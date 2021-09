Evitan desde Pamplona la deportación de una familia afgana

Atenas, 2017. Era la hora de cenar en una de las casas de acogida del Servicio Jesuita a Refugiados en Atenas. Maroof estaba solo, frente a una fotografía que colgaba de la pared. Le gustaba sentarse en esa mesa. Esa noche lucía una camiseta de Osasuna y saboreaba una pieza de sandía. En realidad, más que comer, pensaba. A su espalda, un matrimonio de enfermeros de Homs (Siria), con su hijo dormido en brazos, regresaba a su habitación en la segunda planta de un edificio en el que convivían 14 familias. Todas huían de la guerra.

La camiseta de Osasuna atrajo la atención del periodista de Diario de Navarra. Entonces, al sentir su proximidad, Maroof desvió la atención, sonrió agradecido y empezó a hablar. Y contó que se vieron obligados a marcharse de Afganistán en 2015 después de recibir por escrito de los talibanes una sentencia a muerte. Su mujer estaba embarazada y sus tres hijos no superaban los 15 años.

Prepararon un pequeño petate y dejaron atrás toda su vida. Atravesaron las montañas nevadas de Turquía en busca de la costa, se pusieron en manos de las mafias y cruzaron el Mediterráneo en una balsa neumática. Casi dos meses después de partir de Afganistán, desembarcaron en la que llaman cuna de la civilización occidental, en Grecia, y sus vidas quedaron varadas en el olvido

Pamplona, 31 de agosto 2021. “Nosotros podríamos ser Maroof y su familia. Nosotros podríamos haber nacido en Afganistán. Nacer aquí o allí lo marca todo. Nadie ha elegido dónde hacerlo”. La reflexión, hecha el martes pasado por Eduardo Guillén en una de las salitas del colegio Jesuitas de Pamplona, coincide con la salida de las tropas norteamericanas del país asiático y un mensaje de la Unión Europea.

Ese mismo 31 de agosto, tras una reunión de los ministros del Interior de la UE sobre la crisis de Afganistán, Europa lanzaba un aviso: “Los afganos no deben venir a Europa, deben quedarse en la región (...). Se impuso la tesis de los países de Europa Central y Este, en un contexto en el que Grecia también admite que ha completado una valla de 40 kilómetros en su frontera con Turquía y ha puesto en marcha un nuevo sistema de vigilancia para impedir que posibles solicitantes de asilo afganos traten de llegar. Pero ¿cuál es la situación actual de los refugiados afganos en suelo comunitario? Desde 2008, unas 600.000 personas de este país han solicitado asilo en algún país de la UE y el 48,3% han sido rechazadas. La realidad es que la mayoría no sale de la región. Solo en 2020, Pakistán acogió a más de 1.400.000. Según datos de la ONU, el 80% son mujeres y niños.

Este reportaje no pretende resumir la historia de una familia afgana atrapada entre centros de acogida y campos de refugiados, despojados de los derechos más básicos. Tampoco quiere ahondar en la espera de un país trampa como Grecia donde la vida sigue detenida para los refugiados que consiguen llegar y donde los afganos son tratados como el último escalafón de una realidad que se multiplica por días. Nunca antes en la historia de la humanidad habían huido tantas personas de sus países para poder vivir. Esta es la crónica de una lucha por obtener los derechos más básicos, pero también un relato de entrega y acompañamiento desde Pamplona de dos profesores, Eduardo Guillén y Miguel Iriberri, y una enfermera de Urgencias del Complejo Hospitalario de Navarra, Marina Azcona. Miguel y Marina son matrimonio y padres de tres hijos de las mismas edades de los de Maroof.

Si no fuera por los tres navarros y una larga cadena de ayuda formada por organizaciones locales e internacionales y personas anónimas, a cuyas puertas llamaron sin descanso, Maroof y su familia se encontrarían hoy en territorio talibán. “Pero el pleito sigue abierto porque no terminan de creerles”, lamentan Marina, Eduardo y Miguel, “y eso nos da miedo”, admiten, recordando unas palabras que Maroof repite como un mantra: “No podemos volver a Afganistán. No podemos...”. Una consigna que volvió a sonar a finales de 2019, días antes de Navidad, cuando el departamento de Migración del país en el que viven en Europa los trasladó a un campo de detención próximo al aeropuerto, billete de avión incluido.