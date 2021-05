Induráin asegura que los datos apuntan a una reducción de las listas de espera

Actualizada 20/05/2021 a las 14:54

La consejera de Salud, Santos Induráin, ha reconocido que los datos de listas de espera son "muy preocupantes", pero la curva "empieza a aplanarse o a reducirse" en listas quirúrgicas y algunas consultas para revisiones y hay otros indicadores que apuntan a "incipientes brotes verdes", por lo que confía en dar la vuelta a la situación.

De esta forma se ha pronunciado en su respuesta a la parlamentaria de Navarra Suma, Cristina Ibarrola, quien ha cuestionado la gestión el Ejecutivo en esta materia.

Ibarrola se ha dirigido a la presidenta, María Chivite, a quien había formulado la pregunta, para indicarle que aunque no responda ella es la "máxima responsable de las listas de espera" que, con ella al frente al Gobierno, "han alcanzado los peores resultados de la historia".

"Se ha batido el récord del peor dato de espera", ha subrayado Ibarrola, quien ha sostenido que lo único que han acreditado es que "saben gastar mucho".

Entre otros datos ha señalado que a 30 de abril la espera media en primera consulta es de 76 días, por lo que ha aumentado un 90 % en el último año y 117 días de espera en revisiones, lo que supone un incremento del 41%.

Induráin ha calificado como "muy preocupantes" los datos y es que "tener 47.880 personas esperando primera consulta y 6.446 pendientes de operación es como para ello", ha dicho.

No obstante, aun reconociendo la difícil realidad que esto representa para muchas personas, ha comentado que en los últimos meses se ha producido una estabilización en torno a estas cifras y lo esperado es tras el aplanamiento de la curva que empieza a vislumbrarse empiecen a descender.

Ante las críticas de Ibarrola, la consejera ha apuntado que hay datos que no se han aportado como que mientras en otras comunidades han suspendido la actividad programada en la cuarta ola, en Navarra "eso no se ha hecho".

El esfuerzo colectivo "empieza a dar sus frutos" y esto se traduce en incrementos de actividad con respecto a 2019, según Induráin, quien ha indicado que en las primeras consultas, que la pandemia disparó de 31.000 a 47.880 "se empieza a vislumbrar que la curva empieza a aplanarse".

Los últimos meses se han saldado con "una estabilización en torno a estas cifras, altas, pero lo esperado es que a partir del aplanamiento empiecen a descender", ha agregado.

En las personas en espera para revisión la tendencia "a la baja es evidente", ha dicho, al pasar de 155.215 en enero a 140.144 actuales, "muchas menos que en abril de hace dos años".

A eso ha añadido otros indicadores que apuntan a "incipientes brotes verdes", uno de ellos el porcentaje de primeras consultas atendidas en 45 días o menos.

Las listas para pruebas complementarias son dispares pero para operaciones quirúrgicas actualmente hay 6.469 personas en espera mil menos que hace un año, ha añadido.

Cerrar el ciclo "al menos con una contención del crecimiento no es un consuelo, es una realidad esperanzadora y creo que estamos llegando a este punto de inflexión, poco a poco confío en dar la vuelta a esta situación", ha concluido.