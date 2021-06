Pepa y María Chocarro, 180 años de tiempo compartido

Actualizada 02/06/2021 a las 06:00

Pepa y María se interrumpen en la conversación. “Que no, que no, calla, calla”, se quitan la palabra. Con la confianza que da haber pasado todos los días de su vida juntas. Desde antes de nacer. El lunes 17 de mayo se cumplieron 90 años desde que estas gemelas, de casi un siglo y un salud a prueba de pandemias, llegaron al mundo. Y lo hicieron en un piso del edificio recién construido en ziz zag por el arquitecto Víctor Eúsa, en la Plaza Príncipe de Viana número 3 (donde ahora está la tienda de muebles Purroy). Allí nacieron prematuras, dos meses antes de lo previsto, las primogénitas de Joaquín Chocarro y María Dolores Belascoáin. “Yo nací la primera- cuenta Pepa- pero nada más salir, mi madre seguía gritando. La comadrona se extrañó y, al comprobar qué ocurría, se dio cuenta de que ¡había otro bebé!” Y así, con media hora de diferencia, llegaron a la vida Pepa y María Chocarro Belascoáin. Con 1,5 y 1,7 kilos. En 1931, recién proclamada la Segunda República y cuando no existían incubadoras. “Nos metieron en la misma cuna, entre algodones y allí estuvimos dos meses. Salimos adelante gracias a nuestros padres, que nos quisieron muchísimo”, recuerdan tomando un vino con croquetas en una terraza de Carlos III. Las dos, viudas, residen ahora en la residencia de ancianos Religiosas Angélicas en la calle Paulino Caballero. “No hemos salido del barrio”, bromean.

CON LECHE DE CORDOVILLA

María y Pepa, recuerdan, se alimentaron con la leche de una vaca de Cordovilla, que les daban rebajada porque, al ser prematuras, su madre no pudo darles de mamar. Y cuando cumplieron 5 años nació su hermano Joaquín, con 5 kilos. “A mi madre ya le pareció que estaba criado”, se ríen. En su infancia, estudiaron en el colegio de las Madres Concepcionistas, en la calle General Chinchilla (donde ahora está la Cámara de Comercio) y más tarde, en el colegio Vedruna (Carmelitas), donde siguieron clases de labores, francés, mecanografía, contabilidad... Su Primera Comunión, en plena Guerra Civil, la hicieron vestidas de monjas (como apareció en la página de cumpleaños de este periódico la semana pasada). “Entonces no había organdí y las monjas le ofrecieron a nuestra madre telas de sus hábitos. Pero nunca tuvimos vocación”, confiesan.

En su juventud, alternaron el trabajo en el negocio familiar, Ferretería Industrial Joaquín Chocarro, en la calle Sancho el Mayor (enfrente de Juguettos) y las tardes con amigas por la Vuelta del Castillo o el Paseo Sarasate, siempre vestidas iguales. “Hacíamos muchos recados en bici. Íbamos sin manos y comiendo un helado”, recuerdan. En 1955, María contrajo matrimonio con Miguel Fernández Martínez, que trabajó en un banco y como gerente en una empresa de bacalaos. “Para mí fue el día más triste de mi vida. Cuando mi hermana se fue de casa”, recuerda Pepa, que tardó cinco años en seguir sus pasos. Y con 29, se casó con Javier Baquedano Sagüés, cuya familia tenía una tienda de ultramarinos en la calle San Nicolás. María tuvo tres hijos: Maruja (65 años), Miguel (61 y que falleció hace año y medio) e Ignacio (50). No ocurrió lo mismo con Pepa. “Nunca llegaron los niños. Pero mis sobrinos han sido como hijos”. Tanto es así que le han ocurrido varias anécdotas. Cuando nació Maruja y Pepa fue a conocerla a la clínica, el ginecólogo, que se encontró con ella en el ascensor, se pensó que era su hermana recién parida y la mandó “rápido” a la cama. Y cuando nació Ignacio, Pepa se sintió muy mareada. “No lo sabía pero es que mi hermana estaba dando a luz. Tenemos una conexión especial”.

Las dos han sido muy deportistas y practicado natación en el Club de Tenis. “Durante el confinamiento lo pasamos fatal. Cada una estábamos en una habitación de la residencia y no nos dejaban ni vernos”, se quejan. Ahora pasan los días entre paseos y meriendas con sus amigas. Y celebran agradecidas su 90 años, “un auténtico regalo”.