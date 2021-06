Las niñas de Guatemala sueñan

Las niñas de Guatemala tienen sueños, inalcanzables a sus ojos, pero baratos desde el otro lado del océano. Unas desean ser veterinarias, otras arquitectas, secretarias, maestras, peritos agrícolas... El sueño de Micaela López Santay, de 12 años, es ser doctora. “Mi mamá se murió y a mí me pareció que los doctores no hicieron nada para poderla salvar. Entonces decidí que ser doctora sería una buena elección para ayudar a las demás personas”, explica de primera mano esta niña que está terminando primero básico, el equivalente a primero de la ESO, gracias a una beca.

UN PROYECTO PREMIADO

“Guatemala me atrapó el corazón y la razón. Su gente, sus colores, sus paisajes… pero, sobre todo, las niñas.y una de cada diez antes de los 15. Ante esta realidad,. A mi vuelta a Pamplona , mi cabeza no paraba de dar vueltas a la realidad de aquellas niñas”, relata. Y empezó a dar forma a My Achik. En verano de 2019 Naiara Urra regresó a Guatemala como cooperante.