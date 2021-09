NA+ denuncia la manipulación de la realidad de Navarra en libros del modelo D

Navarra Suma (NA+) ha denunciado "la manipulación de la realidad histórica e institucional" de la Comunidad Foral en algunos libros de texto de centros públicos y concertados del modelo D (en euskera).

La denuncia la ha realizado en rueda de prensa el parlamentario de Navarra Suma Iñaki Iriarte, quien ha exigido al departamento de Educación que actúe al respecto y ha recordado que en 2016 el actual consejero Carlos Gimeno consideró "grave que la Administración foral no realice una revisión previa de los libros de texto" y "exigió" al Gobierno que garantizase que los contenidos didácticos respetasen la realidad institucional.

En algunos libros de texto de Primaria, Secundaria y Bachiller "se presenta a Navarra como un país al nivel de China o Italia llamado Euskal Herria junto a la Comunidad Autónoma Vasca y el País vasco francés", ha detallado, mostrando algunas imágenes, mayoritariamente mapas, publicadas en ellos.

Iriarte, quien ha indicado que desconocen el número de centros en los que esto sucede, ha aseverado que "no se deben utilizar los centros educativos para presentar a menores de edad como un hecho lo que no es sino un proyecto político nacionalista, independentista que no cuenta con la aquiescencia de la mayor parte de la sociedad navarra".

Euskal Herria se estaba "distorsionando la realidad natural, histórica, jurídica, geográfica y política". Al respecto ha recordado que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra dictaminó, en relación a libros similares, que por medio del términose estaba "distorsionando la realidad natural, histórica, jurídica, geográfica y política".

Además, ha añadido, en los libros aparecen "flagrantes inconsistencias históricas", como un mapa de la península ibérica de 1280 en el que aparece reino de Navarra con la Baja Navarra y las provincias que hoy forman la Comunidad Autónoma Vasca, cuando la realidad era "muy distinta", ya que no incluía "para nada ese territorio".

Asimismo ha dicho que no entienden que se recomiende a menores el cómic sobre la conquista de Navarra del portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona Joseba Asiron , del que ha dicho que tiene "muy poco de histórico" y ofrece "una visión muy maniquea de la conquista en la que los malísimos españoles agreden a los vascos, a los navarros".

Iriarte, quien ha apuntado que también en libros en castellano se hace referencia a Euskal Herria, ha sostenido que las familias que eligen la enseñanza en euskera para sus hijos "no tienen que resignarse a que en el paquete del euskera tenga que ir una suerte de formación del espíritu nacional nacionalista vasco".

"Es preciso garantizar a los menores que estudian en euskera una información veraz", ha sostenido, tras lo que ha reconocido que hay libros en el modelo D que sí respetan "plenamente la realidad institucional de Navarra", por lo que no es preciso para estudiar euskera recurrir a textos que no lo hacen.

El parlamentario de NA+, quien ha recordado que el Parlamento aprobó en 2019 una moción, impulsada por este grupo, instando a analizar una Orden Foral que permitía usar libros de texto que no cumplían la realidad institucional, ha opinado que no parece que se haya hecho demasiado para llevar a cabo lo que exigía Gimeno y lo que aprobó el Parlamento.

Ha asegurado que el consejero es consciente de lo que están denunciando y ha agregado que, en función de su respuesta, decidirán los pasos a seguir.