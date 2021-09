Chivite defiende que el Plan de Empleo supone "una palanca" para la recuperación y NA+ lamenta que llega "tarde"

Gobierno de Navarra, María Chivite, ha defendido el Plan de Empleo firmado entre el Ejecutivo foral, la CEN y los sindicatos CC OO y UGT y ha considerado que este acuerdo será "una palanca más" para la recuperación en un momento "clave y crucial para sentar las bases del futuro de Navarra", que cuenta con "unos indicadores muy buenos tanto económicos como sociales". La presidenta del, ha defendido elfirmado entre el Ejecutivo foral, la CEN y los sindicatos CC OO y UGT y ha considerado que este acuerdo seráen un momento "clave y crucial para sentar las bases del futuro de Navarra", que cuenta con "unos indicadores muy buenos tanto económicos como sociales".

"En este escenario positivo, siempre desde la prudencia, trabajamos con herramientas en las que creemos como el Plan de Empleo que es fruto de un trabajo intenso", ha señalado la jefa del Ejecutivo foral, quien ha afirmado que "todavía tendremos mejores datos de empleo de aquí a final de año".

Así se ha pronunciado la presidenta navarra en una comisión parlamentaria, a petición propia, para informar sobre el Plan de Empleo 2021-2024, "un magnífico ejemplo de los resultados útiles y fructíferos del diálogo, la voluntad de entenderse y la convicción de que colaborando se consigue más y mejor".

"Estoy segura de que este plan será una palanca más de tantas en las que vamos a sostener el trabajo de la recuperación", ha expuesto Chivite, quien ha avanzado que el próximo 27 de septiembre se reunirá la Comisión Permanente del plan para "el seguimiento de los trabajos, planificar las próximas acciones y hablar también de la difusión del plan".

En lo que se refiere al presupuesto del Plan de Empleo, Chivite ha explicado que está fijado lo que corresponde el ejercicio actual y que en el anteproyecto de ley foral de Presupuestos para 2022 se incluirán los compromisos para ese ejercicio. En los años sucesivos, ha agregado, "haremos lo propio hasta 2024 que es el horizonte del actual plan".

En su intervención, Chivite ha defendido el diálogo como "la mejor herramienta de trabajo y la única que permite llegar al objetivo del acuerdo". Por ello, ha expresado su agradecimiento a los agentes que han colaborado en el Plan de Empleo y que "lo hacen con un firme compromiso, que es el futuro y la prosperidad de Navarra".

"Nos mueve y nos une un objetivo común", ha resaltado Chivite, quien también se ha referido al Consejo del Diálogo Social y ha destacado que se trata de "un marco que está siendo clave en medidas de hondo calado que también está acordado el Gobierno de España". Por ello, ha reivindicado que se trata de "un modelo útil para la sociedad, que da muy buenos frutos y que debemos seguir afianzando y fortaleciendo".

Ha destacado Chivite que el Plan de Empleo es "un acuerdo al servicio de la ciudadanía y los acuerdos generan confianza a los inversores, trabajadores y sociedad". Y ha defendido que Navarra es "una comunidad que genera confianza". "Nuestros indicadores económicos y sociales nos sitúan como una gran comunidad", ha enfatizado.

Asimismo, la presidenta ha asegurado que "en ningún caso los socios de Gobierno no han querido ni paralizar ni extorsionar" que el plan saliera adelante y ha remarcado que "no se ha excluido a nadie". "Hubo un empeño de invitar a otros sindicatos y fue declinada la invitación, no se ha hecho con la exclusión de absolutamente nadie", ha incidido.

Según ha indicado, "el compromiso del Gobierno de Navarra es con el empleo de calidad" y ha remarcado que "sobre la mesa tenemos muchos retos: atajar la temporalidad, la brecha salarial, la siniestralidad laboral, la conciliación, la formación, la recualificación o la competitividad empresarial, entre otros".

En cuanto a las medidas contempladas en el plan, Chivite ha dado cuenta de varias de ellas y, entre otros aspectos, ha explicado que el Departamento de Educación está ya trabajando para la incorporación de materias sobre emprendimiento y educación empresarial y fiscal a los currículos de Infantil y Primaria. Según ha dicho, la intención es en que en diciembre "esté ya iniciada la tramitación del Decreto Foral de Currículum". NA+: "MUCHO AUTOBOMBO Y NADA DE AUTOCRÍTICA"

En el turno de los grupos parlamentarios, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha resumido la intervención de la presidenta como "mucho autobombo y nada de autocrítica" y le ha recordado que ha firmado un nuevo Plan de Empleo "dos años después" de llegar al Gobierno, por lo que es un acuerdo que llega "tarde" pero que es "bienvenido". "En el ámbito del empleo estamos peor de lo que estábamos al inicio de la legislatura", ha sostenido el representante de NA+, para quien Bildu es "el peor socio para generar actividad económica y empleo en Navarra y se está confirmando". Además, ha defendido que es "fundamental" complementar el Plan de Empleo con una reforma fiscal que "vuelva a convertir a Navarra en una tierra atractiva para generar inversión y empleo".

Por el contrario, el socialista Ramón Alzórriz ha defendido el trabajo realizado por el Gobierno y ha manifestado que el portavoz de NA+ podría "cambiar el nombre de su partido por 'demoliciones Esparza', nada está bien". "Todo lo achaca a este Gobierno y al anterior y nada a los gobiernos en los que usted participó", le ha recriminado a Esparza, para recordar que con el Plan de Empleo "se cumple un compromiso claro no sólo del PSN sino de la presidenta". "La firma del plan de Empleo es un hito de este Gobierno y un triunfo de la sociedad", ha aseverado.

Por parte de Geroa Bai, Uxue Barkos ha afirmado que su coalición "jamás ha boicoteado la posibilidad de llegar a un acuerdo de estas características" y ha considerado "un mal punto de partida" ver "enzarzarse a quienes la pasada legislatura coincidían en el objetivo", en referencia al cruce de declaraciones entre los representantes de NA+ y PSN. También ha defendido Barkos el trabajo realizado en la anterior legislatura en este ámbito y ha considerado que el acuerdo firmado "sigue la senda del trabajo efectivo realizado en materia de políticas activas de empleo, presupuestario y planificación iniciado" en la legislatura anterior.

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha considerado que el Plan de Empleo "no da respuesta a cuestiones importantes que sí preocupan a los trabajadores" y ha manifestado que "en el mejor de los casos se trata de un compendio ordenado de buenas intenciones", ya que no recoge "novedades significativas con respecto a actuaciones que se han venido repitiendo en otros planes anteriores" o en la legislatura anterior. Ha cuestionado, además, que el Plan de Empleo "no recoja metas concretas" y ha afirmado que "sin metas el control del plan es inexistente".

Por su parte, el parlamentario de Podemos Mikel Buil ha considerado que este Plan de Empleo "debería haber contado con una mayor diversidad de opiniones" y ha apostado por "un diálogo mucho más amplio para poder generar un plan mucho más ambicioso". "Queremos que participen más organismos, determinados agentes que tienen mucho que decir sobre el empleo", ha planteado. A su juicio, la rúbrica de este plan es "un hito del PSN, pero un hito que no afecta a la ciudadanía porque todo lo descrito en este plan no estaba programado, ya se iba a hacer" y ha considerado que el plan "peca de poco transparente en su negociación".