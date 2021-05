Actualizada 18/05/2021 a las 16:44

La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Mari Carmen Maeztu, ha destacado que el empleo "continúa con una importante recuperación" en la Comunidad foral, a tenor de las principales magnitudes registradas en el mes de abril, y ha afirmado, además, que los trabajos del Plan de Empleo "ya están muy avanzados".

En este sentido, ha remarcado que "hay materias que ya hemos acordado como el fomento de las políticas de empleo indefinido y de calidad que ya estamos aplicando gracias al impulso y propuesta de los agentes sociales".

La consejera ha puesto en valor "la importancia del acuerdo y la negociación con los agentes sociales, su implicación y compromiso con el desarrollo de nuestra comunidad" y ha destacado que "vamos juntos con ellos y, por tanto, iremos más lejos".

Así se ha pronunciado Maeztu en una comisión parlamentaria, a petición de Navarra Suma, en la que ha asegurado que "las fortalezas de la economía navarra, el peso de la industria, nuestro capital humano, la calidad del sistema educativo, sanitario y de protección social, junto con la menor dependencia de sectores gravemente afectados por la Covid como la hostelería y el turismo, han hecho que el impacto haya sido significativamente menor que en el conjunto de España".

La consejera ha explicado que "estamos en los meses en que estacionalmente el mercado de trabajo suele mejorar en Navarra" y ha destacado, en este sentido, que "lo está haciendo más de lo esperado".

"Navarra es una de las cuatro comunidades autónomas en que hay más gente trabajando que antes de la pandemia, es decir, más gente afiliada a la Seguridad Social que en febrero de 2020", ha expuesto la consejera, quien no obstante ha reconocido que aunque las previsiones de crecimiento son "muy buenas", persisten "cifras negativas del impacto de la Covid en el empleo".

En cuanto a las actuaciones a poner en marcha para afrontar la situación del empleo, Maeztu ha destacado que "frente a los recortes sociales con que se afrontó la anterior crisis económica, en esta ocasión Europa, España y Navarra sumamos esfuerzos y desde este año 2021 vamos a contar con el mayor presupuesto de la historia para políticas activas de empleo en Navarra".

"En nuestro presupuesto ya señalábamos un crecimiento del 8%, pero la pasada semana también se aprobó en conferencia sectorial un incremento de más del 40% del presupuesto que el gobierno de España va a destinar a Navarra este año 2021", ha resaltado la consejera.

Según ha indicado, "a todo ello hay que sumar los diversos fondos europeos, parte ya aprobados y parte pendientes de aprobación, que van a suponer que Navarra haga la mayor inversión en políticas de empleo de su historia".

A continuación, la consejera ha asegurado que "además de más empleo, queremos incentivar el empleo de calidad e indefinido, priorizando a jóvenes, mujeres y colectivos con dificultades como parados de larga duración o personas con discapacidad". Igualmente, ha apostado por "abordar los retos de transformación digital y verde para lo que vamos a realizar un importante esfuerzo de formación laboral", así como "desarrollar la economía de los cuidados, con importantes inversiones y mejoras en el ámbito de la dependencia".

Asimismo, ha afirmado que se profundizará en el trabajo de apoyo al emprendimiento y a todo el tejido empresarial desde "todas las perspectivas". Y ha destacado que todas las medidas se llevarán a cabo "a lo largo y ancho de Navarra, de tal manera que contribuyamos a corregir las desigualdades evidentes que se producen en nuestro territorio".

"El empleo es una prioridad máxima para todo el conjunto de las fuerzas políticas y por supuesto esta consejería está abierta a las propuestas que contribuyan a mejorarlo", ha manifestado Maeztu.

NA+ PIDE UNA APUESTA "REAL" POR EL EMPLEO

La parlamentaria de Navarra Suma Maribel García Malo ha afirmado que no tiene "ninguna duda" de que la consejera se preocupa por los desempleados, pero ha remarcado que "si acierta más o menos es otra cuestión". Ha pedido "cautela" a Maeztu sobre los datos del paro de mes de abril y que no sea "autocomplaciente", ya que hace un año en este mismo mes la economía estaba paralizada por el Covid, y ha pedido actuar de forma "inmediata" para poner en marcha medidas de "calado". En este sentido, le ha reclamado que "aproveche" el Plan de Empleo y "eche dinero de verdad a esas necesidades tan urgentes de personas que están esperando a que hagan una apuesta real por el empleo".

Por su parte, la parlamentaria del PSN Nuria Medina ha considerado que los datos, "aunque a Navarra Suma no le gusten", ponen de manifiesto que "los instrumentos puestos en marcha para sostener el empleo han funcionado" y que "nuestra comunidad tiene un tejido empresarial robusto, que ha aguantado la crisis mejor que en otras comunidades". "Con toda la cautela, lo cierto es que los datos que tenemos nos permiten ser optimistas. Hoy estamos en un horizonte de salida de la pandemia", ha sostenido la parlamentaria socialista.

En representación de Geroa Bai, Isabel Aramburu ha afirmado que "hay datos para todos los gustos, depende de dónde se detenga cada cual, hay cosas positivas y hay cosas negativas". "Si miramos el último año está claro que es francamente negativo, sin embargo también es verdad que hay datos que son positivos en 2021", ha comentado Aramburu, quien ha reclamado la derogación de la reforma laboral, así como reforzar las políticas activas de empleo y seguir impulsando las escuelas taller.

Desde EH Bildu, Arantxa Izurdiaga ha considerado que los datos del desempleo en la Comunidad foral son "preocupantes" y ponen de manifiesto que "todavía queda mucho trabajo por hacer en materia de desempleo". "Estamos lejos de la euforia de la portavoz del PSN, todavía nos queda mucho trabajo por hacer. Los datos todavía van a ser muy duros, a pesar de que espero y confío en que empecemos a ver signos de reactivación", ha manifestado. A su juicio, "no basta con crear empleo, sino que tiene que ser de calidad" y ha considerado que los fondos europeos "tienen que servir para acabar con al figura del trabajador pobre".

Finalmente, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha opinado que "la situación general no es buena", aunque "al menos el paro no sigue creciendo". "El descenso del paro es un buen dato, pero el avance es insuficiente y la tendencia aún no se puede valorar como consolidada, la pandemia sigue creciente, la crisis está aquí y los momentos siguen siendo muy duros", ha apuntado De Simón, quien ha apostado por "generar más empleo y mejor empleo, que sea de calidad". Para ello, ha pedido derogar la reforma laboral.