Navarra no descarta una reactivación de la transmisión del covid en otoño

El último Informe Epidemiológico elaborado por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) destacas el impacto que está teniendo la vacunación frente al COVID-19 que, en esta quinta ola, ha prevenido el 43% de los casos sintomáticos, el 82% de las hospitalizaciones, el 76% de los ingresos en UCI y el 95% de las defunciones por COVID-19.

La tendencia actual va encaminada hacia la remisión de esta quinta ola, sin embargo, desde el Informe se alerta de que la transmisión pueda reactivarse en otoño, favorecida por el retorno de las vacaciones y la recuperación de la actividad en universidades, colegios y empresas, lo que genera nuevos círculos de contacto. Según se expone “estas reactivaciones de la circulación de COVID-19, tendrán probablemente un impacto en la salud progresivamente menor, por la alta cobertura vacunal y la experiencia de la población en la aplicación de medidas preventivas”.

Navarra ha administrado un total de 923.192 dosis. A día de hoy, el porcentaje de personas con pauta completa se sitúa en la Comunidad Foral en el 80,9% de la población vacunable (mayores de 12 años) y en el 71,1% de la población total. Las personas que han recibido al menos una dosis superan el medio millón (507.316), lo que supone el 87,3% de la población vacunable y el 76,7% de la total.

Por otro lado, según datos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea , en la actualidad hay 26 positivos activos de profesionales sanitarios afectados por COVID-19, y en la última semana se han producido 13 nuevos contagios. La plantilla está compuesta por casi 13.000 profesionales.

Navarra continúa siendo, una semana más y desde el 17 de septiembre de 2020, la comunidad autónoma que más pruebas diagnósticas de COVID-19 realiza en relación con su población: 1.683,88 por mil habitantes, según la estadística oficial del Ministerio de Sanidad. La media estatal se sitúa en las 1.177,87 por cada mil habitantes.

SE HAN PREVENIDO 800 DEFUNCIONES

Desde el comienzo de la vacunación en Navarra se estima que se han prevenido por efecto directo de la vacuna más de 12.000 infecciones sintomáticas, 2.400 ingresos hospitalarios, 260 ingresos en UCI y 800 defunciones por COVID-19. A este impacto hay que sumarle el efecto indirecto de reducción de la circulación de coronavirus por la inmunidad de la población.

En esta quinta ola, la vacunación ha prevenido el 43% de los casos sintomáticos, el 82% de las hospitalizaciones, el 76% de los ingresos en UCI y el 95% de las defunciones por COVID-19.

La efectividad promedio de las vacunas de COVID-19 en Navarra se estima en el 62% con una dosis y el 73% con pauta completa para prevenir casos sintomáticos, y en el 80% con una dosis y el 92% con vacunación completa para prevenir ingresos hospitalarios por el virus.

La efectividad de la vacunación completa para prevenir ingresos en UCI y defunciones supera el 90%. La efectividad de las vacunas para prevenir todas las infecciones, incluidas las asintomáticas, es algo inferior: del 55% con vacunación parcial y del 69% con pauta completa.

Por ello, desde el Informe se insiste que los vacunados han de mantener medidas preventivas complementarias para no infectarse y no contagiar. Conviene recordar que la protección de la vacuna no se alcanza hasta transcurridos 14 días tras la completar la pauta y que la relajación de las medidas preventivas tras recibir la primera dosis puede contrarrestar la protección que aporta la vacuna.

LA MAYOR INCIDENCIA, EN EL GRUPO DE 5 A 15 AÑOS

En la semana del 23 al 29 de agosto se han confirmado 624 casos por PCR o por antígeno (95 por 100.000 habitantes), lo que supone un descenso del 35% respecto a la semana anterior en la que se notificaron 955 casos por PCR o por antígeno (145 por 100.000 habitantes).

