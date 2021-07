Salud insiste en la importancia de mantener la prevención entre las personas ligadas a brotes de COVID-19 y recuerda la opción de autocita web para realizarse una prueba diagnóstica, mientras continúa el amplio trabajo en detección. El departamento reitera asimismo la necesidad de evitar al máximo la interacción hasta conocer el resultado de la segunda PCR, cuyo resultado es decisivo para acabar de cortar la cadena de contagios, que suma ya 1.335 casos solo en torno al foco de Salou.

Las medidas de protección para los positivos ya aflorados y para las personas que han tenido relación con ellos durante esta estancia en los lugares de ocio donde se generó la transmisión ya son conocidas. Salud, no obstante, refuerza tanto el llamamiento a seguirlas como el despliegue de diversas opciones para realizarse una prueba de diagnóstico en caso de haber venido de estas zonas y similares (vía cribado PCR selectivo), o de experimentar síntomas, detonante para contactar con el sistema sanitario a través de centros de salud o servicios de urgencias según la ubicación geográfica y el calendario de horarios.

Testarse a la más mínima duda y no fallar a la segunda PCR

El departamento de Salud sigue manteniendo el dispositivo mediante cita web de pruebas especialmente dirigidas a jóvenes que vuelvan de Salou o de otros destinos similares una vez concluidos los cribados sistemáticos realizados en Pamplona y Tudela. Todas estas personas pueden coger cita previa a través de Carpeta de Salud –tanto si se tiene activada como accediendo con CIPNA y fecha de nacimiento-, en la pestaña COVID-19 y seleccionando la opción ‘Asistencia a eventos’.

El objetivo es seguir captando posibles contagios antes de que estas personas interactúen en sus redes de relación social y familiar de Navarra, más aún en unas fechas como estas de más interacción, especialmente en Pamplona, aunque luego los escenarios de riesgo se repetirán en otras localidades.

Como es sabido, las personas que han dado positivo deben quedarse aisladas en sus domicilios al menos 10 días sujetas a un seguimiento sanitario para ver la evolución de su situación ya que, aunque en muchos casos son procesos leves, los datos de otras autonomías con brotes similares también reportan complicaciones serias. Este es el primer grupo objeto de la campaña de diagnóstico y prevención desarrollada por Salud. El segundo público prioritario son las personas que se realizaron una prueba al llegar hace días y el resultado fue negativo, y que están a la espera de una segunda PCR a los 7 días. El plazo empieza a cumplirse para las primeras remesas de cara a este fin de semana, fechas además con mayor riesgo de extensión de contagios. En concreto, estas segunda PCR se realizará entre mañana y el próximo martes. Desde el Departamento de Salud, para estas personas con primer resultado negativo se insiste en la recomendación de extremar las precauciones y limitar al máximo la interacción social, además de otras medidas de protección y prevención, al tiempo que se insiste en la importancia de someterse a esa segunda prueba según la cita prevista.

En ese sentido, aun no exigiéndose por protocolo el autoaislamiento estricto, se recomienda el cumplimiento de una serie de medidas preventivas: estar atento a la aparición de síntomas, y si comienzan, acudir o llamar a un centro sanitario, evitar el contacto con personas vulnerables y con personas no vacunadas, usar la mascarilla en los encuentros con otras personas y no acudir a actos o reuniones social…. En definitiva, pensar y actuar con la hipótesis de que es posible haber resultado infectado aunque aún no hayan aflorado los síntomas o la primera prueba no lo haya detectado.

Pruebas en centros de salud y Urgencias extrahospitalarias ante síntomas

Finalmente, en cuanto a un tercer grupo poblacional más general, el departamento de Salud recuerda que el sistema sanitario ofrece distintas opciones a la población para que a la menor sospecha de síntomas contacte para realizarse una prueba. Los centros de salud de Pamplona y los de Villava, Burlada, Ansoain, Berriozar, Barañain, Zizur, Mutilva y Sarriguren permanecerán abiertos los días 8, 9, 12, 13 y 14 de 08:00 a 15:20 h, mientras que los días 7, 10 y 11 estarán cerrados.

En los tramos horarios y días en los que los centros de salud no están abiertos, hay otras opciones. Para personas adultas (15 años o más), los días 10 y 11 permanecerán abiertos el centro urgencias Doctor San Martín (de 08:00 a 08:00 del día siguiente) y el centro de urgencias de Buztintxuri (de 08:00 a 22:00). Para personas en edad pediátrica (0 a 14 años), estará disponible el centro de urgencias Doctor San Martín (de 08:00 a 20:00).

Los días 8 y 9, por su parte, permanecerán abiertos para personas adultas (15 años o más) el centro de urgencias Doctor San Martín (de 15:00 a 08:00 del día siguiente) y el centro de urgencias de Buztintxuri (de 15:00 a 22:00). Para personas en edad pediátrica, estará disponible el centro de urgencias Doctor San Martín (de 15:00 a 20:00).