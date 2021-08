El exconsejero navarro Iñigo Allí denuncia un episodio de bullying sufrido por su hija Inés

El exconsejero del Gobierno de Navarra Iñigo Allí ha denunciado en Twitter un episodio de bullying sufrido por su hija Inés en un campamento urbano de verano.

"Ahora con más calma, y tras valorarlo, creo que es bueno que comparta lo que nos ocurrió en un campamento urbano con nuestra hija con discapacidad.

Inés, tiene doce años, tiene discapacidad intelectual. Lleva 6 veranos acudiendo a un campamento urbano de dos semanas. Se trata de un campamento inclusivo, con otros niños y niñas "sin discapacidad". No tenemos ninguna queja de la organización ni de sus monitores.

Pero este año, volvía a casa algo más callada de lo normal. En especial la segunda semana. Inés es capaz de verbalizar sus problemas y entiende perfectamente cuando se burlan de ella. Pero se negaba a comentar qué le estaba ocurriendo.

Hasta que un día, su prima mayor, entró en el vestuario de chicas - donde no podía entrar el monitor - y se encontró a un grupo de 6 chicas insultando y riéndose de Inés.

Gracias Clau por avisar a los monitores. Ese día, al recogerla mi hija explotó.

Al parecer una tal Lucía, la tomó todos los días con Inés. Por ser "más torpe, distinta, boba" y otras lindezas.

Las niñas y niños que inicialmente ayudaban a Inés, ante el #acoso que recibió por ese monstruo consentido, comenzaron a seguirle mientras evitaban que fuesen ell@s las víctimas.

Un caso típico de #bullying. Un #acosador maquiavélico, una #víctima "más débil" y un buen número de #cómplices silenciosos.

Inés ya no volvió al día siguiente. Porque nos lo pidió y porque no soporto ver sufrir a mi hija. Hablé con los organizadores del campamento para que transmitieran a los padres de esa niña, Lucía, el monstruo que estaban maleducando. No quiero saber quienes son. Es mejor así".