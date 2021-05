Un millar de sonrisas africanas

Actualizada 27/05/2021 a las 06:00

Kholum Coulibaly, de 9 años, entró al quirófano apoyado en una muleta y salió caminando. Cuando tenía 3, se quemó una pierna con fuego. La cicatriz era ya tan tirante que le impedía caminar y su pierna ‘mala’ no había crecido al ritmo de la otra. Pero la pericia de los cirujanos consiguió devolverle la movilidad y la alegría. A él y a su familia. Aunque lo parezca, no es un cuento infantil con final feliz. Sino una historia real. La que ocurrió el pasado 1 de abril, en un centro de salud de Saint Louis, al norte de Senegal. Y, aunque este niño es el protagonista principal, hay otros personajes que permiten que la trama avance hacia este desenlace. Son los médicos, enfermeros y auxiliares de la asociación Hope & Progress. Una entidad navarra sin ánimo de lucro, impulsada por el jefe de cirugía pediátrica del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN), Carlos Bardají Pascual. Junto con compañeros navarros y catalanes (él trabajó muchos años antes en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona), viaja dos veces al año a Gambia y Senegal para “hacer llegar la salud quirúrgica infantil a todos los rincones”. Y, ahora, en plena pandemia, han operado al paciente número mil, el pequeño Kholum. Una efemérides que celebraron con aquellas familias africanas.



Carlos Bardají, de 67 años, “recluta” a cirujanos, enfermeros, anestesistas y auxiliares para viajar con él a esos rincones del África negra. “Elijo países seguros para poder trabajar con tranquilidad y velar por la seguridad del equipo”, confiesa. Y añade, que el 95% de los integrantes de la expedición son mujeres. “Escojo a los que van a rendir mejor”. Tras trece expediciones (26, en su caso, ya que él viaja antes para seleccionar a los pacientes, buscar alojamiento, contratar cocineros y al resto de la logística...), explica que los seis días que permanecen allí en cada ocasión trabajan “de sol a sol” y operan a una media de entre 70 y 80 menores.



La sanidad pública en esos países, aclara, sí que existe pero debe pagarla cada paciente. “Lo que es inviable, en la mayoría de los casos”. Por eso, insiste, hay muchos menores con problemas que en Occidente se resolverían fácilmente al nacer (como labios leporinos) o la primera infancia (hernias...) “Operamos tumores, secuelas de quemaduras, hernias inguinales y umbilicales, malformaciones genitales o vasculares (dedos pegados...).



La próxima expedición será en junio, a la costa de Gambia. En el viaje de ‘prospección’, Bardají repartirán folletos, traducidos a los dialectos wolof y diloa, con explicaciones para las familias (tiempo de ayuno...) acompañadas de ilustraciones del cirujano pediátrico del CHN Javier Arredondo Montero. “La gente no es muy expresiva pero el agradecimiento se les nota en la cara. Porque la cirugía les cambia la vida”.

El niño número 1.000, operado en pandemia





La asociación Hope & Progress no pudo viajar a África en 2020 para operar, como tenía previsto, a causa de la pandemia. Sin embargo, este año han retomado los dos viajes (el de primavera y el del próximo junio). Precisamente, en plena pandemia, el pasado 1 de abril, se operó al paciente número 1.000. ¿Y cómo ha afectado la covid a estos países? El cirujano Carlos Bardají lo tiene claro: “Parece como si no hubiera pasado nada porque ellos ya han superado pandemias peores, porque la población diana (mayores de 65 años) ya está muerta y porque viven de manera muy dispersa, en núcleos rurales”. “Ellos no creen que el virus exista y no llevan mascarillas”.