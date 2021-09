Los interrogantes del interino navarro

En las próximas semanas, el Gobierno foral y los sindicatos de la Administración tendrán que sentarse para negociar cómo trasladan a Navarra el plan para estabilizar las plazas en abuso de temporalidad. A continuación, algunos interrogantes que surgen en torno a la situación de los interinos y la respuesta que se da a ellos en el plan presentado por el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública. Un plan que servirá de referencia a Navarra.

¿Cuál es la realidad de la temporalidad en la Administración foral?

Cerca de la mitad de los 28.000 empleados que trabajan para el Gobierno de Navarra son temporales. Una realidad denunciada por los sindicatos del sector y por la que ha mostrado su preocupación la Cámara de Comptos, ente fiscalizador de las instituciones públicas navarras. En algunos ámbitos, como Salud, el porcentaje de trabajadores eventuales se dispara hasta el 62% del total.

¿Qué dice Europa sobre temporalidad en la Administración para que España haya decidido mover ficha?

Desde Bruselas se ha advertido a España en repetidas ocasiones por la elevada tasa de temporalidad de su sector público, donde el 40% de sus trabajadores son temporales tras años sin convocar oposiciones que den estabilidad a sus necesidades estructurales. Las advertencias y las directivas han ido cayendo en el saco roto de los incumplimientos. Al mismo tiempo, los tribunales europeos también han sentado jurisprudencia en los últimos años para acabar con la discriminación salarial que sufren los interinos respecto a los funcionarios por igual trabajo. Todo ello ha motivado que una de las reformas que la UE haya pedido a España como condición para recibir los fondos europeos «Next Generation» sea la de acabar con la precariedad laboral en la Administración.

¿Cuál es el objetivo del llamado ‘Plan Iceta’?

El Ministerio de Política Territorial y Administración Pública acordó con los sindicatos UGT, CC OO y CSIF un plan para reducir la temporalidad en el sector público. En él se contempla la convocatoria de concursos-oposición para aquellas plazas ocupadas por interinos durante tres o más años ininterrumpidos. Los procesos selectivos deberán culminarse antes del 31 de diciembre de 2024. La reforma se pone como objetivo situar la tasa de temporalidad por debajo del 8%. A partir de ahora, la Administración podrá seguir echando mano de los interinos cuando no sea posible hacerlo con un funcionario de carrera, pero solo por una duración máxima de tres años. En la Administración estatal se calcula que son unas 300.000 las plazas que saldrían a concurso. El Gobierno foral no ha dado cifras de cuantas se hallan en esa situación en Navarra, pero podrían ser varios cientos.

¿Cuándo se aprobará el Plan y cómo se trasladará a Navarra?

Una vez pasado el primer filtro en el Congreso el pasado mes de junio, el ´Plan Iceta’ se tramita como proyecto de ley y se espera que pueda ser aprobado definitivamente en octubre. Es de prever que después del verano se inicien los contactos entre el Gobierno de Navarra y los sindicatos de Función Pública para ver cómo se adapta el plan a la realidad navarra. En presidente Javier Remírez ya anunció en junio que espera que el plan pueda aplicarse “en su mayor parte, siempre que respete el autogobierno y el ámbito competencial”.

¿Qué ocurrirá con un interino si su plaza sale a concurso-oposición dentro de los planes de estabilización?

Obviamente, si no quiere perder el puesto, tendrá que presentarse al proceso selectivo. No obstante, el interino tendrá garantía de permanencia en su puesto de trabajo mientras esté en marcha el proceso selectivo.

¿Podrá un interino irse a la calle después de diez años ocupando el mismo puesto?

El llamado ‘Plan Iceta’ ha tenido la oposición de algunos grupos de interinos, especialmente los que llevan mucho tiempo en el mismo puesto y han desarrollado prácticamente una carrera de funcionario sin serlo. Temen perder su puesto. No obstante, se ha producido un cambio en este aspecto en el inicio del trámite legal en el Congreso. Según el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y ERC, los interinos con más de diez años en un puesto podrán adjudicarse dicha plaza sin necesidad de pasar la fase de oposición, sino únicamente por una valoración de méritos. Es de prever que el Gobierno de Navarra y los sindicatos puedan pactar para Navarra una salvaguarda de este tipo.

