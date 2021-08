El veraneo de rostros conocidos de la sociedad navarra

segundo verano de no sanfermines, no fiestas y no comidas populares apenas ha dejado margen para disfrutar de unas ‘sí vacaciones’ llenas de ‘peros’. Los cambios de normativa en cada territorio y el riesgo a tener que sufrir más incomodidades de las que estamos dispuestos a soportar en vacaciones en forma de PCRs, cuarentenas y confinamientos han condicionado a muchos la elección de destino y la duración de los viajes por mucho pasaporte covid que llevemos en el móvil. Aunque el refrán “dime cómo veraneas y te diré quien eres” no existe, tal vez habría que incluirlo en el refranero porque el tiempo de ocio quizá sea el momento en el que más nos permitimos ser nosotros mismos. Hay quien prefiere que no le “descubran” en tiempo de descanso -como la presidenta del Gobierno Foral,orilla del mar y en el campo este año. “Porque noto una especial necesidad de ello este verano después de la anómala experiencia de los últimos meses con motivo de la pandemia, los confinamientos y los encierros”. Ely no comidas populares apenas ha dejado margen para disfrutar de unas. Los cambios de normativa en cada territorio y el riesgo a tener que sufrir más incomodidades de las que estamos dispuestos a soportar en vacaciones en forma de PCRs, cuarentenas y confinamientos han condicionado a muchos la elección de destino y la duración de los viajes por mucho pasaporte covid que llevemos en el móvil. Aunque el refrán “dime cómo veraneas y te diré quien eres” no existe, tal vez habría que incluirlo en el refranero porque el tiempo de ocio quizá sea el momento en el que más nos permitimos ser nosotros mismos. Hay quien prefiere que no le “descubran” en tiempo de descanso -como la presidenta del Gobierno Foral, María Chivite , que fue invitada a participar en este reportaje, pero no fue posible finalmente conocer su destino vacacional. El presidente del Parlamento, Unai Hualde , aprovecha el parón vacacional para disfrutar del aire libre a laeste año. “Porque noto una especial necesidad de ello este verano después de la anómala experiencia de los últimos meses con motivo de la pandemia, los confinamientos y los encierros”.

Hendaya fue su primer destino, en un apartamento, pero no tuvo suerte con el tiempo hasta que se trasladó con su pareja a un camping en la costa de Tarragona. "Donde hemos visto más el sol. El resto del verano lo he pasado intercalando estancias en Pamplona, Alsasua Tudela con familia y amistades", apunta.

Mar y montaña

Enamorado del mar y de la montaña, después del confinamiento ha intensificado su afición por los paseos “a buen ritmo” en entornos naturales como Urbasa o el valle de Valdegobía, en Álava, lo que le “ayuda, además, a aminorar las consecuencias de otra gran afición: la gastronomía”. Sin el covid, pero con los compromisos institucionales de las fiestas de muchas localidades navarras, su verano habría sido otro: “Tenemos que ser muy prudentes. En la era precovid sí solía aprovechar para viajar al extranjero, pero los dos últimos veranos no ha podido ser”.

El presidente de UPN, José Javier Esparza, arrancó las vacaciones a principios de agosto en un camping bajo sol de la Costa Dorada de Tarragona "disfrutando de la playa con la familia y unos amigos". El tiempo de ocio lo ha invertido en "hacer deporte y leer algún documento de trabajo pero de forma cómoda". De no haber continuado las restricciones de la pandemia, el líder de los regionalistas navarros "habría viajado al sur a pasar una temporada más larga" pero deberá aplazar estos planes al próximo verano.

La consejera de Salud, Santos Induráin , suma casi dos años luchando contra la pandemia en primera fila, así que aprovecha el verano “para descansar y, por otro lado, para abordar otros retos y estrategias que tenemos que readaptar a las realidades a las que nos lleva el virus”.

