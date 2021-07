Critican que Educación publica nombres de opositores con covid

Opositores de Secundaria y Formación Profesional denuncian que el departamento de Educación acaba de publicar la convocatoria para los profesores que no pudieron hacer las pruebas de la OPE de junio al estar confinados por covid y en ella se han incluido sus nombres, apellidos y especialidades a las que se presentan. Lamentan que además de atentar contra la protección de datos, se contraviene también el anonimato de la corrección, ya que pese a que hay sistema de plicas en la mayoría de las especialidades (números asignados a cada examen) sólo se presenta un candidato y ya se ha publicado su nombre. Por lo que el corrector podría conocer quién realizará la prueba. Los opositores, una quincena, han sido citados a las 8 horas de este domingo en el CIP Virgen del Camino.

Del mismo modo, estos opositores denuncian que hay especialidades que ya tienen publicadas sus notas y las plicas han sido abiertas sin tener en cuenta que aún quedan por hacer las pruebas tres opositores en su día confinados y que ahora van a saber cuántos han pasado a la siguiente fase y quiénes son, una información que no tenía el resto.

“NO SE HA RESPETADO LA LEY”

“En todas las especialidades, excepto Mecanizado y Matemáticas, sólo hay un opositor. En Navarra el sistema es de plicas, por lo tanto la corrección es anónima, pero al publicarse el nombre de estas personas ya no tiene sentido la plica porque el tribunal ya conoce el nombre del que está corrigiendo. Por lo tanto no se respeta el anonimato de estas personas siendo un agravio comparativo respecto de los otros opositores que si eran anónimos. Por otra parte, la especialidad mecanizado ya tiene sus notas y plicas abiertas, todos los opositores conocen ya su nota, pero los tres opositores que estaban confinados o contagiados van a saber cuántos han pasado, y quienes son, a la siguiente fase de oposición antes de hacer su examen teórico, teniendo una información que el resto de opositores desconocía cuando hizo el examen. A esto hay que añadir que se ha publicado con nombres y apellidos a personas con covid, por lo que no se ha respetado la ley de protección de datos en absoluto”, critican los opositores.