¿Contará la experiencia en los concursos para empleados que lleven menos de diez años?

El acuerdo que han firmado los sindicatos UGT, CC OO y CSI-F en Madrid contempla que se tenga en cuenta la experiencia de aquellos trabajadores que han ocupado hasta la fecha la plaza que se pretende estabilizar mediante un proceso selectivo. Así, en el concurso-oposición, la fase de concurso tendrá una valoración del 40 % y en ella se tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia. No se contempla la alternativa de hacer directamente poseedores de la plaza en calidad de funcionario a quienes lleven más de tres años ininterrumpidos en el puesto porque eso alteraría los principios de mérito, capacidad, publicidad y libre concurrencia que deben regir estos procesos. Así, el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública ha dejado claro que no se puede vetar a ningún ciudadano el acceso a las oposiciones, pero considera que se ha encontrado “una buena solución en la ponderación con justicia de la experiencia de los interinos”. Además, tras el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Hacienda y Unidas Podemos, la normativa incorporará “de forma explícita” que la fase de oposición podría no ser eliminatoria, según el criterio que marquen las comunidades autónomas.

¿Qué sucederá con aquellos interinos que no pasen el proceso de selección?

Si los méritos que otorgará la experiencia en el proceso selectivo no son suficientes para que el trabajador eventual se haga con la plaza en propiedad será despedido. El acuerdo firmado por Ministerio y sindicatos prevé que se les ofrezca una compensación por el “daño” sufrido tras encadenar interinidades y vivir con esa incertidumbre. Esta compensación, como en los casos de despido procedente, ascenderá a 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades. Además, estos trabajadores serán incluidos en bolsas de trabajo.

¿Habrá indemnización para los temporales despedidos antes de que su plaza salga a concurso?

Siempre y cuando se extiendan los contratos más allá de tres años en un mismo puesto las administraciones deberán indemnizar con 20 días por año trabajado y hasta un máximo de 12 mensualidades al personal cuyo contrato se extinga ya sea funcionario interino como personal laboral. No obstante, la administración podrá dar por finalizada la relación laboral sin derecho a indemnización, “cuando desaparezca la causa del nombramiento o llegado al término previsto en el mismo”. También cuando se produzca la incorporación del personal funcionario de carrera a la plaza para la que fue nombrado o “por razones organizativas debidamente justificadas y motivadas” que impliquen “la supresión o amortización de la plaza”.

¿Tendrán los concursos-oposición repercusión en otros funcionarios de la Administración foral?

Es de prever que estos procesos selectivos llevarán aparejados los correspondientes procedimientos de movilidad y promoción interna de los funcionarios de carrera, para preservar también las aspiraciones legítimas de este colectivo.

¿Cuál es la doctrina judicial sobre los interinos que llevan más de tres años en un puesto?

El pasado mes de junio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró contraria al derecho comunitario la jurisprudencia española que permitía que una administración pudiera mantener más de tres años como interino en un puesto si no se habían resuelto los procesos selectivos. Desde entonces, el Supremo ha determinado que una duración superior a tres años del contrato de interinidad debe considerarse “injustificadamente larga”, y por ello el trabajador pasa a ostentar la condición de indefinido no fijo.

¿Qué implica la condición de trabajador indefinido no fijo en la Administración?

El contrato indefinido no fijo es aquel que solo otorga al trabajador la fijeza de la plaza hasta que se convoque una oposición o concurso para ocuparla. Una vez abierta esta convocatoria, el mismo trabajador podrá presentarse junto con otras personas y optar a ella para quedársela, ahora sí, de manera fija. En caso de despido procedente se le abonan los 20 días por año trabajado por un máximo de 12 meses. Otra condición particular de esta modalidad de contratación es que no permite que otro trabajador público con la condición de fijo pretenda ocupar la plaza del indefinido no fijo a través de un proceso de promoción interna o concurso de traslados.

¿Ha habido alguna sentencia en Navarra?

El juzgado de los Social Nº4 de Pamplona ha fallado días atrás a favor de un trabajador representado por el sindicato Afapna reconociéndole la condición de indefinido no fijo a los tres años de permanencia en el puesto, de acuerdo a la nueva doctrina del Supremo. Había sido despedido por el Gobierno de Navarra y gracias a esta sentencia el trabajador obtuvo una indemnización de unos 14.000 euros.