El juez pide datos sobre salida de Ghali de España desde el aeropuerto de Noáin

investiga las circunstancias de la entrada y Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía de Navarra que en el plazo de cinco días informe sobre "la identidad del mando o autoridad que ordenó este operativo", y sobre quién fue la persona que autorizó el pasado 2 de junio el acceso de la comitiva a la Sala de Autoridades del El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, que salida de España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, ha requerido a laque en el plazo de cinco díassobre "la, y sobre quién fue la persona que autorizó el pasado 2 de junio el acceso de la comitiva a la Sala de Autoridades del Aeropuerto de Pamplona-Noáin

En una providencia fechada el 19 de agosto, el magistrado indica además que quiere conocer la identidad de las personas que accedieron a esa zona del aeropuerto. Y añade que deben remitirle toda la información relativa al control de pasaportes y equipajes realizado a esas personas antes de su embarque en el vuelo que salió con destino a Argel a las 01.40 horas del 2 de junio.

El juez, que atiende con esta providencia lo solicitado por la acusación particular de Antonio Urdiales, añade que quiere saber también si había algún pasaporte de los presentados ese día en Pamplona con el nombre de Brahim Ghali.

El líder del Frente Polisario llegó el pasado 18 de abril en un avión argelino a la Base Aérea de Zaragoza, sin pasar controles de fronteras ni documentación, desde donde partió en una ambulancia al Hospital San Pedro de Logroño, centro sanitario donde fue ingresado bajo el nombre de Mohamed Benbatouche para ser tratado por afecciones relacionadas con la Covid-19. El 2 de junio salió del país desde Pamplona tras declarar por videoconferencia ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

CAMBIO DE FECHA PARA UN TESTIGO

Entre las últimas resoluciones del juez Lasala está la de 9 de agosto, cuando en una providencia citó a declarar como imputado al exjefe de Gabinete de Asuntos Exteriores --siendo ministra Arancha González Laya--, Camilo Villarino, por la entrada en España de Ghali. Está previsto que esa declaración tenga lugar el 1 de septiembre.

Sobre la declaración como testigo del teniente general y segundo jefe del Estado Mayor del Aire, Francisco Javier Fernández Sánchez, el magistrado indica que dado que no puede comparecer ese mismo día, pospone su comparecencia al 13 de septiembre a las 13.00 horas.

Cuando le citó, Lasala indicaba que no se le llama como investigado porque "no constan indicios de que supiera que la persona que llegaba a España tuviera o no pasaporte diplomático o estuviera exento por cualquier causa del control de pasaporte y de aduana".