El Gobierno de Navarra trabaja en un decreto "consensuado" sobre el euskera

Actualizada 20/05/2021 a las 15:23

El vicepresidente primero, Javier Remírez, ha afirmado que el Gobierno de Navarra trabaja para disponer de un decreto "consensuado" que regule el uso del euskera en las administraciones.



Se trata, ha dicho en el Parlamento en respuesta a una pregunta de Navarra Suma, de lograr un decreto "con el mayor consenso social, sindical y político" para "dejar de lado una lucha partidista" que "tanto daño" ha hecho.



El vicepresidente ha añadido que el Gobierno "respeta las decisiones que el Tribunal Administrativo de Navarra adopta", y asegurado que no solo Geroa Bai y EH Bildu incluyen en los ayuntamientos que gobiernan plazas en euskera en su plantilla orgánica o este idioma como mérito sino que también lo hacen ayuntamientos gobernados por NA+, por lo que ha rechazado que esta coalición pueda hablar de "política sectaria".



La portavoz de NA+, Marta Álvarez, ha recordado sin embargo las resoluciones del TAN anulando el euskera como mérito en algunas plazas de distintos ayuntamientos.



Por eso ha reprochado al Gobierno su "falta de rigor" y que no presente una nueva normativa por "no molestar a quienes le sostienen", un "tacticismo por no llamarle cobardía que tiene consecuencias" ya que el "vacío legal" es aprovechado por diversos consistorios para seguir aplicando su política lingüística, ha advertido.

Te puede interesar