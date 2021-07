Alfredo Martínez, gerente del CHN: “Ha habido jóvenes en la UCI en situación crítica”

Su advertencia ha sido rotunda, el sistema hospitalario está en este momento tensionado.

Está además más tensionado de lo previsible en estas fechas, vísperas de agosto, un mes de muchos días de descanso para los profesionales y de poca actividad no covid. Sin embargo, en estos momentos tener 108, 109 camas preparadas para el covid es casi abrir un hospital en Estella. Es un nivel de tensión que ahora es difícil de mantener. Y estamos preocupados. Aunque los datos pueden apuntar a una cierta moderación del crecimiento de casos y a que la curva se pueda controlar, el nivel de socialización y de riesgo de transmisión del virus es muy muy alto.

¿Se va a parar actividad quirúrgica o de momento la situación no influye en la atención no covid?

Si en un momento determinado se acumulan dos días de 20 ingresos diarios sí que tendríamos que suspender actividad. Lo que pasa es que estamos yendo al día. La diferencia respecto a otras olas es que la situación era menos tensionada, cambiaba con menos rapidez y podíamos hacer previsiones a una semana. Ahora no podemos, porque para eso tendríamos que hacer como han hecho otras comunidades, que es desprogramar cirugías de manera generalizada para tener disponibilidad de personal y camas para lo que puede venir. Nosotros ahora estamos yendo, como he dicho, día a día.

Atenciones como la oncológica ¿se están viendo afectadas?

No, la atención oncológica y la cirugía no demorable y aquellas actividades con impacto significativo sobre la vida y sobre la calidad de vida a largo plazo, en ningún momento de la pandemia se han suspendido. Estamos hablando de impacto en pruebas, en consultas o en cirugía que pueda ser demorable una, dos o tres semanas, hasta que la situación mejore. Hablamos de eso.

¿Están en riesgo las vacaciones del personal sanitario?

A día de hoy, no. El sistema tarda en recuperarse de los picos de las infecciones una o dos semanas. Todo depende de que la tendencia que estamos viendo, la disminución del número de infecciones, se confirme. No habría entonces peligro. Pero si en las próximas dos semanas, en lugar de ir bajando subimos, o incluso si no bajamos y nos mantenemos, la segunda quincena de agosto puede ser muy complicada.

¿Cuál es el perfil del paciente que está ahora hospitalizado?

En esta quinta ola hay tres. Uno es el del joven infectado, pero que desarrolla una neumonía bilateral grave con insuficiencia respiratoria que le obliga a venir al hospital, a ingresar o incluso a ir a urgencias. Es un perfil no habitual en las olas anteriores. Seguramente ha tenido que ver con que se ha infectado tanta gente joven, que los más vulnerables o predispuestos a tener problemas respiratorios están teniendo esa evolución más complicada. El problema es que evolucionaban tan rápido a una situación de insuficiencia respiratoria, que la preocupación era que tuviéramos una mortalidad en gente joven, algo que no se había producido en ninguna ola. Afortunadamente, con el nivel de atención y medios que tenemos, aunque ha habido jóvenes que lo han pasado mal, han tenido que ir a la UCI y han estado en situaciones muy críticas, han podido remontar y salir adelante.

¿Cuáles son los otros dos perfiles de las personas hospitalizadas?

Está habiendo ingresos de personas no vacunadas que están teniendo la evolución típica de la infección, ya que sigue siendo un virus que puede provocar cuadros graves y mortalidad. Y luego tenemos la incertidumbre de aquellas personas vacunadas con una o con dosis completa que se están infectando, sobre cuál va a ser la gravedad que van a tener. ¿Por qué es importante esto? Porque la atención del sistema sanitario no es la misma si el que se infecta se recupera rápido o si se necesitan periodos largos en el hospital, lo que hace crecer el número de hospitalizados.

La preocupación es indudable.

Sí. Que llevemos tantos días con 8, 9, 10 ingresos diarios, que de repente tengamos un pico de 20 hospitalizados, que tengamos 2, 3 ingresos diarios en UCI es indicativo de que, aunque sea la décima parte de lo que hubiésemos tenido si la gente no estuviera vacunada, hay tantas personas infectadas que muchas van a acabar llegando al hospital.

Disponen ahora de 109 camas hospitalarias para pacientes covid, y por los datos están prácticamente ocupadas.

Quedan algunas camas porque en los ingresos incluimos los pacientes en UCI, pero estamos en el límite, por eso vamos día a día. No podemos abrir 15 camas más para estar tranquilos, porque para eso se necesitaría un personal que está de vacaciones, vacunando o contagiado en casa.

PREOCUPACIÓN POR LAS PERSONAS EMBARAZADAS