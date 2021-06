Remírez dice que el decreto que regulará el euskera como mérito cumple el acuerdo programático

Actualizada 09/06/2021 a las 13:54

El portavoz del Gobierno de Navarra y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez, ha opinado que el decreto que está elaborando su departamento sobre méritos para acceso a la Función Pública, que no prevé la valoración del euskera en la zona no vascófona, cumple lo recogido en el acuerdo programático firmado por el PSN, Gero Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra.



En la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, Remírez ha asegurado que hay una posición "unitaria" dentro del Gobierno de Navarra y ha afirmado que hay "un alto grado de consenso salvo en esta cuestión de la valoración del mérito en la zona no vascófona".



Preguntado por los periodistas sobre las discrepancias con Geroa Bai sobre el futuro decreto, Javier Remírez ha explicado que "ya hemos puesto en marcha la redacción definitiva de ese decreto foral que marca una serie de pautas para la valoración del mérito del euskera por zonas lingüísticas, atendiendo en este cada caso a la realidad lingüística de cada zona y salvaguardando la igualdad de oportunidades de cara al acceso de la población al empleo público y el derecho de la población con conocimiento del euskera de cara a utilizar esa lengua en el acceso a la administración".



El consejero ha subrayado que la sentencia que se dictó en octubre de 2019 respecto al decreto foral de 2017 "no cuestionaba nada en la zona vascófona en este caso, por lo tanto ratificaba lo que es la valoración en todos los puestos de la zona vascófona como mérito del euskera". Sin embargo, "sí cuestionaba que hubiese una aplicación general como méritos para los puestos de trabajo en la zona mixta y no vascófona y que, a partir de ahí, había que justificar en su caso si se valoraba".



Según ha explicado, la decisión del Gobierno es "valorar el merito en la zona mixta para los puestos de trato directo a la ciudadanía", mientras que en la zona no vascófona, "atendiendo a la realidad sociolingüística, no se plantea la valoración del euskera".



Remírez ha asegurado que "la posición del Gobierno es colegiada, es unitaria; eso no quita para que haya posiciones diferentes de la distintas formaciones políticas al respecto, que ya han sido expresadas por sus distintos portavoces".



Preguntado por las críticas de Geroa Bai, que opinó que la posición del PSN en lo referente a la zona no vascófona "incumple el acuerdo programático", Javier Remírez ha señalado que la valoración del cumplimiento o no de este acuerdo "corresponde más exactamente a las formación políticas", si bien ha remarcado que "a la hora de tomar cualquier decisión que se valore como departamento, lógicamente miramos el acuerdo programático para que se cumpla el mismo en aquellas cuestiones que están acordadas" mientras que "las cuestiones que no están acordadas están a la actuación libre de cada formación política".



No obstante ha opinado "sí que creo que cumplimos lo que recoge el acuerdo programático, que decía que en su caso había que hacer una modificación de la norma atendiendo a los pronunciamientos de los tribunales, que ya se preveía que se iba a producir cuando se acordó el acuerdo programático en julio de 2019 previo a lo que es la sentencia; en clave de seguridad jurídica, de igualdad de oportunidades y atendiendo a la realidad sociolingüística de la Comunidad foral" . "A partir de ahí están las interpretaciones de cada grupo político que no tengo más que respetar", ha agregado.



Cuestionado sobre la valoración en la zona no vascófona de los idiomas comunitarios -inglés, francés y alemán-, ha explicado que "se valorarían de acuerdo con otros méritos que pudieran establecerse en el conjunto de la Comunidad foral si tienen relación con el puesto de trabajo, pero eso será cada tribunal en cada caso el que decida esa cuestión". "No será una aplicación general sino en función del puesto de trabajo", ha recalcado.

