El Sindicato Médico de Navarra valora demandar a la consejera Santos Induráin

El Sindicato Médico de Navarra (SMN) ha anunciado que está valorando demandar a la consejera de Salud, Santos Induráin, a la que ha acusado de "menospreciar a todo el colectivo médico de Navarra".



La organización ha reprochado en una nota que ha pasado un año de la última reunión con la consejera y, desde entonces, "además de no volver a reunirse con nosotros, no se ha dignado a contestar a ninguna de nuestras cartas, correos o documentos de propuestas que le hemos remitido". "Esta no es la actitud que se espera de una responsable sanitaria, médico también, hacia el colectivo de Salud con mayor formación y responsabilidad e, incomprensiblemente, el que peores condiciones laborales comparativas tiene de todo el SNS-O", ha criticado.



El SMN ha destacado que "el derecho constitucional de Solicitud que tiene todo colectivo" esta recogido "en el artículo 41.1 de la Ley Foral 4/2001, en el que se encuentran ejercer la potestad reglamentaria y presentar al Gobierno de Navarra anteproyectos de Ley Foral, proyectos de Decretos Forales y Decretos Forales Legislativos, y propuestas de Acuerdos relativos a las cuestiones propias de su Departamento".



Por ello, la organización se plantea demandar a Induráin ante "la vulneración de este derecho constitucional". "Podríamos entender que la consejera rechace nuestras reivindicaciones, pero no podemos tolerar que menosprecie a todo el colectivo médico de Navarra y menos después de lo vivido en los meses pasados", ha recalcado.



El sindicato ha resaltado que, desde el inicio de la crisis sanitaria en marzo de 2020, el esfuerzo realizado por los profesionales sanitarios "ha sido enorme, afrontando con entrega y decisión la asistencia sanitaria de la población navarra, a pesar de los insuficientes medios de protección durante los meses más duros y con mayor infectividad, así como los vaivenes normativos de los responsables políticos". Ha sido, ha asegurado, el colectivo "más afectado por la pandemia en España, sufriendo la pérdida de 117 compañeros por el Covid".



"Nadie puede poner en duda nuestra labor, nuestro trabajo sin descanso y la constancia inquebrantable de nuestra lucha por la salud de los enfermos, siempre a su lado", ha manifestado.



El Sindicato Médico de Navarra ha afirmado que la pandemia ha puesto en evidencia que "los problemas estructurales de la sanidad navarra son muy graves, y en la que la Atención Primaria se está desmoronando por la falta crónica de recursos y las malas decisiones de los gerentes". "Y lo que no podemos consentir es que sean los facultativos los que tengan que sostener sobre sus espaldas las deficiencias de un sistema que se tambalea, y menos aún que la Administración persiste en ningunearnos", ha censurado.



"La falta de profesionales, la sobrecarga laboral, las bajas retribuciones y la marginación de los médicos en la toma de decisiones organizativas, están abocando a un declive sin retorno de nuestra sanidad", ha advertido.

