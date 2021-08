Las academias de verano se adaptan en Navarra

Cuarto verano desde que se quitó la recuperación de septiembre en Navarra y segundo verano covid. Esta situación ha supuesto que las academias hayan tenido que adaptarse para poder seguir contando con alumnos durante el verano. Desde el confinamiento de marzo del año pasado, la rapidez de adaptación de los diferentes centros de refuerzo ha sido evidente. Algunos gracias a la opción online han conseguido mantener el alumnado, otras han optado por promocionarse y apostar por el “refuerzo en verano”.

“Con respecto al año pasado sí que hemos tenido un incremento de alumnos. El verano pasado ya trabajábamos bien, aunque este hemos notado ese incremento”, explica Isabel Etayo Marín, administradora de la academia Aula 2, situada en la avenida Sancho El Fuerte de Pamplona.

Esta academia se dio cuenta que haber terminado el año pasado online provocó que muchos alumnos necesitasen un refuerzo al haber superado las asignaturas de una manera a priori más sencilla y, por lo tanto, muchos chavales decidieron apuntarse a clases porque el curso siguiente la materia iba a ser la misma y algunos habían perdido ese hábito de estudio. “Desde que se quitaron los exámenes en septiembre ha bajado el trabajo una barbaridad en verano.Ya no estamos los trabajadores que estamos en invierno ni mucho menos”, comenta Etayo. “La gente, aunque no tiene exámenes de septiembre, sí que se está concienciando de que en verano se tiene que poner un poco más las pilas”. “Este año se ha notado una mejoría en verano por el curso covid que fue un desastre”, subraya.

“A mitad de curso nos quedamos sin plazas, mucha gente empezó el curso pasado necesitando muchas ayudas por el curso anterior en muchos casos”, explica Isabel Etayo. Desde este verano su academia apuesta por las clases presenciales con mascarilla e higiene de manos, porque consideran que la enseñanza presencial es mejor para sus alumnos, aunque destacan que a la gente de fuera de Pamplona sí que les dan clases de técnicas de estudio de manera online. Aun así, en verano han tenido que rebajar la plantilla: “Contamos con la mitad de profesores, fuera de la temporada de verano estamos 22 y en ahora estamos 11 personas”, concluye Etayo.

Desde la academia iter45, emplazada en la calle Aralar de Pamplona, llevan un método intermedio en el que se apuesta por el online y la presencialidad. La coordinadora del centro, Susan Lemperger, explica el bajón que les supuso la falta de estas recuperaciones: “La convocatoria de septiembre se suprimió hace ya varios años y esto ha supuso un descenso de nuestra actividad en verano porque ahora tenemos aproximadamente un 25% menos de alumnos que antes, aunque por otra parte esto se ha compensado un poco, ya que los estudiantes inician las clases de apoyo al estudio en septiembre u octubre en lugar de dejarlo para más adelante”.

Este centro ha optado por la seguridad de sus alumnos, tanto en higiene como en seguridad. “Tras la experiencia del verano pasado este año nos hemos adaptado bien a la pandemia, cambiando algunos aspectos de nuestra organización (cita previa, control de aforos, toma de temperatura) y realizando las inversiones precisas para cumplir con las medidas sanitarias y así trabajar con seguridad”, concluye Lemperger.

LA APUESTA DEL ONLINE

Leticia Miranda Bescós, Javier Miranda Beraza y Alicia Bescós Pérez profesores de matemáticas, física y química, tienen una academia en la Plaza Santa Cecilia del barrio pamplonés de la Milagrosa. En este centro apuestan por la enseñanza 100% online. “En relación con el verano pasado no nos ha hecho falta realizar demasiados cambios, yo diría incluso que aquellos meses tuvimos mayor preocupación porque la pandemia fue nueva para todos y tuvimos que adaptarnos de golpe. Hemos mantenido las medidas sanitarias, reducido los grupos para poder cumplir con los aforos y hemos fomentado la formación online utilizando plataformas digitales”, explica Leticia Miranda.

“Que hayan quitado septiembre ha afectado al verano”, aunque señala que sus alumnos en general aprueban a la primera y no llegan a esa convocatoria. “Antes teníamos en verano alumnos nuevos que se preparaban para los exámenes de septiembre, hoy en día no existen, aunque hay colegios que han adelantado las convocatorias de las asignaturas que les quedan para otros años a septiembre, entonces hay lo que se llama un ‘falso septiembre’, si que hay algún alumnos de esos pero no hay comparación con antes”, cuenta Leticia Miranda.

Una de las razones por las que los alumnos vienen en verano es porque han pasado un curso en el extranjero y vienen en verano para reforzar y prepararse para el curso siguiente. “Todo el verano damos clases online, porque así nuestros alumnos pueden estar en cualquier punto y no tienen la necesidad de estar presencialmente en Pamplona y esto para compaginar las vacaciones de la familia es muy importante“. “Así podemos dar a los alumnos clase ya estén en Málaga, Ibiza o Pamplona”, comenta Alicia Bescos.

Este año estos tres profesores han optado por dar clase a través de la plataforma Microsoft teams, el verano pasado se mandaban ejercicios a través de WhatsApp. De cara a este curso si la situación sanitaria se lo permite apostarán por la presencialidad, aunque sino, seguirán todos onlines. “Sí que es verdad que muchos alumnos a pesar de que la situación mejore nos han pedido seguir online, porque es más cómodo y se pierde menos tiempo en desplazamientos, la verdad que ha sido una experiencia positiva”, comenta Leticia Miranda.

Javier Miranda elimina todas las dudas y afirma: “El método online lo considero un acierto y además a los chavales les está yendo bien”. Durante el verano, a pesar de que ya no sea como los de antes.

Online o presencial, otro verano más los alumnos podrán decidir por cuál de los modelos apostar.