajes a miembros de ETA "hay críos que piensan que esa gente son héroes y la espiral de la violencia se puede reproducir". Por ello ha incidido en la importancia de que "actuemos sobre ello y que pidamos a los responsables, que son los herederos políticos de ETA, que de una vez condenen y de una vez podamos regenerar los tejidos institucionales y políticos vascos, navarros y españoles".

"Esa anormalidad hay que recalcarla porque está generando exponencialmente más problemas políticos desde el punto de vista de afrontar las grandes cuestiones como unos presupuestos o cualquier otra cosa de la política institucional", ha subrayado.

"¿El esfuerzo que han hecho tantos valientes, que han sido nuestros escudos humanos, ha servido? Sí. ¿Se derrotó a ETA operativamente? Sí. Pero hay que ganar también la batalla política y en esa batalla política lo primero es no confundirse", ha subrayado.

Al respecto, ha considerado que "hay gente confundida, igual no con mala intención, pero confundida porque en la jerarquía de los principios no han puesto primero la regeneración del tejido institucional y ético de estas sociedades, y han puesto otras cosas: gobernabilidad, poder, lo que sea". "Si hay anormalidades y ese nudo gordiano está ahí en esa no condena, pues habrá que seguir diciéndolo", ha insistido.

Maite Pagazaurtundúa ha considerado que en España "hay esperanza" si "trabajamos". Y ha resaltado que "incluso no pudieron hacer exactamente en el homenaje a Parot todo lo que quisieron hacer, no porque las autoridades funcionaran bien, pero la sociedad se estaba levantando y creo que los estrategas de ese mundo, que blanquea y legitima el pasado, pensaron 'a ver si la gente va a espabilar y va abrir los ojos' y esa ceguera asimétrica de repente desaparece".

Así, se ha mostrado convencida de que "cuando las cosas se hacen bien, si las hacemos con rigor, si no entramos en la polarización dogmática absurda, en la irracionalidad, podemos conseguirlo sin duda"

Pagazaurtundúa ha tenido un recuerdo con Joseba Arregi que le dijo "da igual, tenemos voz, en algunos momentos no van a querer escuchar pero hay que seguir". "Si Joseba, con la enfermedad terrible que arrastró, estuvo hasta su último momento comprometido con la deslegitimación del terror y con las víctimas del terrorismo, los demás no tenemos excusa para no trabajar", ha concluido.