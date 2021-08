El Txoko de El Sadar, un bar de previa y de día a día

Los puestos de pipas, de petacas de pacharán y de bufandas. Los que aprovechan la reventa de entradas y los aficionados que las previas las pasaban en El Txoko de El Sadar. Estos eran los elementos que podían verse en el entorno del estadio minutos antes del partido. Ahora, sin aficionados, todo eso se ha perdido, pero está cerca de recuperarse. Hace dos meses el Txoko volvió tras catorce meses de inactividad y lo hizo con un lavado de cara aprovechando la reforma del campo.

El nuevo Txoko es especial. Muy grande, acorde con el estadio.De 180 metros cuadrados a 300. Amplio, con un gran escudo de Osasuna y murales de históricos como Cruchaga y Puñal. El bar lo llevan entre Josetxo Gorostidi Iribarren y su mujer Elena Olaverri Iturbide, responsables del local desde el año 2.000. Él a los mandos de la cocina y ella organizando toda la barra. “Somos doce trabajadores en la plantilla, seis más que antes de la reforma”, explica Gorostidi, hostelero con 31 años de experiencia en el sector.

“Somos un bar dedicado a servir comidas y algo de barra. Verano no es temporada buena porque no hay fútbol, nada de universitarios... Aún así, el hecho de haber puesto terraza nos ha ayudado mucho y estamos trabajando bastante”, indica Gorostidi.

La clientela habitual de El Txoko de El Sadar acude en busca del clásico menú del día y de los fritos caseros elaborados. “Estamos sirviendo muchos fritos. Los hacemos todos aquí. La bola de pimiento es la que más nos piden”, dice.

Todo está listo en la esquina de Gol Norte para la vuelta de los osasunistas que, por cierto, los días de lluvia ya no se mojarán. Podrán protegerse bajo el techo de la nueva terraza. Lo único, tendrán que esperar durante al menos dos jornadas. “Después de hablar con el Ayuntamiento hemos decidido que no abriremos el día 14 para el primer partido de liga. Para el segundo lo más seguro es que tampoco”, lamenta Josetxo Gorostidi, atendiendo a la recomendación del consistorio. “Es muy difícil de controlar a todos. No se puede sacar vasos fuera...Se permite entrar a 8.000 personas”, añade.