Intenta estas semanas combinar descanso y "recuperar espacios familiares y de amistades. Es necesario cargar pilas aunque eso no suponga desconectar de la realidad sanitaria". Su refugio es: "Mi pueblo, Uztarroz, en el valle del Roncal, en mi casa familiar rodeada de monte, de verde y de Naturaleza, y compartir tiempo con la familia, amistades y con personas a las que conoces desde niña y vuelves a ver ahora. Es un refugio maravilloso". El covid ha variado sus planes en época lectiva y también en la vacacional: "No he querido salir de la comunidad. He preferido estar cerca" y aprovechar así el tiempo disponible para hacer excursiones de montaña porque "el Pirineo es un lujo y un disfrute".

Congreso

El diputado Carlos García Adanero ha pasado sus vacaciones estivales "como todos los años con la familia entre Pamplona y Fuenterrabía, en el mismo apartamento que hace treinta años", lejos del tórrido calor que azota Madrid estas fechas. El diputado de UPN aprovecha estos días para ir a la playa "cuando el tiempo lo permite, pasear y hacer excursiones" y aunque la pandemia no le ha impedido retornar a su destino tradicional sí que "se ha reducido la posibilidad de reunirme con otras personas como hacía otros años".

Santos Cerdán, nuevo número dos del PSOE, tiene un verano agitado ya que es el encargado de organizar el 40 Congreso del PSOE que se celebrará el próximo octubre en Valencia. Aprovechará algún día "para descansar y ver a la familia" pero sus obligaciones dentro de la formación socialista tras la salida de José Luis Ábalos, anterior secretario de organización, destino al que parece abocado el político de Milagro, apenas le dejan tiempo libre.

El diputado Sergio Sayas ha dividido sus vacaciones por quincenas: "Haré planes de amigos y también de familia. La primera quincena de agosto viajaré con mis amigos y la segunda estaré en Buñuel con mi madre y con el resto de la familia". En el primer caso, Cádiz será el destino y en el segundo, la clásica casa del pueblo. "Lo que más gusta es la tranquilidad y vivir sin agenda. Aprovecho para hacer deporte, tomar el sol en la playa y en la piscina, ponerme al día con lecturas que voy aparcando durante el año y disfrutar de la gente que quiero". Dedica las mañanas a pasear y tomar el sol y las tardes, a la lectura: "Ahora estoy con "La conquista de América contada para escépticos", de Eslava Galán, y con 'Sira', la última novela de María Dueñas, autora de 'El tiempo entre costuras'.

La presidenta del PP de Navarra, Ana Beltrán , está pasando un veraneo clásico. Viaja a la Costa del Sol. “Descanso con mi familia y amigos en un apartamento”. Lo que más le gusta de las vacaciones es “no tener horario, ni prisa, ni presión”. “Disfruto tomando el sol, haciendo deporte, dando largos paseos, saliendo a cenar con los amigos, leyendo un buen libro, viendo una buena serie, comiendo tarde...”, dice, actividades que no puede desarrollar en toda su extensión el resto del año por sus obligaciones como vicesecretaria del partido de Pablo Casado . Su libro para el verano, que lee mientras toma el sol, es ‘La musa oscura’, de Armin Örhi, una novela policiaca en la Alemania de finales del XIX. Su labor como vicesecretaria de organización le llevará también a visitar varias municipios de la zona para estar con alcaldes y afiliados del partido aunque manteniendo con las pertinentes medidas anticovid.

Costa mediterránea

La portavoz de I-E, Marisa de Simón, aprovecha intensamente sus vacaciones. A primeros de julio repartió diez días entre la casa de unos amigos en la Marina de Elche con un hotel en San Carles de la Ràpita adonde viajó con su marido y una amiga. Allí se relajó y disfrutó del mar, la lectura y los arroces, "un lujo ya que muchas personas no pueden permitírselo". A lo largo del verano ha alternado dos semanas de trabajo con otra semana de playa en una casa de vacaciones con toda la familia donde se ha relajado cocinando, bañándose y "jugando y paseando con mis nietos" y a finales de agosto se encontrará con su hermano y familia "con muchas ganas ya que hemos estado un año sin vernos".

