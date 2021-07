El 2,78% de los citados en Navarra rechaza vacunarse frente al virus

Mientras avanza el proceso de vacunación frente a la covid, continúa habiendo personas que por distintos motivos rechazan recibir la dosis. En Navarra, ente 2 y 3 personas de cada 100 (2,78%) con las que se ha contactado para una cita respondieron que no querían recibirla, según datos del departamento de Salud.

QUÉ ESTÁ EVITANDO LA VACUNA

Pese a las altas cifras de contagios que se han ido sumando durante este mes de julio, hay que recordar que la vacuna ha provocado que la probabilidad de hospitalización haya bajado a una décima parte en los últimos 4 meses y el riesgo de ingresar en la UCI o fallecer se ha reducido 20 veces. El último informe epidemiológico de los técnicos de Salud era rotundo: “De no haber sido por la vacunación, las consecuencias de este aumento de incidencia estarían siendo dramáticas”.

No obstante, también hay que recordar que la vacuna no es efectiva al 100% y no hay que dejar de seguir todas las medidas preventivas. Se han confirmado en Navarra 532 casos, 32 hospitalizaciones, 1 ingreso en UCI y 11 defunciones por covid en personas que habían completado el proceso de vacunación, según datos de ese último informe.