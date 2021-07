Jóvenes navarros en Salou dicen que los contagios se produjeron en discotecas

Varios jóvenes navarros que han estado estos días en Salou (Tarragona) y han acudido a Forem a hacerse la prueba PCR han apuntado a las discotecas como posibles lugares de contagio de Covid-19.

"Salimos un día y viendo cómo estaba empezando a ponerse todo, en vez de ir a discotecas íbamos a bares, donde había más distancia y se respetaba todo mucho más", ha explicado un joven en Forem .

Este navarro ha señalado que acababa de llegar este lunes de Salou en coche y que ha decidido ir al cribado porque un compañero de su apartamento se encontraba mal. "Estaba con fiebre y en Salou casi todos nuestros amigos han dado positivo y ahora que veníamos a Pamplona toca hacérselo para cuidar a las familias", ha indicado.

Según ha explicado, él se encontraba "normal", pero dos de sus amigos estaban con dolor de cabeza. "Yo espero dar negativo, a ver qué pasa", ha dicho. Este joven ha relatado que no se cumplía con el uso de las mascarillas y "la policía tampoco decía nada".

Otro joven ha explicado que cuando llegó de Salou hace unos días se hizo una PCR en el sistema privado y dio negativo, y ha decidido acudir a Forem para una nueva prueba. "A ver si doy negativo y ya puedo salir", ha apuntado, señalando que se ha confinado en su cuarto unos días y que "muchos" de sus amigos han dado positivo.

Según ha señalado, los contagios han sido "en las discotecas, por lo general, es donde más caos había". Sobre el uso de la mascarilla ha afirmado que "te decían que la llevases pero no era tampoco obligatorio". "Te lo decían, pero nada. Es poca cabeza. El problema ha sido que se han quitado muy pronto las mascarillas y a la gente le ha parecido mejor el dinero o la fiesta", ha indicado.

También ha acudido una joven a Forem después de haber estado de camping con su familia en Salou y haberse desplazado posteriormente a Benidorm. Uno de sus familiares ha dado positivo y ha optado por acudir al cribado. "Me dijeron que fuera a hacérmela por si acaso, por prevenir, porque tengo a la abuela y a la ama. Por quitarme dudas", ha apuntado.

También estaban a mediodía en Forem otros dos jóvenes que estuvieron en Salou. Uno de sus amigos ha dado positivo en el test de antígenos y han acudido al cribado "por precaución". Según su relato, los contagios se han podido dar en botellones y discotecas. "Veías de todo un poco, pero predominaba la gente sin mascarilla", ha explicado.

"Yo creo que seré negativo, pero es todo por precaución. Hemos estado siempre con mascarilla, no hemos estado en grupos grandes, hemos estado siempre entre nosotros, yo creo que vamos a ser negativo", ha asegurado, señalando que ahora toca "cuidar a los mayores".

Según ha explicado, "no hemos estado sin mascarilla, como ahora la gente que está de fiesta y la mascarilla fuera como si no hubiera pasado nada". "Hemos llevado la mascarilla pero si una persona cercana a nosotros da positivo en el antígenos, que no es cien por cien fiable, ya que estamos no nos cuesta nada hacernos el test", ha indicado.

Así, ha asegurado que "hemos cumplido las normas y aún así puede caber la posibilidad de que demos positivo, más que todo venimos por precaución".