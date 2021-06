Actualizada 08/06/2021 a las 12:58

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha reiterado su apoyo a las medidas planteadas por el Gobierno central respecto a las limitaciones del ocio nocturno en todo el Estado, aunque ha defendido un "planteamiento flexible" para facilitar el acuerdo de todas las Comunidades. Sus declaraciones llegan solo unos días después de que se aplicaran las últimas restricciones por coronavirus en Navarra, que estarán vigentes hasta el próximo 17 de junio.

En declaraciones a los periodistas durante una visita a las obras de la ampliación del Canal de Navarra, Chivite ha defendido en ese contexto que Navarra "sigue su propia hoja de ruta, que está en relación con la hoja de ruta que marca el ministerio pero nosotros hemos hecho nuestra propia adaptación. Y por lo que vamos viendo los datos nos van acompañando en las decisiones que vamos tomando", ha advertido.

Así, ha reiterado que el ritmo en Navarra es el de "una desescalada, un levantamiento de las restricciones lento pero progresivo", acompasado de datos que destacan por el descenso de incidencia del coronavirus, un 7 % menos de casos esta semana que la anterior, con una bajada también de la ocupación hospitalaria, "que es en estos momentos lo que más nos tiene que preocupar".

"En principio las medidas las tenemos activas 15 días. Entonces las revisaremos y veremos cómo va la evolución", ha dicho tras retirar su apuesta por una "desescalada lenta, progresiva y prudente".

En cuanto a la vacunación durante las vacaciones de los navarros que tengan previsto salir de la Comunidad foral, la presidenta ha considerado que "no va a haber problemas" gracias al sistema habilitado por Osasunbidea por el que una aplicación informática permite al propio paciente elegir las fechas, teniendo en cuenta las dos o tres semanas (según la marca de la vacuna) de intervalo necesario entre las dosis.

"No creo que haya problemas para que la gente se pueda ir de vacaciones y volver" entre una cita y otra o antes de elegirla, porque "en todo caso, si no te vacunas cuando se está vacunando en tu franja de edad, la vacunación siempre va a estar abierta, por lo tanto no va a haber problemas".

Preguntada por la posibilidad de que vecinos de otras comunidades puedan recibir la vacuna en Navarra si se encuentran de vacaciones en la Comunidad foral, la presidenta ha señalado que no tenía información al respecto al no haberlo consultado con la consejera de Salud.

