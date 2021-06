'Sultana', devorada por buitres

Actualizada 10/06/2021 a las 06:00

'Sultana’ estaba en la recta final de los once meses de gestación de su potrillo. A sus 18 años iba a ser madre en la pradera de Ciáurriz (valle de Odieta) donde esta yegua de raza burguete se había criado, en la explotación de Fernando Iraizoz. El ganadero la vigilaba estrechamente, al igual que al resto de yeguas que en esta primavera están a punto de parir. Los buitres acechan demasiado y la presencia humana es imprescindible para espantarlos. El pasado 28 de mayo, como todos los días, Fernando madrugó en su casa en Eltso e invirtió diez minutos hasta el prado donde se suele plantar hacia las 7.30 de la mañana. Ese día, un vecino le avisó de ‘Sultana’ se había puesto de parto y algo no iba bien. “El potrillo venía con un brazo hacia atrás y no podía salir. Le ayudaron pero nació muerto ya que había tragado líquido”, cuenta la hija de Fernando y también ganadera de UAGN, Leire.

La yegua se quedó en el prado pastando con la placenta sin terminar de expulsar. “Mi padre se fue un rato a cambiar unas yeguas de prado y cuando volvió a ver si la había echado, porque si no puede infectarse, vio que había encima de ella una veintena de buitres. Ella pataleaba, pero ya le había picado la ubre y quitado un ojo. Murió desangrada”.

Leire asegura que ver morir así a un animal es “horroroso”. “Todos los años tenemos ataques. Es una impotencia porque hay que hacer mil gestiones. Ese día, entre los de medio ambiente y la veterinaria , terminamos a las 8 de la tarde. Esta vez denunciamos por la rabia de ver cómo la devoraban, pero otras ni denunciamos.

El vicepresidente de UAGN y ganadero, Gonzalo Palacios, asegura que la palabra “hartazgo” se queda muy corta para describir el malestar de los ganaderos que en esta época tiene ovejas, vacas y yeguas en los pastos. Critica la “pésima gestión” de la fauna salvaje de Desarrollo Rural y que los ganaderos están cansados de que se cuestionen sus denuncias. “Muchos ganaderos ya ni denuncian porque se les deniega demasiadas veces. Se les llega a decir que no ha muerto por un ataque de buitres. Estamos muy hartos porque denunciamos y, al final, no se pone remedio a esta situación. Al final, somos los paganos que nos vemos obligados a encerrar a las ovejas y animales que van a parir lo que supone el sobrecoste de los piensos. Se les llena la boca con la ganadería extensiva pero, en realidad, no buscan soluciones. No apuestan por ella”.

