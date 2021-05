Salud Pública intenta frenar el avance de las nuevas cepas en Navarra

Actualizada 13/05/2021 a las 06:00

La mejora en la situación de la cuarta ola de coronavirus en Navarra no debe hacer perder de vista que la pandemia no ha terminado. “No se descarta que pueda haber más olas. A pesar de que pueda dar la sensación de que ha finalizado no es así. Estamos avanzando muy bien y la vacunación es clave y va a permitir que aunque haya infecciones sean de menor gravedad. Pero no hemos finalizado”, afirmó la directora del Instituto de Salud Pública, Mª Ángeles Nuin.

En este marco, los expertos de Salud Pública recuerdan que en las últimas semanas se han detectado casos esporádicos sospechosos de otras variantes “preocupantes”. Y, en concreto, en la justificación de la última Orden Foral de la consejera de Salud se indica que se han detectado diez casos de la cepa brasileña y uno de la sudafricana.

“Nos preocupa frenar el avance de estas variantes del coronaviris en Navarra”, dijo Nuin. Por eso, y de forma preventiva, Salud ha decidido ampliar el aislamiento en los casos positivos contagiados por estas cepas. En concreto, deberán permanecer aislados 14 días en lugar de los 10 días de aislamiento que mantienen ahora los casos positivos.

Nuin apuntó que los últimos informes del Ministerio de Sanidad hablan de una mayor transmisibilidad de estas cepas pero, de momento, no se conoce si traen consigo una mayor gravedad. “No se dice porque sí. Lo decimos porque estamos viendo esos casos. Una cosa es que sea de forma aislada pero tenemos la experiencia de la cepa británica, que empezó con casos aislados y fue cogiendo terreno de forma impresionante”.

RESPUESTA INMUNE

Uno de los aspectos que más preocupa a los especialistas es la posibilidad de que estas cepas “escapen” a la respuesta inmune, tanto la que se logra tras pasar la enfermedad como con las vacunas. “Cuando llegan nuevas variantes desconoces su comportamiento y cómo van a impactar”. Y, en estos casos, por ahora no hay evidencias de su comportamiento frente a la respuesta inmune adquirida. De ahí la preocupación. “Nos jugamos una quinta ola”, añadió.

