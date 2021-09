El cardenal navarro Celestino Aós es nombrado Miembro de Honor de la Fundación Carlos III

La Fundación Carlos III de Madrid, en su reunión del 30 de julio, acordó designar Miembro de Honor al navarro Celestino Aós Braco. La Fundación reconoce con su máximo nombramiento la labor del purpurado navarro como Cardenal y arzobispo de Santiago de Chile “en esta nueva etapa de la Ilustración, el progreso y el humanismo”, haciendo buenos los ideales del rey Carlos III en los países que forman Iberoamérica.

Debido a la situación epidemiológica, el diploma ha viajado de Madrid a Chile y no se ha celebrado ninguna ceremonia presencial. No obstante, el cardenal Celestino Aós hacía referencia a sus orígenes navarros en la carta de aceptación y afirmaba que “en esta nueva etapa de la Ilustración, el progreso y el humanismo, y aleccionados por el covid 19 sabemos que el progreso no es verdadero progreso humano si se reduce a lo económico y material: es verdadero progreso humano cuando es progreso de la persona, o sea cuando se ayuda al hombre a situarse frente a la naturaleza, frente a la sociedad, frente a sí mismo, desde la trascendencia, sabiendo que hay un Dios bajo cuya Providencia somas y vivimos”.

El navarro Celestino Aós Braco, de 76 años y natural de Artaiz, realizó sus estudios filosóficos en Zaragoza y los teológicos en Pamplona. Se licenció en Psicología en la Universidad de Barcelona y entró como franciscano capuchino en 1964. En 1968 fue ordenado sacerdote en Pamplona y en esta ciudad celebró, en 2018, sus bodas de oro sacerdotales. En 1983 fue enviado a Chile por su orden y allí ha desempeñado cargos como ecónomo provincial de los capuchinos de Chile, promotor de la justicia (equivalente a fiscal) del tribunal eclesiástico de Valparaíso y tesorero de la asociación chilena de Derecho Canónico. En 2014 fue nombrado obispo de Copiapó y en 2019 arzobispo de Santiago de Chile en medio de una crisis por abusos en la iglesia de aquel país. El 29 de noviembre de 2020 fue nombrado cardenal por el Papa Francisco en un consistorio marcado por la pandemia

La Fundación Carlos III, que se honra con el nombre de uno de los más prestigiosos monarcas españoles cuyos ideales ilustrados considera modélicos, es una fundación cultural privada de ámbito internacional y que tiene como objetivo de sus actividades el fomento de las artes, la ciencia, la diplomacia, el mecenazgo y el desarrollo empresarial, con especial dedicación a las relaciones de España e Iberoamérica.

A lo largo de su trayectoria la Fundación Carlos III ha designado Miembros de Honor a personalidades como Mario Vargas Llosa (Premio Nobel de Literatura), Camilo José Cela (Premio Nobel de Literatura) o Carlos Osoro Sierra (Cardenal Arzobispo de la Archidiócesis de Madrid), entre otros.