El absentismo batió su récord en Navarra en el año de la covid

La tasa de absentismo se disparó en Navarra en el año de la pandemia, hasta alcanzar un 7%, la sexta más alta entre todas las comunidades pero la que registró, también, un crecimiento más moderado (0,1 puntos porcentuales más que en 2019). Así se desprende del X Informe Adecco sobre Empresa saludable y gestión del absentismo. El grupo de recursos humanos recuerda en su estudio que en el 2019 la tasa de absentismo alcanzó el 6,9% (5,5 % en España), que era hasta entonces el dato más elevado en los últimos veinte años, para poner de relieve que la irrupción de la covid ha traído un nuevo máximo histórico.

El informe desvela que cada asalariado navarro perdió al año por absentismo 107 horas lo que equivale a 13 días de trabajo considerando una jornada completa de ocho horas diarias. Explican desde Adecco que aunque “erróneamente” muchas veces se equipara el absentismo con “falta injustificadas”, éstas son son una parte y no la más importante. También se incluyen dentro del absentismo, por ejemplo, las horas no trabajadas por maternidad, por permisos remunerados y por conflictividad laboral.

Teniendo en cuenta la jornada laboral pactada en convenio, se perdieron el 5% de las horas pasando a una jornada pactada efectiva de 1.523 horas al año frente a las 1.609 horas de 2019.

Adecco apunta que en esta cifra no se tienen en cuenta ni las vacaciones ni los festivos ni tampoco las horas no trabajadas por razón de expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). Reconocen que un problema para el estudio y la gestión de absentismo es que las estadísticas oficiales no suelen proporcionar datos que lo midan de forma directa. “Hay una encuesta oficial -la trimestral del coste laboral- que permite estimar las horas de absentismo aunque no existen estimaciones oficiales sobre los costes y magnitud del fenómeno”, explica el grupo.

El objetivo del informe es analizar periódicamente las cifras de este fenómeno en España, el que la Real Academia Española define como “abstención deliberada de acudir al lugar donde se cumple una obligación” y abordar de manera sucesiva el estudio de todas aquellas manifestaciones que ayuden en la prevención, gestión y, en su caso, adecuado control del absentismo.

TELETRABAJO Y SALUD LABORAL

En esta edición se mide el efecto que ha tenido sobre el mismo la pandemia. Para ello, el grupo de Recursos Humanos ha realizado una encuesta sobre aspectos como el teletrabajo y la salud laboral. Sobre el trabajo en remoto, las expectativas de las empresas en la intención de mantener y/o implementar el teletrabajo tras el fin de la pandemia han mejorado: aquellas que lo quieren implantar suben del 19,6% al 23% y aquellas que no prevén ningún uso de esta opción de flexibilidad bajan del 30% al 21%.

El 55% de los encuestados identifica ya los problemas mentales y cognitivos (estrés y tecnoestrés, ansiedad, burnout, etc.) como la segunda causa percibida como factor de riesgo e incapacidad en la post pandemia, tras los problemas posturales y trastornos músculo-esqueléticos que siguen a la cabeza (63%).