Continúa el descenso de la incidencia en todos los grupos de edad. El mayor descenso se ha producido en los de 15 a 34 años, mientras que el grupo de 5 a 15 años ha pasado a ser el más afectado (161 casos por 100.000 habitantes), que en su mayoría no están vacunados. A partir de 55 años la incidencia se sitúa por debajo de 50 casos por 100.000 habitantes.

Desciende la trasmisión en todos los ámbitos. Los casos de transmisión en domicilio explican el 52% de las infecciones, el ámbito social el 15% de los casos, y los casos que desconocen el origen de la infección son el 30%.

La variante Delta es responsable del 99% de los casos y se asocia a una mayor probabilidad de ingreso hospitalario y en UCI, mayor transmisibilidad en población joven y cierto grado de evasión al efecto de la vacuna.

Asimismo, en comparación con la semana previa, descienden el número de ingresos hospitalarios por COVID-19, de 42 a 22, y el de ingresos en UCI, de 10 a 4, y se mantiene en 9 el número de defunciones por COVID-19. Los casos hospitalizados esta semana se distribuyen por todas las edades y la media de edad se sitúa en 63 años.

DECLARACIÓN RESPONSABLE EN LAS CAMPAÑAS AGRÍCOLAS

Ante el inicio de la vendimia, el Departamento de Salud, en colaboración con el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, recuerda, al igual que en campañas agrícolas precedentes o en otras que puedan tener lugar más adelante, la obligatoriedad para las personas contratadoras de presentar anticipadamente una declaración responsable, así como la necesidad de adoptar una serie de recomendaciones específicas para garantizar las condiciones sanitarias y laborales del personal temporero contratado. El objetivo es acotar el reciente incremento en la incidencia observado en este ámbito, ante el que Salud ha realizado las correspondientes actuaciones de cribado preventivo.

La mencionada declaración responsable es necesaria para prevenir los contagios en las explotaciones y municipios que acogen a trabajadores temporales, así como para facilitar la asistencia sanitaria de este personal, en el caso de que sea precisa, además de para facilitar su acceso a la vacuna frente al COVID-19 , si hacen constar su interés en recibirla.

Deberán realizarla empleadores que contraten personas no censadas en Navarra o que hayan realizado campañas agrícolas fuera de la Comunidad Foral en los dos últimos meses.

La presentación podrá hacerse vía telemática a través del catálogo de servicios del Gobierno de Navarra o, tratándose de personas físicas, en los registros del Gobierno y las oficinas agrarias. El proceso completo debe estar finalizado con margen suficiente para garantizar que una PCR pueda ser realizada al trabajador o trabajadora en la fecha en que se incorpore a su puesto de trabajo.

El seguimiento de la situación para la adopción de medidas preventivas en el sector ha sido objeto de diversas reuniones, tanto recientes como mantenidas a lo largo del tiempo, por parte del Departamento de Salud, el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), y la Dirección General de Agricultura y Ganadería del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente con representantes sindicales y de las principales asociaciones y órganos del sector primario ( UAGN , EHNE, Grupo AN y UCAN).

PREVENCIÓN EN LA VUELTA A LA UNIVERSIDAD

Por otro lado, ante el retorno de la actividad universitaria, se ha vuelto a recordar a los y las estudiantes la importancia de mantener las medidas de prevención para evitar contagios por COVID-19. En una infografía, que sigue las claves abordadas en un grupo de trabajo sobre prevención de COVID-19 en la comunidad universitaria, se anima a los y las personas jóvenes a vacunarse si aún no lo han hecho. Y, también, a continuar con las medidas de prevención tanto si ya se han vacunado como si no.

En un momento como este, con más reencuentros e interacción social, se insiste en mantener planes seguros incorporando las medidas frente al coronavirus. Por ejemplo, guardar la distancia entre personas; usar mascarilla siempre en interiores y, en exteriores, cuando no haya distancia; elegir preferentemente espacios al aire libre (monte, bici, paseos, etc.); y evitar aglomeraciones y espacios mal ventilados.