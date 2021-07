Buena venta de test de antígenos en las farmacias, aunque hay escasez

A la vuelta de un viaje a la playa con los amigos, antes de ir a una casa rural con otras parejas, para ir más tranquilos a ver a los abuelos o, simplemente, para salir de dudas de si este dolor de cabeza se debe a la covid. Las razones por las que los navarros están acudiendo a las farmacias a comprar test de antígenos son muy variadas, según cuentan los boticarios. Cuando se cumple una semana desde que el Gobierno central permitió a los despachos de farmacia vender test de antígenos, aseguran que la acogida ha sido “muy buena” por parte de los navarros. La pena es que, en estos primeros siete días, el suministro de autotest en algunas farmacias ha sido escaso, con altibajos, por debajo de la demanda.

MENOS DE LOS DESEADOS

“Hay que tener en cuenta que la comercialización de test antígenos ha coincidido en Navarra con una explosión de casos positivos que no se esperaba para estas fechas”, indica la presidenta del colegio Oficial de Farmacéuticos, Marta Galipienzo. “Estamos sorprendidos por la demanda que ha habido de test. Se ve que los ciudadanos están contentos de tener acceso a esta prueba en sus farmacias”, añadía la portavoz de las casi 600 oficinas de toda Navarra.

La farmacia de Blanca Arrese, de Barañáin, es una de las que se visto afectada por la escasez en el suministro de test. “Al principio nos mandaron los que pedimos, como una decena o así. No pedimos muchos porque había que tantear la demanda, pero se vendieron todos el primer día de comercialización. Hemos estado sin test hasta el miércoles, que ya nos trajeron”, comentaba ayer la titular.

En la farmacia de Raquel Igoa, en el barrio de la Txantrea, tampoco había el martes test de antígenos y esperaba una nueva remesa.

EN FARMACIAS SE HACEN POCOS

Una de las farmacias que sí disponía de test ayer era la de Carmen Celdrán, en el barrio de Mendillorri. Hacia el mediodía, acudió una vecina de 20 años, Lorea Ibáñez Bericat, para hacerse un test de antígenos con la supervisión de la farmacéutica. “No tengo ningún síntoma, pero he vuelto de viaje a Baleares y me lo quiero hacer por tranquilidad personal y prefiero que me ayuden porque así sé que está bien hecho. Me da más seguridad”, explicaba la joven.

Carmen Celdrán se puso guantes y, con su mascarilla FPP2, le pidió que se limpiara las manos con gel hidroalcohólico, que se sonara la nariz varias veces con un pañuelo que le ofreció. y que firmara una autorización con sus datos. “Los test de antígenos son para personas sin síntomas o con síntomas leves, Si tienes síntomas muy claros hay que ir al centro de salud”, recordaba la farmacéutica. En su caso, comentaba que ha vendido tres test individuales y dos packs de cinco unidades.

“Lo que hago es ofrecer al cliente dos opciones. Le digo: ¿Te lo quieres hacer aquí y te asesoramos y ayudamos a interpretar el resultado o te lo haces en casa?”, explicaba. Los compradores de los tres test individuales se realizaron la prueba en su local, bajo su supervisión. “Todos salieron negativo”, apuntaba la boticaria. También fue negativo el de Lorea, que se despidió agradecida del apoyo. A continuación, la farmacéutica procedió a desinfectar la mesa y la zona utilizada. “Si hubiera salido positivo hubiera tenido que informar al departamento de Salud para hacer el rastreo de contactos”, añadía.

"SIN CIRCUITO LIMPIO"

No todas las farmacias están permitiendo que los test se hagan en sus locales. El acuerdo firmado entre el Colegio Oficial de Farmacéuticos y el departamento de Salud establecía que la opción de supervisar la realización de los test era “voluntaria”, según recuerda Galipienzo.