De Simón reconoce haber vivido “todo un lujo” de vacaciones familiares: “Hacía muchos años que no descansaba tantos días”. La lectura ha sido una de sus actividades más buscadas para luchar contra el estío. ‘El olvido que seremos’, de Héctor Abad Faciolince (“precioso”), ‘Intemperie’, de Jesús Carrasco (“más durillo”) y ‘El hijo del padre’, de Jesús Carrasco.

Mikel Buil, portavoz parlamentario de Podemos en el Parlamento de Navarra, ha apostado este verano por unas vacaciones "caseras" que aprovechará para "descansar y disfrutar del tiempo libre mientras sigo la evolución de la pandemia y preparamos en equipo el próximo curso". Excepto unos días en los que se desplazó con la familia al municipio vizcaíno de Mundaka para disfrutar de la famosa ola de izquierda de la playa de Laida, Buil pasa la parte principal de sus vacaciones en Pamplona: "Disfrutando de mis amistades y de la oferta cultural de la ciudad. A su lado, en la mesilla de noche, ha dormido 'Niña, mujer, otras', una novela de Bernardine Evaristo sobre las experiencias de mujeres africanas emigradas al Reino Unido. Buil echa de menos "un viaje fuera de Europa, de los que te permiten conocer otras culturas" pero el covid se lo ha arrebatado, lo mismo que el mal tiempo le impidió asistir está vez al concierto de Xoel López, ex Deluxe, en el Chillidaleku. A cambio, "estamos disfrutando mucho de la oferta cultural en la Ciudadela".

La agenda del presidente de la Confederación Empresarial de Navarra (CEN), Juan Miguel Sucunza , estuvo completa los pasados meses de junio y julio con la firma del Plan de Empleo, entre otras. Ya en agosto, Sucunza ha viajado al sur de España. “Allí suelo pasar unos días de descanso en familia y en los que aprovecho para hacer deporte, recargar energía y ponerme al día en la lectura de varios libros que durante el año voy comprando”. En estos momentos aguardan en su mesilla de mesa ‘Tiempos líquidos’, de Zygmunt Bauman, ‘Churchill: la biografía’, de Andrew Roberts, y ‘Cómo evitar un desastre climático’, de Bill Gates. Entre lectura y lectura buscará un hueco para preparar su intervención en los Cursos Europeos de Verano que organiza Diario de Navarra’, que se inician la próxima semana.

El rector de la Universidad de Navarra, Alfonso Sánchez Tabernero, ha pasado unos días de relax en plan familiar en Cádiz, una ciudad que “culturalmente he descubierto, con sus 3.000 años de Historia”. En el sur de Andalucía aprovechó el tiempo para “descansar, leer, hacer deporte y preparar el próximo curso, que será apasionante” y se relajó con ‘Días de luz y esplendor’, novela del norteamericano Jay McInernay, “un libro estupendo; procuro leer todos los días, con las facilidades que da el verano”.

Tal vez este año haya hecho una excepción, pero los destinos vacacionales Ramón Gonzalo, rector de la UPNA, distan mucho de los clásicos del mes de agosto: la Sierra de Cazorla (Jaén) y la provincia de Cuenca. Allí ha aprovechado para “disfrutar más tiempo en compañía de la familia, descansar y empezar a preparar el curso que viene”. Amigo del turismo rural, Gonzalo y su familia han compatibilizado visitas culturales a ciudades, pueblos y restos arqueológicos con actividades de montaña, senderismo, rafting o barranquismo. Hacía tiempo que estos destinos estaban en la agenda viajera de Gonzalo, pero “para el año que viene, si todo va bien, esperamos poder salir al extranjero”.

Fútbol

El cada vez más tempranero inicio de Liga ha condicionado el tradicional plan vacacional del presidente de Osasuna, Luis Sabalza. Inició sus descanso casi a medianoche, tras el empate de los rojillos con el Espanyol. Partió entonces junto a su familia para visitar tierras extremeñas y rematar el periplo en Cádiz, para asistir al partido de Osasuna. "Después pasaré unos días en Torrevieja con la familia que espero poder aprovechar para pasear, tomar el sol, abstraerme y dejar el teléfono tranquilo".