Farmacias que ha decido no hacerlo, y solamente venden los test para que cada uno se lo haga en casa, prefieren no dar nombre para publicar, pero argumentan que no disponen de unas instalaciones adecuadas, para que una persona que, en principio, se ha de considerar de entrada positivo se baje la mascarilla. “Aquí no hacemos porque no tenemos un circuito limpio, una zona para hacerlo sin contaminar a otros clientes y creo que nos deberían facilitar equipos EPI. Por eso, optamos por explicarles muy bien cómo deben hacérselo en su casa y los pasos que deben seguir”, contaban en la farmacia Cubillas.

POCOS POSITIVOS COMUNICADOS

“Es cierto que no está habiendo un seguimiento del cien por cien en la supervisión, pero tampoco se puede decir que las farmacias que supervisan sean minoría. Además, la casuística del mundo rural es diferente de la ciudad”, agregaba la portavoz del colegio de farmacéuticos. Añadía que hay farmacias que han sido innovadoras. “Hacen videoconferencias con sus clientes para asesorarles en la realización del test.”

Sea por una razón y otra, lo cierto es que el número de casos positivos de test realizados en farmacias y comunicados al departamento de Salud no son muchos. Desde el jueves, día en que comenzó la venta, hasta el lunes, incluido, las farmacias navarras han informado de 20 positivos para seguir su rastreo. Las personas que se lo hacen en casa deben, en caso de positivo, deben contactar con su centro de salud.

Para Blanca Arresse, el que pocas farmacias hagan test en su local se puede deber a que, en este mes de julio, hay solo una persona atendiendo y no siempre puede dedicar veinte minutos o más a hacer la prueba desatendiendo al resto de clientes. “ A mi no me lo ha pedido nadie, pero porque mis clientes son jóvenes y enseguida pillas las instrucciones. La gente prefiere hacerlo en casa”, dice la boticaria, que valora que el Colegio haya dispuesto un soporte para resolver dudas.

UNA PRUEBA RÁPIDA Y FÁCIL DE INTERPRETAR

Los farmacéuticos señalan que los autotest de antígenos se está abaratando, aunque su precio ronda entre 7 y 10 euros. Se recomienda leer bien las instrucciones del fabricante.

¿Qué test es?

Se trata de un test rápido de antígenos del SARS-Cov-2. Se compra sin receta y el resultado se tiene en 15 o 20 minutos. Se puede utilizar tanto con síntomas como sin ellos, pero en caso de ser muy claros hay que llamar al centro de salud.

¿Es una prueba fiable?

Bastante, pero en el etiquetado debe constar el marcado CE y puede haber falsos negativos ante la falta de síntomas o si la carga vírica es baja. La carga es alta durante los primeros 7 días tras infectarse y los primeros 5 con síntomas.

¿Cómo se utiliza?

La mayoría requiere introducir un hisopo en las fosas nasales, aunque sin tanta profundidad como en otras pruebas. Hay que hacer el test nada más tomar la muestra, sin enfriarlo, e introducirlo en una solución que se vierte en el casete.

¿Cómo se interpreta?

Similar a los test de embarazo, una única línea, la de control (C) marca un resultado negativo. Cuando es positivo aparecen dos marcas, la de control y la de test (T). Si no salen líneas o solo hay una en test, el resultado es nulo.

¿Qué se hace si el resultado es positivo?

Es muy probable que exista infección por coronavirus, por lo que hay que aislarse y comunicar el resultado al centro de salud para confirmar el resultado.

¿Y si es negativo?

Hay una alta probabilidad de que no haya infección en curso. También puede que el virus no se detecte por una carga vírica baja, por lo que debe seguir cumpliéndose las medidas como el uso de mascarilla y la distancia de seguridad interpersonal.

¿El resultado es válido para viajar?

Según confirmó el director general de Salud, Carlos Artundo, estas pruebas “no son legalmente el test válido” para el pasaporte covid europeo. Para viajar en avión se pide test certificados en laboratorios.